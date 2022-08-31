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مَن هي الملكة الأكثر جاذبية بحسب العلم؟ هل تتفوق الملكة رانيا على الراحلة ديانا؟

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
الملكة رانيا زوجة ملك الأردن watanserb.com
الملكة رانيا زوجة ملك الأردن
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وطنالنسبة الذهبية تقيس الكمال الجسدي وفقًا لقانون اليونان القديمة، والنتيجة بالنسبة للعلم واضحة، فعالم الملوك مليء بالنساء اللواتي يثرن الشغف بأناقتهن وجمالهن، حيث تمتلك العديد من الملكات والأميرات عددًا كبيرًا من المعجبين، الذين يعتبرون أن كل واحدة منهن هي الملكة المثالية والأكثر جاذبية.

بحسب صحيفة “الكونفيدنسيال-فانياس” الإسبانية، فإن ملكة الأردن رانيا، وغريس كيلي، وديانا ويلز، وكيت ميدلتون، وميغان ماركل، من بين آخرين، يُنتَج لهن آلاف المحتويات اليومية التي تسلّط الضوء على حضورهن وشخصيتهن المهيبة. وعلى وجه التحديد، لاحظَ الجراح الشهير جوليان دي سيلفا، مدير مركز الجراحة التجميلية للوجه والتجميل المتقدمة في لندن، أنه من خلال تحليل علمي تمّ إجراؤه عن طريق النسبة الذهبية، تمكّن من تحديد أي من الملكات لها الوجه الأكثر كمالًا، وفقًا لهذا القياس الرياضي.

يُذكر أن النسبة الذهبية تقيس الكمال الجسدي، وفقًا لمفهوم الكمال من اليونان القديمة.

الملكة رانيا أجمل نساء العائلات الملكية على قيد الحياة والأميرة ديانا هي الأجمل على مر العصور

قام Julián de Silva، باستخدام نظام رسم خرائط الوجه المحوسب، بمقارنة قياسات وتناسب وتماثل ملامح وجه هؤلاء النساء. النتيجة بالنسبة للعلم واضحة، لقد تبيّن أن الأميرة ديانا، وفقًا لطريقة القياس هذه، هي أجمل ملكة على الإطلاق بنسبة 89.05٪، تليها الملكة رانيا ملكة الأردن، ثم الراحلة غريس كيلي ملكة موناكو، ثم جاءت ميغان ماركل وكيت ميدلتون في المركزين الرابع والخامس على التوالي، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

يقول خوليان في هذا الشأن: “ديانا وميغان وكيت جميعهن نساء جميلات للغاية، ولكن بالمقارنة مع النسبة الذهبية للكمال البدني لليونانيين، تأتي الأميرة ديانا في المقدمة. سجّلت ديانا درجة عالية لشكل وجهها وعرض أنفها، ومنطقة جبهتها وحاجبيها. ثم تحصّلت على أدنى درجات لذقنها وشفتيهان، حيث إن شفتيها رقيقتان بعض الشيء، وذقنها أقل كلاسيكية من بعض النساء الأخريات”.

الملكة الراحلة غريس كيلي
الملكة الراحلة غريس كيلي

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هذا وقال الجراح لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية: “كانت قياسات رانيا ملكة الأردن قريبة جدًا من الليدي دي، حيث حصلت على 88.9٪. ويوضّح الجرّاح: “الملكة رانيا هي أجمل ملكة على قيد الحياة، وجذابة بشكل لا يصدّق. لقد حصلت على أعلى العلامات على الإطلاق، بسبب ذقنها ذي الشكل الكلاسيكي، وحصلت أيضًا على علامات عالية لشفتيها”.

هذا وكادت أميرة موناكو غريس تتفوّق على جمال الملكة رانيا، لكنها -حسب النسبة الذهبية- تحصّلت على مجموع 88.8٪، واحتلّت المركز الثالث. وأكد مؤلف الدراسة: “الأميرة غريس تتمتع بجمال خالد وحققت أعلى الدرجات في تباعد العين. وضع عينيها يكاد يكون مثاليًا بنسبة 99.8 في المائة. كما سجلت شفتاها المذهلتان أعلى الدرجات”.

ميغان ميركل
ميغان ميركل

ثم احتلت ميغان ماركل المركز الرابع  بنسبة 87.7٪. ويسلّط الجرّاح الضوء على تناسق وجه دوقة ساسكس، ويؤكد أنه قريب جدًا من امتلاك ما اعتبره الإغريق، ميزات مثالية.

كيت ميدلتون
كيت ميدلتون

وأخيرًا، كانت كيت ميدلتون في المركز الخامس، وقال الطبيب في هذا الصدد: “تتميز كيت بوجود مسافة مثالية بين أنفها وشفتيها، ومسافة واضحة جدًا بين عينيها. بالإضافة إلى ذلك، فإن ذقنها وفكَّها أنعم من ذقن وفك الملكة الراحلة ديانا”.

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المصدرالكونفيدنسيال-فانيتاس-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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