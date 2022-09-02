أول رحلة طيران إسرائيلية تحلق في الأجواء السعودية

- Advertisement -

- Advertisement -

وطن – ضمن موجة التطبيع المستعر بين الرياض وتل أبيب، عبرت رحلة تابعة لشركة “إلعال” الإسرائيلية للطيران فوق الأجواء السعودية، وذلك للمرة الأولى منذ سماح المملكة بفتح الأجواء أمامها.

وهذه الرحلة متوجهة إلى جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، وعبورها من السعودية قلص مدة الرحلة بدقائق معدودة.

وقالت تقارير عبرية، إن شركات الطيران الإسرائيلية لا تزال تنتظر الموافقة النهائية للطيران في أجواء سلطنة عمان مما يقلص ساعات الرحلات بشكل كبير إلى العديد من الوجهات، وفقا لموقع “روسيا اليوم“.

يُشار إلى أنه في 23 أغسطس الماضي، عبرت أول طائرة إسرائيلية تجارية المجال الجوي السعودي وصولا إلى سيشل، مما قصر مدة الرحلة 20 دقيقة.

وأقلعت الرحلة التي تديرها شركة الطيران “كاثاي باسيفيك” من هونغ كونغ وكان من المقرر أن تهبط في تل أبيب.

- Advertisement -

وكانت الطائرة تحلق فوق الإمارات العربية المتحدة والخليج العربي قبل أن تعبر الساحل السعودي بالقرب من مدينة الدمام.

وحلقت الطائرة فوق شمال السعودية والأردن، ودخلت الأراضي الإسرائيلية شمال البحر الميت.

- Advertisement -

ومنذ اتفاقيات تطبيع العلاقات التي تعرف باتفاقيات إبراهيم (2020)، سمحت السعودية لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي للرحلات الجوية من وإلى الإمارات والبحرين.

إلا أن هذا التفويض لم يمتد ليشمل الرحلات الإسرائيلية من إلى وجهات أخرى حتى الشهر الماضي، كجزء من اتفاقية متعددة الأطراف لنقل السيطرة على جزيرتين في البحر الأحمر من مصر إلى المملكة العربية السعودية بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ليس إشارة إلى تطبيع محتمل للعلاقات

في حين أكدت الرياض أن فتح المجال الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية ليس إشارة إلى تطبيع محتمل للعلاقات بين الطرفين، موضحة أن المسألة تتعلق أكثر بأهداف السعودية الجيوسياسية.

وفي إعلانها الرسمي، أعلنت السعودية أنها فتحت مجالها الجوي لجميع الرحلات الجوية المدنية قبل ساعات من أن يصبح الرئيس الأمريكي جو بايدن أول زعيم أمريكي يطير مباشرة من إسرائيل إلى المملكة.

وقال بيان السعودية إنها فتحت مجالها الجوي لجميع شركات الطيران التي تفي بمتطلبات السلطة للتحليق فوقها، ما يعني أن الشركات الإسرائيلية يمكن أن تقصر الرحلات عن طريق عبور المجال الجوي السعودي.