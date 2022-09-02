الجمعة, سبتمبر 2, 2022
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المتحدث باسم طالبان يرد على موقع إماراتي حرف حديثه مع “الجزيرة” عن العلاقات مع إسرائيل!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
طالبان وإسرائيل watanserb.com
طالبان وإسرائيل
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وطن- رد محمد نعيم، الناطق الرسمي باسم المكتب السياسي لحركة طالبان على محاولات إماراتية وتحديدا موقع “إرم نيوز” الإماراتي التابع لجهاز أمن أبو ظبي تحريف حديثه خلال لقائه مع قناة “الجزيرة مباشر” حول علاقة الحركة مع إسرائيل.

وخلال اللقاء مع الجزيرة سأل المذيع أيمن طه الناطق باسم حركة طالبان حول إن كان هناك إمكانية لقيام علاقات بين الحركة وإسرائيل في ظل حديثه عن استعداد حركته لإقامة علاقات سلام مع جميع دول العالم، الامر الذي رد عليه بالسؤال: “ما المشكلة مع إسرائيل”.

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موقع إرم يروج لاستعداد طالبان إقامة علاقات مع إسرائيل

من جانبه، اقتطع موقع “إرم نيوز” هذا الجزء من المقابلة ونشره عبر حسابه في “تويتر” وأرفقه بالتعليق:” رفض استبعاد إقامة علاقات.. المتحدث باسم حركة طالبان يرد على مذيع الجزيرة: ما مشكلتنا مع إسرائيل؟”.

الناطق باسم طالبان يرد على المزاعم الإماراتية

من جانبه، رد محمد نعيم على هذه المحاولات التي أريد منها تشويه سمعة حركته، وقال في تغريدات عبر حسابه في “تويتر” ردتها “وطن”:” توضيح: كانت لي الليلة قبل الماضية مقابلة مع قناة الجزيرة حول مشاكل أفغانستان مع المجتمع الدولي. قلت سياستنا هي أن أي من لديه مشاكل معنا نحلها بالحوار. قفز المذيع إلى إسرائيل ، قلت ما ربطهم بوضع أفغانستان؟ وهذا هو الواقع”.

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وأكد “نعيم” في تغريدة أخرى على أن “موقف الإمارة الإسلامیة بشأن بیت المقدس ثابت وواضح ، وقد عبرنا عنه من حين لآخر. القدس هي القبلة الأولى للمسلمين والقيمة المشتركة والمقدسة للأمة الإسلامية جمعاء ، وما تفعله إسرائيل في فلسطين ظلم كبير وواضح. وأننا لن نکون مع الظالم.”

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وشدد في تغريدة ثالثة على أن ” مسألة الاعتراف بإسرائيل أو إقامة علاقات معها ليست موضوع بحث أو تباحث على الإطلاق ، وهي ليست من سياسة الإمارة الإسلامية. إن سياسية الإمارة الإسلامية تجاه جميع الأمور تمضي في ضوء الشريعة الإسلامية ومصالحنا الوطنية.”

أفغانستان موحدة

وكان محمد نعيم قد صرح خلال مشاركته في برنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، مساء الأربعاء، بأن “أفغانستان اليوم موحدة تحت سلطة واحدة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها بعد ما كانت ممزقة لأكثر من 40 عامًا جراء الحروب وعدم الاستقرار والمخططات الأجنبية”.

وأكد نعيم أن هذا الوضع الجديد لم تشهده أفغانستان تحت قيادة الرئيسين أشرف غني وحامد كارزاي، على حد تعبيره.

وقال إن الشعب الأفغاني عاش خلال العقدين الماضيين وضعًا اقتصاديًا خطيرًا “جراء الحكام والمسؤولين الذين عملوا على ملء بطونهم وجيوبهم بأموال الدولة على حساب أبناء الوطن الفقراء”.

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استعداد الحركة للتفاوض مع الجميع

وشدد القيادي في حركة طالبان على أن سياسة الحركة منذ 2002 عملت على “حل جميع المشاكل في الداخل والخارج عبر الحوار، وأن الإمارة الإسلامية مستعدة للتفاوض مع الجميع”.

وقلل نعيم من أهمية التقارير التي تتحدث عن تراجع أفغانستان تحت حكم طالبان، وقال إن هذه التقارير “بعيدة كل البعد عما تشهد البلاد من تغيير”، مضيفًا أنه “لا يمكن كتابة التقارير دون زيارة أفغانستان والاختلاط بشعبها أو أن الذين يكتبون هذه التقارير عادة ما يأخذون معلوماتهم من مصادر غير صحيحة أو من جهات لا تريد لأفغانستان الاستقرار”.

المصدرالجزيرة ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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