طليقة جورج الراسي “متهمة” بقتله وتلجأ للسفارة الأمريكية .. تطوّر خطير! (شاهد)

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وطن – لا تزال قضية وفاة الفنان جورج الراسي بحادث سير مروّع قبل أسبوع، تتفاعل في الأوساط اللبنانية، حيث قالت طليقته عارضة الأزياء اللبنانية جويل حاتم، أن البعض يتهمها بأنها وراء ”مقتله“.

وقالت جويل حاتم عبر خاصية ”الستوري“ على حسابها في تطبيق ”واتساب“: ”شكرا للكل.. أنا مضطرة وقف رد على الكل لأنو عم اتهدد بخصوص قصص خاصة ببيت الراسي، مش هما بس، ناس بيحبوهن متهمني بقتلو، وقصص وتخاريف“. بحسب ما أورد الموقع الإلكتروني لقناة ”إل بي سي“ اللبنانية.

وأضافت: ”تواصلت مع سفارتي الأمريكية هلق ليشوفوا الأدلة ويتاخذوا الإجراءات، ما فيني أرد على حدا أبدا، ممنوع الرد.. شكرا لكم جميعا.. هيدا بلد مهزلة وبلد مجانين رسميا“.

جويل حاتم تكشف: علاقة بين جورج الراسي وزينة المرعبي

وكانت فجرت عارضة الأزياء اللبنانية، جويل حاتم، مفاجأة من العيار الثقيل، حول طليقها الفنان اللبناني الراجل جورج الراسي.

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وقالت جويل حاتم في تصريحات مصورة: “أنا سمعت من إعلامية ما بدي سميها، وأنا متأكدة من كلامي، إنه جورج كان بده يتزوج زينة. وكان في علاقة حب بينهما، وأنا ما عندي مشكلة، وحياة ابني، يمكن لأنه عندي حدا برا لبنان”.

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وكشفت جويل أن حبيبها يسكن في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها كانت ستسافر له مع طفلها “جو”.

وأكدت طليقة جورج الراسي، إنها تمتلك أدلة تثبت أن الفنان الراحل جمعته علاقة عاطفية مع السيدة زينة المرعبي. وأردفت: “أنا كان بدي ارتاح.. إذا هو اتزوج أنا كمان اتزوج، كرمال قصة الولد، وفلّ على أميركا“.

وحول شعورها اتجاه جورج الراسي، قالت جويل: “حب حياتي كان، بس مش مغرومة فيه.. بحبك لأنك أعطيتني جو، أحلى شي بحياتي”.

وقال جويل حاتم إن ابنهما ”جو“ تلقى خبر وفاة والده من خلال تصفحه لمنصات التواصل الاجتماعي.