الجمعة, سبتمبر 2, 2022
الرئيسيةالهدهدأول رحلة طيران إسرائيلية تحلق في الأجواء السعودية
الهدهد

أول رحلة طيران إسرائيلية تحلق في الأجواء السعودية

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
طائرة اسرائيلية watanserb.com
أعلنت السعودية أنها فتحت مجالها الجوي لجميع الرحلات الجوية المدنية قبل شهر
- Advertisement -
- Advertisement -

وطن – ضمن موجة التطبيع المستعر بين الرياض وتل أبيب، عبرت رحلة تابعة لشركة “إلعال” الإسرائيلية للطيران فوق الأجواء السعودية، وذلك للمرة الأولى منذ سماح المملكة بفتح الأجواء أمامها.

وهذه الرحلة متوجهة إلى جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، وعبورها من السعودية قلص مدة الرحلة بدقائق معدودة.

وقالت تقارير عبرية، إن شركات الطيران الإسرائيلية لا تزال تنتظر الموافقة النهائية للطيران في أجواء سلطنة عمان مما يقلص ساعات الرحلات بشكل كبير إلى العديد من الوجهات، وفقا لموقع “روسيا اليوم“.

يُشار إلى أنه في 23 أغسطس الماضي، عبرت أول طائرة إسرائيلية تجارية المجال الجوي السعودي وصولا إلى سيشل، مما قصر مدة الرحلة 20 دقيقة.

وأقلعت الرحلة التي تديرها شركة الطيران “كاثاي باسيفيك” من هونغ كونغ وكان من المقرر أن تهبط في تل أبيب.

- Advertisement -

وكانت الطائرة تحلق فوق الإمارات العربية المتحدة والخليج العربي قبل أن تعبر الساحل السعودي بالقرب من مدينة الدمام.

وحلقت الطائرة فوق شمال السعودية والأردن، ودخلت الأراضي الإسرائيلية شمال البحر الميت.

- Advertisement -

ومنذ اتفاقيات تطبيع العلاقات التي تعرف باتفاقيات إبراهيم (2020)، سمحت السعودية لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي للرحلات الجوية من وإلى الإمارات والبحرين.

إلا أن هذا التفويض لم يمتد ليشمل الرحلات الإسرائيلية من إلى وجهات أخرى حتى الشهر الماضي، كجزء من اتفاقية متعددة الأطراف لنقل السيطرة على جزيرتين في البحر الأحمر من مصر إلى المملكة العربية السعودية بوساطة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ليس إشارة إلى تطبيع محتمل للعلاقات

في حين أكدت الرياض أن فتح المجال الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية ليس إشارة إلى تطبيع محتمل للعلاقات بين الطرفين، موضحة أن المسألة تتعلق أكثر بأهداف السعودية الجيوسياسية.

وفي إعلانها الرسمي، أعلنت السعودية أنها فتحت مجالها الجوي لجميع الرحلات الجوية المدنية قبل ساعات من أن يصبح الرئيس الأمريكي جو بايدن أول زعيم أمريكي يطير مباشرة من إسرائيل إلى المملكة.

وقال بيان السعودية إنها فتحت مجالها الجوي لجميع شركات الطيران التي تفي بمتطلبات السلطة للتحليق فوقها، ما يعني أن الشركات الإسرائيلية يمكن أن تقصر الرحلات عن طريق عبور المجال الجوي السعودي.

المصدرروسيا اليوم
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

سيارة تدهس عاملا أثناء افتراشه الأرض في السعودية.. ومفاجأة مذهلة حول مصيره (فيديو)

الهدهد

شروط حصول المقيمين في دول الخليج على تأشيرة سياحية لدخول السعودية

الهدهد

“مجتهد” يكشف تفاصيل صادمة عن دور الرعاية بالسعودية وموقف “ابن سلمان” مما حدث!

الهدهد

معجزة تنقذ حياة فتاة سعودية سقطت من الطابق التاسع في إسطنبول (فيديو)

الهدهد

ماذا يفعل حاخام اليهود الأكبر هرتسوغ بمدينة “العلا” السعودية؟ (شاهد)

الهدهد

سعودي يدهس جواز سفره بقدمه تنديداً بالاعتداء على يتيمات خميس مشيط (فيديو)

الهدهد

حقيقة مباحثات سرية بين إسرائيل وقطر انهارت لرفض الدوحة أن تكون علنية

الهدهد

وزيران لبنانيان يقذفان الحدود الإسرائيلية بالحجارة.. فيديو أثار سخرية واسعة

الهدهد

“كوشنر” يكشف عن دور السعودية في حرمان المغرب من تنظيم مونديال 2026!

تقارير

وثائق سرية تكشف موافقة الشيخ زايد آل نهيان على تسليم الجزر الإماراتية لإيران

الهدهد

أيتام خميس مشيط.. فيديوهات صادمة لضرب وسحل قوات الأمن السعودي ليتيمات في منطقة عسير!

الهدهد

فيديو سعوديات بملابس فاضحة في مقرّ هيئة الأمر بالمعروف يثير جدلاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تعرف على أكثر الشعوب توترا في العالم

“الإفلاس المسار الأقل كلفة”.. دراسة مخيفة تكشف أسباب انهيار الاقتصاد المصري

سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022

سيارة تدهس عاملا أثناء افتراشه الأرض في السعودية.. ومفاجأة مذهلة حول مصيره (فيديو)

بمقابل مادي .. تويتر يسمح بتعديل التغريدات

شروط حصول المقيمين في دول الخليج على تأشيرة سياحية لدخول السعودية

المغرب يرفع الحد الأدنى للأجور بـ 3 قطاعات بداية من سبتمبر

محاولة اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين من المسافة صفر (فيديو)

طليقة جورج الراسي “متهمة” بقتله وتلجأ للسفارة الأمريكية .. تطوّر خطير! (شاهد)

تعرف معنا على أفضل مشروب لخفض مستويات السكر في الدم

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC