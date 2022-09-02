الجمعة, سبتمبر 2, 2022
الرئيسيةحياتناطليقة جورج الراسي تواصل نشر الفضائح.. "تجوزني لأني احبلت بالغلط"!
حياتنا

طليقة جورج الراسي تواصل نشر الفضائح.. “تجوزني لأني احبلت بالغلط”!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
طليقة جورج الراسي watanserb.com
طليقة جورج الراسي
- Advertisement -
- Advertisement -

وطن- فجرت جويل حاتم عارضة الأزياء اللبنانية وطليقة الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي قنبلة مدوية حول علاقتها بطليقها.، مهاجمة والدها بعنف.

ومن خلال خاصية “الإستوري” عبر حسابها على إنستجرام، توجهت “جويل” بالحديث لوالدها وحمّلته المسؤولية بزواجها من جورج، وأنه هو من أجبرها على ذلك.

طليقة الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي

وقالت :“إنت منك بيي، إنت عدوي، إنت دمّرتني متل ما بريتني سبيرز بيا دمرا وخطيبها، من قبري ما رح سامحكن، إنتوا والإعلام وبيت الراسي والعالم الزبالة، كذاب بيي اذا عندك شرف طلاع عروض المستندات كلها يا واطي، وقلّن كيف تجوزت وليش وعشو ممضيني المرحوم، ردّلي اعتباري لو بمماتي يا واطي”.

طليقة الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي

 

طليقة جورج الراسي “متهمة” بقتله وتلجأ للسفارة الأمريكية .. تطوّر خطير! (شاهد)

وأضافت: “صرت انا ما بسوى، يلعن عيشتي، جورج ما بعمرو حبني ولا أنا حبيتو، تجوزنا لأني حبلت بالغلط وأهلي جبروني، فهموا إنو آخرتي جايي لإرتاح منكن بقى”.

- Advertisement -

وتابعت في منشورات أخرى: “شكراً للكل… أنا مضطرة وقّف رد على الكل لأنو عم اتهدّد بخصوص قصص خاصة ببيت الراسي، مش هني بس، ناس بيحبوهن متهميني بقتلو، وقصص وتخاريف”.

وأضافت: “تواصلت مع سفارتي الأميركية هلّق ليشوفوا الأدلة وياخذوا الإجراءات، ما فيني رد على حدا أبداً، ممنوع الرد… شكراً لكم جميعاً… هيدا بلد مهزلة وبلد مجانين رسمياً”.

- Advertisement -

وكانت جويل حاتم قد قالت عن منسّقة أعمال طليقها الفنان الراحل جورج الراسي، والتي وافتها المنية في حادث السير الذي أودى بحياته: “الله يرحمها زينة أصلاً ما بعرفها، اللي سمعته إنها مطلقة ومن حقها تعيش حياتها، وأنا متأكدة إن جورج كان هيتجوزها… هي شخصية جيدة وأم جيدة، وكان في علاقة حب بينهم”.

كانا سيتزوجان
وقالت جويل حاتم في تصريحات سابقة: “أنا سمعت من إعلامية ما بدي سميها، وأنا متأكدة من كلامي، إنه جورج كان بده يتزوج زينة. وكان في علاقة حب بينهما، وأنا ما عندي مشكلة، وحياة ابني، يمكن لأنه عندي حدا برا لبنان”.
وكشفت جويل أن حبيبها يسكن في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها كانت ستسافر له مع طفلها “جو”.

وأكدت طليقة جورج الراسي، إنها تمتلك أدلة تثبت أن الفنان الراحل جمعته علاقة عاطفية مع السيدة زينة المرعبي. وأردفت: “أنا كان بدي ارتاح.. إذا هو اتزوج أنا كمان اتزوج، كرمال قصة الولد، وفلّ على أميركا“.

المصدر رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
حياتنا

مفاجأة صادمة حول وفاة جورج الراسي.. شقيقته “نادين” تجاهلت مكالمة إنقاذه!

حياتنا

طليقة جورج الراسي “متهمة” بقتله وتلجأ للسفارة الأمريكية .. تطوّر خطير! (شاهد)

حياتنا

جورج الراسي وزينة المرعبي.. مفاجأة صادمة حول علاقتهما بالأدلة!

حياتنا

بعد تهديد نادين الراسي.. الحكومة اللبنانية تخرج عن صمتها! (فيديو)

حياتنا

طليقة جورج الراسي لم تحضر جنازته رغم أنّها “حزينة ومكسورة” .. وتكشف السبب

الهدهد

وزيران لبنانيان يقذفان الحدود الإسرائيلية بالحجارة.. فيديو أثار سخرية واسعة

حياتنا

جورج الراسي.. هذا ما لاحظته شقيقته نادين على “التابوت” الذي وُضع داخله! (فيديو)

حياتنا

منظر صادم لـ “فيفي عبده” وهي تعزّي في جورج الراسي! (فيديو)

حياتنا

ملابس نادين الراسي في عزاء شقيقها جورج الراسي تثير صدمة الجمهور وانتقادات حادّة!

حياتنا

مكان وفاة جورج الراسي يستفز اللبنانيين بسبب ما رصدوه هناك (شاهد)

الهدهد

موقع فرنسي يكشف تفاصيل ما يحدث مع هانيبال القذافي المعتقل في لبنان وموعد الإفراج عنه!

حياتنا

جورج الراسي شعَر بدنوّ أجله وهذه وصيته الوحيدة قبل وفاته!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الجزائر تعتقل الشيخ علي بن حاج بسبب هذا الفيديو الصادم! (شاهد)

بسبب البوركيني..سياح فرنسيون يهاجمون شابة مغربية في المغرب (شاهد)

المتحدث باسم طالبان يرد على موقع إماراتي حرف حديثه مع “الجزيرة” عن العلاقات مع إسرائيل!

الخطوط القطرية تطلق حملتها الترويجية لكأس العالم وتعد الجماهير بتجربة لا تُنسى!

حقيقة هروب المنتخب التونسي للملاكمة من مقر إقامته خارج البلاد

توجه مصري – خليجي لعدم عقد القمة العربية.. مصادر تكشف أسباب الغضب من الجزائر

دريس الروخ وسارة بيرليس.. مشهد جنسي كامل وصادم يشعل غضب المغاربة!شاهد

السودان.. سعر الدولار يشتعل في السوق السوداء من جديد ويتسبب بارتباك كبير في الأسواق

نظام “السيسي” يقرر عدم إزالة قبر طه حسين بعد تهديد أسرته بهذا الأمر!

وسط مطالب بالمعاملة بالمثل.. فرنسا مُتمسكة بقرار منع التأشيرات عن المغاربة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: edito[email protected]

تابعنا

© Watan News LLC