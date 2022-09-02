طلاب هنود يلقنون معلمهم درسا بسبب حصولهم على درجات ضعيفة (فيديو)

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وطن – انتشر مقطع فيديو، بثته وسائل إعلام، يُظهر رد فعل طلاب هنود ضد معلمهم بعد حصولهم على درجات ضعيفة.

وأظهر الفيديو، الطلاب وهم يربطون معلم الرياضة وشخصين آخرين بشجرة داخل مدرسة سكنية، بسبب حصول الطلاب على درجات ضعيفة في اختبار عملي للصف التاسع.

Viral video : A mathematics teacher and a clerk of a residential school in Jharkhand's Dumka district were allegedly beaten by exasperated students after being tied to a tree for reportedly giving poor marks in the Class 9 practical examination, police said on Tuesday. pic.twitter.com/IYs1meLZkT — The HFT Productions (@thehftprods) August 31, 2022

وبيّن الفيديو، أيضا ثلاثة أشخاص مربوطين بالشجرة يحيط بهم عشرات الطلاب وبيد أحدهم عصا، بينما يخيم اللغط على المكان.

Jharkhand | School students in a village in Dumka tied their teachers to a tree & allegedly beat them up for providing fewer marks to them due to which they flunked their exams pic.twitter.com/P9slt1DjmB — ANI (@ANI) August 31, 2022

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وقالت صحيفة “indiatimes” إن الحادث وقع في مدرسة سكنية تديرها الحكومة بمنطقة دومكا بولاية جارخاند.

وأضافت أن 11 طالباً من أصل 32 حصلوا على درجات ضعيفة معادلة للرسوب في امتحان الصف التاسع، لكن معظم الطلاب متورطون في الحادثة.

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وأشارت إلى أن المعلم وشخصين آخرين كانوا مربوطين بجانبه؛ رفضوا تقديم شكوى إلى الشرطة، لكن الأخيرة فتحت تحقيقاً بما جرى.

وأدت تلك الحادثة، إلى إغلاق الصفين التاسع والعاشر لمدة يومين وإعادة الطلاب لمنازلهم “للحفاظ على القانون والنظام في المدرسة.