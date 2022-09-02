طليقة جورج الراسي تواصل نشر الفضائح.. “تجوزني لأني احبلت بالغلط”!

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وطن- فجرت جويل حاتم عارضة الأزياء اللبنانية وطليقة الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي قنبلة مدوية حول علاقتها بطليقها.، مهاجمة والدها بعنف.

ومن خلال خاصية “الإستوري” عبر حسابها على إنستجرام، توجهت “جويل” بالحديث لوالدها وحمّلته المسؤولية بزواجها من جورج، وأنه هو من أجبرها على ذلك.

وقالت :“إنت منك بيي، إنت عدوي، إنت دمّرتني متل ما بريتني سبيرز بيا دمرا وخطيبها، من قبري ما رح سامحكن، إنتوا والإعلام وبيت الراسي والعالم الزبالة، كذاب بيي اذا عندك شرف طلاع عروض المستندات كلها يا واطي، وقلّن كيف تجوزت وليش وعشو ممضيني المرحوم، ردّلي اعتباري لو بمماتي يا واطي”.

وأضافت: “صرت انا ما بسوى، يلعن عيشتي، جورج ما بعمرو حبني ولا أنا حبيتو، تجوزنا لأني حبلت بالغلط وأهلي جبروني، فهموا إنو آخرتي جايي لإرتاح منكن بقى”.

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وتابعت في منشورات أخرى: “شكراً للكل… أنا مضطرة وقّف رد على الكل لأنو عم اتهدّد بخصوص قصص خاصة ببيت الراسي، مش هني بس، ناس بيحبوهن متهميني بقتلو، وقصص وتخاريف”.

وأضافت: “تواصلت مع سفارتي الأميركية هلّق ليشوفوا الأدلة وياخذوا الإجراءات، ما فيني رد على حدا أبداً، ممنوع الرد… شكراً لكم جميعاً… هيدا بلد مهزلة وبلد مجانين رسمياً”.

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وكانت جويل حاتم قد قالت عن منسّقة أعمال طليقها الفنان الراحل جورج الراسي، والتي وافتها المنية في حادث السير الذي أودى بحياته: “الله يرحمها زينة أصلاً ما بعرفها، اللي سمعته إنها مطلقة ومن حقها تعيش حياتها، وأنا متأكدة إن جورج كان هيتجوزها… هي شخصية جيدة وأم جيدة، وكان في علاقة حب بينهم”.

كانا سيتزوجان

وقالت جويل حاتم في تصريحات سابقة: “أنا سمعت من إعلامية ما بدي سميها، وأنا متأكدة من كلامي، إنه جورج كان بده يتزوج زينة. وكان في علاقة حب بينهما، وأنا ما عندي مشكلة، وحياة ابني، يمكن لأنه عندي حدا برا لبنان”.

وكشفت جويل أن حبيبها يسكن في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها كانت ستسافر له مع طفلها “جو”.

وأكدت طليقة جورج الراسي، إنها تمتلك أدلة تثبت أن الفنان الراحل جمعته علاقة عاطفية مع السيدة زينة المرعبي. وأردفت: “أنا كان بدي ارتاح.. إذا هو اتزوج أنا كمان اتزوج، كرمال قصة الولد، وفلّ على أميركا“.