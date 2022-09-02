تشكيلة ريال مدريد أمام ريال بتيس في قمة الدوري الإسباني

- Advertisement -

- Advertisement -

وطن- يستضيف ملعب سانتياغو برنابيو مباراة ريال مدريد ضد الفريق الزائر ريال بتيس، السبت، في افتتاح الأسبوع ال4 من منافسات الدوري الإسباني (الليغا) الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة القمة المنتظرة بين ريال مدريد (الملكي) ونظيره ريال بتيس، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، عند الساعة الرابعة والنصف مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءً. بينما بتوقيت الإمارات وعمان عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

تشكيلة ريال مدريد ضد ريال بتيس

وسيدخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي المباراة القوية والصعبة أمام منافسه الضيف ريال بتيس، في منافسات الدوري الإسباني (الليغا)، كما يلي:

- Advertisement -

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا.

دفاع تشكيلة الملكي: أنطونيو روديجو، دافيد ألابا، داني كارفخال (فيرلاند ميندي)، إيدير ميليتاو.

- Advertisement -

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس (كامافينجا)، أويلين تشواميني.

مركز الهجوم: كريم بنزيما، فينيسوس جونيور، فالفيردي (رودريغو غوس).

معلق مباراة ريال مدريد وريال بيتس

وستبث أحداث مباراة القمة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات (beIN SPORTS) الرياضية القطرية، الناقل الحصري لكافة مباريات الدوري الإسباني الممتاز في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا لهذا الموسم.

كما وسيعلق على مبارة ريال مدريد وريال بتيس، على القناة (beIN Sport HD1) القطرية، المعلق الرياضي العماني خليل البلوشي.

تاريخ المواجهات في الدوري الإسباني

لم يخسر ريال مدريد (الميرينغي) في آخر المباريات ضد الفريق المنافس ريال بيتس في الدوري الإسباني، فقد حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مثلها. كما وحافظ على نظافة شباكه في آخر 3 مواجهات.

كما وخاض ريال مدريد أكبر عدد من المباريات أمام ريال مدريد في الدوري الممتاز (الليغا)، دون أن تهتز شباكه سوى مرة واحدة فقط، خلال الفترة أكتوبر 2005 وسبتمبر 2007.

💚🤍🖤 𝗦𝗶𝗴𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗱𝗶𝘀𝗳𝗿𝘂𝘁𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗝𝗨𝗡𝗧𝗢𝗦. pic.twitter.com/kkDf70iYHz — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 1, 2022

وحافظ ريال بتيس على شباكه نظيفة في آخر 5 مباريات في الدوري الإسباني، على ميدان ريال مدريد، مما جعله الفريق الوحيد في البطولة الذي لا يتلقى أي هدف في 5 زيارات متتالية.

وجاء فريق ريال مدريد بطل النسخة الماضية في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، متساوياً بذلك مع منافسه ريال بتيس بنفس الرصيد من النقاط حتى يومنا هذا.