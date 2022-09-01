الخميس, سبتمبر 1, 2022
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ما يجب فعله عند شرب ماء زمزم

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
شرب ماء زمزم watanserb.com
تقع البئر شرق الكعبة المشرفة على بعد 21 مترا فى صحن المطاف بالمسجد الحرام
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وطن– “ماء زمزم” هو واحد من المعالم البارزة في شعائر الحج والعمرة في الإسلام، ويُقبِل على الشرب والوضوء منه ملايين الحجاج والمعتمرون كل عام.

وهذا ما دعا “وزارة الحج والعمرة” السعودية إلى التنبيه على عدد من الآداب المتعلقة بشربه أثناء العمرة هذه الأيام، حيث حث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ على التضلّع بماء زمزم.

والتضلّع هو الامتلاء بالشرب حتى الشعور بالشبع، كما قال صلى الله عليه وسلم “إنها مباركة، إنها طعام طُعم وشفاء سُقم”.

وأشارت الوزارة السعودية من خلال “إنفوغراف” نُشر على حسابها في “تويتر”، إلى أنّ من أداب شرب ماء زمزم التأني وعدمُ مزاحمة الآخرين.

معتبرة أن ذلك دليل على وعي الحاج والمعتمر، ومشيرة في الوقت ذاته إلى ضرورة إيثار المسنين والنساء والأطفال في هذا الشأن.

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ومن آداب شرب ماء زمزم أيضاً، المحافظة عليه بتجنب تدفق الماء وانسكابه على الأرض.

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كما دعت الوزارة السعودية إلى التخلّص من الأكواب في السلال المخصصة لذلك، واعتبرت أن هذا دليل رقي وتحضّر.

كما لفت البيان إلى أن الوضوء في الأماكن المخصّصة خارج المسجد الحرام، يحافظ على نظافة الحرم.

عبوات ماء زمزم

تاريخ نبع زمزم

ويعود تاريخ تدفق مياه بئر زمزم الذي يقع على بُعد 21 مترًا شرقي الكعبة، إلى زمن إسماعيل بن إبراهيم -عليهـما السلام-.

وتقع البئر شرق الكعبة المشرّفة على بعد 21 متراً، فى صحن المطاف بالمسجد الحرام، وسبب تسمية زمزم بهذا الاسم؛ أنه لمّا خرج الماء جعلت هاجر تحوط عليه وتقول: زمي زمي، وفى الحديث: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عيناً معيناً.

خصوصية بالغة عند المسلمين

وتصب في النبع الذي يبلغ عُمقه 30 مترًا عددٌ من عيون الماء القديمة بقِدم البئر نفسه، وبحسب الأحاديث الواردة في سيرة النبي محمد، فإن الماء مبارك وفيه شفاء للأسقام، وعلى ذلك فله خصوصية بالغة عند المسلمين.

واعتاد الحجاج في بلاد الشام جلبَ قوارير من ماء زمزم من الأراضي المقدسة كنوع من الهدايا، وقد ثبت أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتوضأ منه ويصب على رأسه، وكان عليه السلام يحمل ماء زمزم في الأواني ليصب منه على المرضى، وعن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنّه قال: “زَمزَمَ طعامُ طُعمٍ وشِفاءُ سُقْمٍ”.

وكان النبي ﷺ إذا فرغ من طوافه يوم العيد -يوم النحر- أتاها وشرب -عليه الصلاة والسلام-.

فوائد علاجية لماء زمزم

وبحسب الموسوعات الطبية يمتلك “ماء زمزم” خصائص علاجية شافية؛ نظرًا لأنّه غني بأملاح الكالسيوم والمغنيسيوم، مما يساعد على تقليل التعب وإرهاق المرض، كما يفيد الحوامل اللاتي قد يصبن بالإرهاق أثناء الحمل.

وللحصول على الفوائد الصحية لماء زمزم يوصى بشربه بانتظام؛ ما سيجعل النتائج أكثر وضوحاً مقارنة بشربه لمرات قليلة.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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