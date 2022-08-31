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هل تظهر زوجة محمد السادس للعلن؟.. معلومات عن هروبها خارج المغرب (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
للا سلمى watanserb.com
محمد السادس وطليقته للا سلمى
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وطن – لا يزال الاختفاء الغامض لزوجة ملك المغرب محمد السادس، الأميرة للا سلمى ـ تحدثت تقارير عن طلاقها منه سرا ـ لكن الديوان المغربي لم يعلن عن هذا الطلاق رسميا ولم يشر له بأي شكل من الأشكال، يثير الجدل بين المغاربة على مواقع التواصل.

الأميرة للا سلمى ومحمد السادس

وفي هذا السياق سلط موقع “أوراس” الضوء على هذا الاختفاء المريب، وقال إن اختفاء الأميرة سلمى يثير التساؤلات.

التقرير الذي نشره الموقع بالفيديو ورصدته (وطن)، لفت إلى أن زوجة ملك المغرب اختفت عن الأنظار منذ 5 سنوات.

وتابع التقرير أن موقع “إكسبريس” البريطاني، قال إن غياب زوجة الملك جعلها تلقب بـ”الأميرة الشبح“.

وقال إن الأميرة للا سلمى كانت تمثل محمد السادس في التظاهرات الكبرى.

مضيفا أن الأم البالغة من العمر 40 عاما لم تظهر في الأماكن العامة منذ عامين بحسب الصحيفة البريطانية.

وتابع تقرير “أوراس” أن هناك مصادر كشفت أن الأميرة للا سلمى والملك محمد السادس تطلقا سرا.

ولم تظهر للا سلمى في الصورة العائلية بعد خضوع الملك لعملية جراحية في القلب أجراها عام 2018 في باريس.

الموقع البريطاني قال إن زوجة ملك المغرب، بقيت في المغرب لكن تم إخفاؤها عمدا.

هل تمكنت من الهروب خارج المغرب؟

مصادر أخرى كشفت أنها تعيش في المنفى في الولايات المتحدة أو اليونان مع ابنتها الصغرى.

ولفتت المصادر إلى إمكانية هروب الأميرة للا سلمى من المغرب، بعد فترة من احتجازها عمدا داخل البلاد.

إذا صحت أنباء هروب زوجة محمد السادس للخارج، فهل تخرج أخيرا للعلن بعد هذه الفترة الطويلة من الغياب؟

المحامي الفرنسي الشهير “إيريك دوبوند موريتي” كان قد قال، إن الأميرة للا سلمـى ومحمد السادس قد تطلقا، لكن الديوان الملكي المغربي لم يؤكد أو ينفي انفصال الزوجين.

جدير بالذكر أن الأميرة للا سلمى، ولدت في مدينة فاس المغربية يوم 10 مايو 1978.

للا سـلمى

وعاشت سلمى يتيمة في بيت جدتها في شقة صغيرة بحي القبيبات الشعبي في الرباط بعد أن داهم الموت والدتها وهي في عمر الثلاث سنوات، وتفوقت في الدراسة وتخرجت من كلية الهندسة.

لتحصل بعدها على منصب مهم وراتب 14 الف درهم شهريا في شركة “اونا” العملاقة التي تملك فيها العائلة الملكية 14%.

للا سـلمى وبعد تخرجها عام 1999 دخلت إلى القصر الملكي، برفقة أوائل الخرجيين واستقبلهم ولي العهد وقتها محمد السادس، الذي أعجب بها من أول نظرة، لتصبح زوجته قبل ثلاثة أشهر من وفاة والده الملك الراحل الحسن الثاني.

وفي مارس عام 2002 حازت لقب “صاحبة السمو الملكي الأميرة للا سـلمى”، وذلك بعد أن اختار الملك المغربي أن يمنحها لقبا كان يطلق فقط على شقيقاته وعماته.

المصدرأوراس
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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