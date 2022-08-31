هل تظهر زوجة محمد السادس للعلن؟.. معلومات عن هروبها خارج المغرب (فيديو)

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وطن – لا يزال الاختفاء الغامض لزوجة ملك المغرب محمد السادس، الأميرة للا سلمى ـ تحدثت تقارير عن طلاقها منه سرا ـ لكن الديوان المغربي لم يعلن عن هذا الطلاق رسميا ولم يشر له بأي شكل من الأشكال، يثير الجدل بين المغاربة على مواقع التواصل.

الأميرة للا سلمى ومحمد السادس

وفي هذا السياق سلط موقع “أوراس” الضوء على هذا الاختفاء المريب، وقال إن اختفاء الأميرة سلمى يثير التساؤلات.

التقرير الذي نشره الموقع بالفيديو ورصدته (وطن)، لفت إلى أن زوجة ملك المغرب اختفت عن الأنظار منذ 5 سنوات.

بعد اعتادت الظهور معه في مناسبات كبرى، زوجة الملك محمد السادس تختفي بشكل غامض وحديث عن نفيها أو هروبها.. التفاصيل عبر الفيديو pic.twitter.com/gPljxmDYqr — أوراس | Awras (@AwrasMedia) August 30, 2022

وتابع التقرير أن موقع “إكسبريس” البريطاني، قال إن غياب زوجة الملك جعلها تلقب بـ”الأميرة الشبح“.

وقال إن الأميرة للا سلمى كانت تمثل محمد السادس في التظاهرات الكبرى.

مضيفا أن الأم البالغة من العمر 40 عاما لم تظهر في الأماكن العامة منذ عامين بحسب الصحيفة البريطانية.

وتابع تقرير “أوراس” أن هناك مصادر كشفت أن الأميرة للا سلمى والملك محمد السادس تطلقا سرا.

ولم تظهر للا سلمى في الصورة العائلية بعد خضوع الملك لعملية جراحية في القلب أجراها عام 2018 في باريس.

الموقع البريطاني قال إن زوجة ملك المغرب، بقيت في المغرب لكن تم إخفاؤها عمدا.

هل تمكنت من الهروب خارج المغرب؟

مصادر أخرى كشفت أنها تعيش في المنفى في الولايات المتحدة أو اليونان مع ابنتها الصغرى.

ولفتت المصادر إلى إمكانية هروب الأميرة للا سلمى من المغرب، بعد فترة من احتجازها عمدا داخل البلاد.

إذا صحت أنباء هروب زوجة محمد السادس للخارج، فهل تخرج أخيرا للعلن بعد هذه الفترة الطويلة من الغياب؟

المحامي الفرنسي الشهير “إيريك دوبوند موريتي” كان قد قال، إن الأميرة للا سلمـى ومحمد السادس قد تطلقا، لكن الديوان الملكي المغربي لم يؤكد أو ينفي انفصال الزوجين.

جدير بالذكر أن الأميرة للا سلمى، ولدت في مدينة فاس المغربية يوم 10 مايو 1978.

وعاشت سلمى يتيمة في بيت جدتها في شقة صغيرة بحي القبيبات الشعبي في الرباط بعد أن داهم الموت والدتها وهي في عمر الثلاث سنوات، وتفوقت في الدراسة وتخرجت من كلية الهندسة.

لتحصل بعدها على منصب مهم وراتب 14 الف درهم شهريا في شركة “اونا” العملاقة التي تملك فيها العائلة الملكية 14%.

للا سـلمى وبعد تخرجها عام 1999 دخلت إلى القصر الملكي، برفقة أوائل الخرجيين واستقبلهم ولي العهد وقتها محمد السادس، الذي أعجب بها من أول نظرة، لتصبح زوجته قبل ثلاثة أشهر من وفاة والده الملك الراحل الحسن الثاني.

وفي مارس عام 2002 حازت لقب “صاحبة السمو الملكي الأميرة للا سـلمى”، وذلك بعد أن اختار الملك المغربي أن يمنحها لقبا كان يطلق فقط على شقيقاته وعماته.