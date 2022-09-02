الجمعة, سبتمبر 2, 2022
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رياضة

تشكيلة ريال مدريد أمام ريال بتيس في قمة الدوري الإسباني

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ريال مدريد ضد ريال بتيس في قمة الدوري الإسباني watanserb.com
تشكيلة ريال مدريد ضد ريال بتيس في قمة الدوري الإسباني
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وطن- يستضيف ملعب سانتياغو برنابيو مباراة ريال مدريد ضد الفريق الزائر ريال بتيس، السبت، في افتتاح الأسبوع ال4 من منافسات الدوري الإسباني (الليغا) الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة القمة المنتظرة بين ريال مدريد (الملكي) ونظيره ريال بتيس، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة الرابعة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً. بينما بتوقيت الإمارات وعمان عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

تشكيلة ريال مدريد ضد ريال بتيس

وسيدخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي المباراة القوية والصعبة أمام منافسه الضيف ريال بتيس، في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، كما يلي:

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حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.

دفاع تشكيلة الملكي: أنطونيو روديجو، دافيد ألابا، داني كارفخال (فيرلاند ميندي)، إيدير ميليتاو.

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خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس (كامافينجا)، أويلين تشواميني.

مركز الهجوم: كريم بنزيما، فينيسوس جونيور، فالفيردي (رودريغو غوس).

معلق مباراة ريال مدريد وريال بيتس

وستبث أحداث مباراة القمة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات (beIN SPORTS) الرياضية القطرية، الناقل الحصري لكافة مباريات الدوري الإسباني الممتاز في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا لهذا الموسم.

كما وسيعلق على مبارة ريال مدريد وريال بتيس، على القناة (beIN Sport HD1) القطرية، المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي.

تاريخ المواجهات في الدوري الإسباني

لم يخسر ريال مدريد (الميرينغي) في آخر المباريات ضد الفريق المنافس ريال بيتس في الدوري الإسباني، فقد حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلها. كما وحافظ على نظافة شباكه في آخر 3 مواجهات.

كما وخاض ريال مدريد أكبر عدد من المباريات أمام ريال مدريد في الدوري الممتاز (الليغا)، دون أن تهتز شباكه سوى مرة واحدة فقط، خلال الفترة أكتوبر 2005 وسبتمبر 2007.

وحافظ ريال بتيس على شباكه نظيفة في آخر 5 مباريات في الدوري الإسباني، على ميدان ريال مدريد، مما جعله الفريق الوحيد في البطولة الذي لا يتلقى أي هدف في 5 زيارات متتالية.

وجاء فريق ريال مدريد بطل النسخة الماضية في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، متساوياً بذلك مع منافسه ريال بتيس بنفس الرصيد من النقاط حتى يومنا هذا.

المصدروطن + صفحة ريال مدريد + ريال بتيس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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