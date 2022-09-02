الجمعة, سبتمبر 2, 2022
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بسبب البوركيني..سياح فرنسيون يهاجمون شابة مغربية في المغرب (شاهد)

فهمي الورغمي
كتب فهمي الورغمي
سياح فرنسيون يهاجمون شابة مغربية watanserb.com
سياح فرنسيون يهاجمون شابة مغربية
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وطن- أثارت حادثة التحرش التي تعرضت لها الطالبة الإسبانية من أصول مغربية، سلمى المُوفق، بسبب ارتدائها للبوركيني في منتجع سياحي في المغرب، جدلا واسعا بين رواد السوشيال ميديا.

حيث شاركت سلمى عبر حسابها في تيك توك، قصتها عن التمييز والعنصرية التي تعرضت له في مسبح بناد يقع قرب مدينة مير اللفت ( أغادير) من قبل ثلاثة فرنسيين “كبار في السن”، بسبب ارتدائها البوركيني.

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مضايقات بسبب البوركيني

وكانت سلمى المُوفّق،21 سنة، قد صرحت مؤخرا في مقطع فيديو نشرته قناة ” آي جي +” “+ AJ” عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر، إنها تعرضت لحملة تحرش عنيفة وقاسية من من قبل مجموعة من السّياح الفرنسيين في منتجع سياحي في مدينة مير اللفت المغربية

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وعن تفاصيل الحادثة، تقول الطالبة التي قدمت المغرب من أجل قضاء إجازتها الصيفية رفقة عائلتها : ” كنت بجانب المسبح، عندما جاءني ثلاثة من السُّياح الفرنسيين الذين قاموا بمهاجمتي، وإهانتي، لا لشيء إلا لأنني كنت ألبس البوركيني”.

تقول سلمى في ذات السياق أنه ” قد تبادر إلى ذهني مباشرة، أننا نحن الآن في المغرب، وهؤلاء السُّياح يريدون فرض تصوراتهم الخاصة في بلدنا”.

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مضيفة أنه ” توجه إلي أحدهم بالقول ما إذا كان من الضروري بالنسبة لي أن أرتدي البوركيني “.

وعن ردها على تصرفات السياح الفرنسيين صرحت سلمى أنها توجهت إليهم بالقول ” أن مايحدث ليس عاديا، أنت هنا الآن تقف في بلد مسلمة”.

” يجب عليك أن تحترم تعاليم ديننا الإسلامي وثقافتنا المحلية”

تقول ” آي جي + ” نقلا عن الشابّة المغربية أنه وبالتزامن مع حادثة الاعتداء التي تعرضت لها، ” كان هناك أيضاً سبعة فتيات أخريات كن مرتديات البوركيني عندما تعرضت للمضايقة والتحرش من قبل هؤلاء السياح الفرنسيين.”

وتضيف القناة أنها قد قامت بالتواصل مع إدارة المنتجع للاستفسار عن حادثة التحرش، لكنها قوبلت بعدم الرد.

إلى ذلك، تضيف سلمى أنه وبعد دقائق من حديثها مع أحد الذين تعرضوا لها، بدأت سائحة فرنسية أخرى في التقاط صور لنساء يرتدين البوركيني “وعندما سألتها عن السبب، بدأت بالصراخ و إهانتنا باللغة الفرنسية”.

وتابعت “خرجت المرأة من المسبح ثم قامت بخفض سروالها الداخلي أمام الجميع، بمن فيهم الأطفال”.

ثم قام مرافقها بنفس الأمر، قبل أن يغادروا المسبح.

وقالت سلمى إنها لم تتفاجأ بموقف الفرنسيين الثلاثة من البوركيني.

لكنها كما تقول ” فوجئت بجرأتهم على قول ذلك في بلد مسلم”.

وختمت قائلة “أصبحت العنصرية الفرنسية منتشرة للغاية، ولكن حقيقة أن هؤلاء العنصريين لديهم الجرأة للذهاب إلى بلدان أخرى وفرض عقليتهم على الآخرين، أعتقد أن الجميع يجب أن يعلم بما حدث “.

ردود فعل مساندة

تفاعل الكثير من المغردين مع حادثة المضايقة التي تعرضت لها الشابة المغربية.

غرد حساب باسم ” هشام بن محمد” على منصة تويتر بأن الحادثة التي تعرضت لها سلمى دليل على أن ” فرنسا مازالت تتحكم في المغرب”

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فيما علق حساب آخر باسم ” جعفري الطيب” أنه إذا ثبت صحة الحادثة، فهي خطيرة للغاية. ”

” من الضروري متابعة التحقيق الذي يجب بأن يكون بسيطا.”
فالوقائع حدثت علنا ​​وفي فندق .. في المغرب! ”

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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