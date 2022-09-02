الجمعة, سبتمبر 2, 2022
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حياتنا

طلاب هنود يلقنون معلمهم درسا بسبب حصولهم على درجات ضعيفة (فيديو)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
طلاب هنود watanserb.com
طلاب هنود يربطون معلم الرياضة وشخصين آخرين بشجرة داخل مدرسة سكنية
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وطن – انتشر مقطع فيديو، بثته وسائل إعلام، يُظهر رد فعل طلاب هنود ضد معلمهم بعد حصولهم على درجات ضعيفة.

وأظهر الفيديو، الطلاب وهم يربطون معلم الرياضة وشخصين آخرين بشجرة داخل مدرسة سكنية، بسبب حصول الطلاب على درجات ضعيفة في اختبار عملي للصف التاسع.

وبيّن الفيديو، أيضا ثلاثة أشخاص مربوطين بالشجرة يحيط بهم عشرات الطلاب وبيد أحدهم عصا، بينما يخيم اللغط على المكان.

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وقالت صحيفة “indiatimes” إن الحادث وقع في مدرسة سكنية تديرها الحكومة بمنطقة دومكا بولاية جارخاند.

وأضافت أن 11 طالباً من أصل 32 حصلوا على درجات ضعيفة معادلة للرسوب في امتحان الصف التاسع، لكن معظم الطلاب متورطون في الحادثة.

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وأشارت إلى أن المعلم وشخصين آخرين كانوا مربوطين بجانبه؛ رفضوا تقديم شكوى إلى الشرطة، لكن الأخيرة فتحت تحقيقاً بما جرى.

وأدت تلك الحادثة، إلى إغلاق الصفين التاسع والعاشر لمدة يومين وإعادة الطلاب لمنازلهم “للحفاظ على القانون والنظام في المدرسة.

المصدروطن - رصد تويتر + indiatimes
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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