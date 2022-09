طلاب هنود يلقنون معلمهم درسا بسبب حصولهم على درجات ضعيفة (فيديو)

- Advertisement -

وطن – انتشر مقطع فيديو، بثته وسائل إعلام، يُظهر رد فعل طلاب هنود ضد معلمهم بعد حصولهم على درجات ضعيفة.

وأظهر الفيديو، الطلاب وهم يربطون معلم الرياضة وشخصين آخرين بشجرة داخل مدرسة سكنية، بسبب حصول الطلاب على درجات ضعيفة في اختبار عملي للصف التاسع.

Viral video : A mathematics teacher and a clerk of a residential school in Jharkhand's Dumka district were allegedly beaten by exasperated students after being tied to a tree for reportedly giving poor marks in the Class 9 practical examination, police said on Tuesday. pic.twitter.com/IYs1meLZkT

— The HFT Productions (@thehftprods) August 31, 2022