بعد حادثة أوباميانغ .. سطو جديد على منزل نجم ريال مدريد

وطن- أفادت تقارير صحفية إسبانية، عن سطو جديد من قبل لصوص مجهولين، الثلاثاء، على منزل نجم ريال مدريد داني كارفخال لاعب ظهير الفريق الملكي.

وقالت صحيفة (El Confidencial) الإسبانية: إن منزل الإسباني داني كارفخال لاعب ريال مدريد (الميرينغي) 30 عاماً، تعرّض لمحاولة سطو مسلح من قبل لصوص مجهولين، الثلاثاء، حيث حاول شخصان كسر القضبان الحديدية؛ من أجل دخول المنزل.

وأردفت الصحيفة، “كاميرات المراقبة رصدت الشخصين المجهولين وهما يحاولان كسر القضبان الحديدية لمنزل الإسباني كارفخال، إلا أنهما فشلوا في ذلك وغادورا المكان على الفور”.

Two armed men tried to enter Carvajal's house to rob him a few days ago, but they left after being detected by the security cameras. Nothing was stolen, and Dani was not at home at that time. @elconfidencial ❗️🇪🇸 pic.twitter.com/6gKFY5huGG

— Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) September 1, 2022