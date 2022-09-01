بوادر أزمة.. موقع أمني إماراتي ينشر حواراً مع زعيم “البوليساريو” يهاجم فيه المغرب!

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وطن– في خطوة ربما تكون بادرة أزمة بين المغرب والإمارات، أجرى موقع “إرم الإماراتي” التابع لجهاز أمن الدولة في أبو ظبي، حواراً مع زعيم البوليساريو إبراهيم غالي على خلفية الأزمة التي اندلعت عقب استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد له أثناء مشاركته في قمة “تيكاد”، يوم الجمعة الماضي.

ونشر الموقع الإماراتي الخبر بعنوان: “زعيم البوليساريو لـ”إرم نيوز”: غضب المغرب من تونس لمشاركتها في قمة “تيكاد” غير مبرر”، وهو ما حمل تحيزاً لموقف البوليساريو ضد المغرب.

الرئيس الصحراوي مقابلة مع موقع @EremNewsالإماراتي: "الجمهورية الصحراوية، والمملكة المغربية، شاركتا في عديد من قمم الشراكة، بما فيها بحضور شخصي لملك المغرب إلى جانبنا، كما هو الحال في قمة الشراكة الأفريقية الأوروبية في ساحل العاج، العام 2017". كما شكر غالي تونس على حفاوة الاستقبال pic.twitter.com/od8V3uCcoA — Bachir Mohamed Lahsen (@ml_bachir) August 31, 2022

ومع تداول الخبر على منصات التواصل الاجتماعي، احتفى المغردون الجزائريون والصحراويون به، في حين أشعل موجة غضب كبيرة لدى المغردين المغاربة، مما دفع الموقع الإماراتي لحذف الحوار كاملا.

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وبحسب ما ورد في الحوار اعتبر إبراهيم غالي، أنّ النظام المغربي يمارس “الابتزاز” ضد تونس، بعد استقباله من قبل الرئيس قيس سعيّد.

المغرب حاول إفشال قمة “تيكاد”

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وقال غالي: إن تونس “حققت نجاحاً باهراً في استضافتها المتميزة لقمة طوكيو للتنمية في إفريقيا (تيكاد)، رغم كل المحاولات المخجلة الرامية إلى إفشالها”، في إشارة إلى الموقف المغربي من مشاركة الوفد الصحراوي.

وأضاف زعيم البوليساريو قائلاً: ”لقد حسم الأفارقة، بشكل واضح، ملف مشاركة كل الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في أية شراكة يكون الاتحاد طرفا فيها”.

قبل أن يردف قائلاً: ”حظينا باستقبال حارّ من طرف الرئيس التونسي قيس سعيّد، على قدم المساواة مع كل رؤساء الدول والحكومات والوفود، دون تمييز بين الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، وهذا ما ظلت تقوم به الدول المضيفة”.

وتابع: ”لقد برهنت تونس التزامها الصارم بمبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وكذلك الأعراف الدبلوماسية المعروفة، ناهيك عن تشبثها بقرارها المستقل كدولة حرة”.

وحول استدعاء السفير المغربي من تونس قال غالي: ”هناك الكثير من دول العالم لا تكتفي بالاستقبال الرسمي المعتاد، ولكنها تقيم علاقات دبلوماسية كاملة مع الجمهورية الصحراوية”.

وأردف متسائلاً: ”لماذا إذن لم تقم الخارجية المغربية بقطع العلاقات الدبلوماسية معها أو بإصدار بيانات مليئة بلغة التهديد والوعيد وحتى الاحتقار، مثل ذلك الذي أصدرته بحق تونس؟”.

تونس تتعرض للابتزاز

وأضاف: ”ممارسة الضغط من قبل المغرب على تونس قد بدأ بالفعل، لكننا لا نعتقد أن مثل هذا السلوك المستهجَن سيؤثر على تونس المتمسكة بسيادتها وقرارها المستقل، والتي لم تقم بأي خطوة تستحق اللوم والضغط والابتزاز”.

وذكر غالي في حواره مع الموقع الإماراتي، أنّ “الجمهورية الصحراوية، والمملكة المغربية، شاركتا في عديد من قمم الشراكة، بما فيها بحضور شخصي لملك المغرب إلى جانبنا، كما هو الحال في قمة الشراكة الأفريقية الأوروبية في ساحل العاج، العام 2017، وبوفودها الرسمية في مناسبات مماثلة في موزمبيق واليابان وبروكسل، ناهيك عن الحضور الدائم لوفود الدولتين في مختلف قمم ومؤتمرات وأنشطة الاتحاد الأفريقي، منذ انضمام المملكة المغربية، مطلع 2017”.

وكانت وزارة الخارجية المغربية قد أصدرت بياناً شديد اللهجة استنكرت فيه استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم البوليساريو إبراهيم غالي، معلنة استدعاء سفيرها من تونس، لتلحق بها تونس بخطوة مماثلة معلِنةً استدعاء سفيرها من الرباط.