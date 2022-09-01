بعد حادثة أوباميانغ .. سطو جديد على منزل نجم ريال مدريد

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وطن- أفادت تقارير صحفية إسبانية، عن سطو جديد من قبل لصوص مجهولين، الثلاثاء، على منزل نجم ريال مدريد داني كارفخال لاعب ظهير الفريق الملكي.

وقالت صحيفة (El Confidencial) الإسبانية: إن منزل الإسباني داني كارفخال لاعب ريال مدريد (الميرينغي) 30 عاماً، تعرّض لمحاولة سطو مسلح من قبل لصوص مجهولين، الثلاثاء، حيث حاول شخصان كسر القضبان الحديدية؛ من أجل دخول المنزل.

محاولة سرقة منزل كارفخال

وأردفت الصحيفة، “كاميرات المراقبة رصدت الشخصين المجهولين وهما يحاولان كسر القضبان الحديدية لمنزل الإسباني كارفخال، إلا أنهما فشلوا في ذلك وغادورا المكان على الفور”.

Two armed men tried to enter Carvajal's house to rob him a few days ago, but they left after being detected by the security cameras. Nothing was stolen, and Dani was not at home at that time. @elconfidencial ❗️🇪🇸 pic.twitter.com/6gKFY5huGG — Infinite Madrid (@InfiniteMadrid) September 1, 2022

كما وأضافت، “لم يكن اللاعب داني كارفخال وأسرته بداخل المنزل، خلال تلك الواقعة من قبل اللصوص المجهولين”.

سرقة منزل أوباميانغ

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وتأتي تلك الحادثة بعد أيام قليلة، من واقعة سرقة منزل الغابوني بيير إيمرك أوباميانغ، لاعب برشلونة الإسباني وعائلته، من قبل لصوص مجهولين اعتدوا عليه بالضرب تحت تهديد السلاح، فيما لم يكشف عن حجم مسروقاته من الأموال والمجوهرات.

🚨@marca | داني كارفخال رفع بلاغ عن محاولة السرقة التي حدثت لبيته يوم الثلاثاء من أجل البدأ بتحقيق بشأنها . pic.twitter.com/lS1fOBiaVJ — ‎‏ABDULLAH ³⁵ (@ToniKroosV) September 1, 2022

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كما وذكرت التقارير الإسبانية، بأن اللصوص قاموا بتقييد اللاعب ورميه على الأرض، والاعتداء عليه بالضرب المبرح؛ ما تسبب في كسر فكه.

وكانت تلك الحادثة مع الغابوني أوميانغ، السبب في انهيار المفاوضات بين برشلونة وتشيلسي، للتعاقد مع اللاعب قبيل أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء سوق انتقالات اللاعبين (الميركاتو) الصيفي.

🚨ماركا | 3 أشخاص حاولوا أقتحام منزل كارفخال وسرقته، اللاعب قام بتقديم شكوى والسلطات بدأت بإجراء التحقيقات. pic.twitter.com/eupS466OfZ — BlancosGlobal (@Blancos_Global) September 1, 2022

مباراة ريال مدريد ضد ريال بتيس

وفي سياق آخر، يستعد بطل الدوري الإسباني ريال مدريد (الملكي)، للمواجهة القوية أمام منافسه ريال بتيس، السبت، في افتتاح الأسبوع ال4 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، على أرض ملعب ( سانتياغو برنابيو).

ويتصدر ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم. برصيد 9 نقاط، متساوياً بذلك مع ريال بتيس حتى يومنا هذا.