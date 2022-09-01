الخميس, سبتمبر 1, 2022
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رياضة

بعد حادثة أوباميانغ .. سطو جديد على منزل نجم ريال مدريد

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
محاولة سرقة منزل داني كارفخال لاعب ريال مدريد watanserb.com
محاولة سرقة منزل داني كارفخال لاعب ريال مدريد
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وطن- أفادت تقارير صحفية إسبانية، عن سطو جديد من قبل لصوص مجهولين، الثلاثاء، على منزل نجم ريال مدريد داني كارفخال لاعب ظهير الفريق الملكي.

وقالت صحيفة (El Confidencial) الإسبانية: إن منزل الإسباني داني كارفخال لاعب ريال مدريد (الميرينغي) 30 عاماً، تعرّض لمحاولة سطو مسلح من قبل لصوص مجهولين، الثلاثاء، حيث حاول شخصان كسر القضبان الحديدية؛ من أجل دخول المنزل.

محاولة سرقة منزل كارفخال

وأردفت الصحيفة، “كاميرات المراقبة رصدت الشخصين المجهولين وهما يحاولان كسر القضبان الحديدية لمنزل الإسباني كارفخال، إلا أنهما فشلوا في ذلك وغادورا المكان على الفور”.

كما وأضافت، “لم يكن اللاعب داني كارفخال وأسرته بداخل المنزل، خلال تلك الواقعة من قبل اللصوص المجهولين”.

سرقة منزل أوباميانغ

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وتأتي تلك الحادثة بعد أيام قليلة، من واقعة سرقة منزل الغابوني بيير إيمرك أوباميانغ، لاعب برشلونة الإسباني وعائلته، من قبل لصوص مجهولين اعتدوا عليه بالضرب تحت تهديد السلاح، فيما لم يكشف عن حجم مسروقاته من الأموال والمجوهرات.

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كما وذكرت التقارير الإسبانية، بأن اللصوص قاموا بتقييد اللاعب ورميه على الأرض، والاعتداء عليه بالضرب المبرح؛ ما تسبب في كسر فكه.

وكانت تلك الحادثة مع الغابوني أوميانغ، السبب في انهيار المفاوضات بين برشلونة وتشيلسي، للتعاقد مع اللاعب قبيل أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء سوق انتقالات اللاعبين (الميركاتو) الصيفي.

مباراة ريال مدريد ضد ريال بتيس

وفي سياق آخر، يستعد بطل الدوري الإسباني ريال مدريد (الملكي)، للمواجهة القوية أمام منافسه ريال بتيس، السبت، في افتتاح الأسبوع ال4 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، على أرض ملعب ( سانتياغو برنابيو).

ويتصدر ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم. برصيد 9 نقاط، متساوياً بذلك مع ريال بتيس حتى يومنا هذا.

المصدروطن +El Confidencial
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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