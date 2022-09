ما لا تعرفه عن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب الجديد (فيديو)

- Advertisement -

وطن- تعاقد الاتحاد المغربي لكرة القدم، الأربعاء، مع المدرب وليد الركراكي 46 عاماً، لتولي مهام تدريب منتخب المغرب ( أسود الأطلس)، خلفاً للمدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش قبيل بدء مراسم مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقال رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب المغربي الجديد وليد الركراكي، ” لقد تعاقدنا مع الركراكي لتدريب منتخب المغرب حتى كأس العالم 2026″.

وأضاف لقجع، ” سنفعل كل شيء وسنقاتل لنرفع راية المغرب في مونديال كأس العالم 2022.. وسنفرحكم”.

وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب الجديد، مغربي الجنسية وحاصل على الجنسية الفرنسية، من مواليد ال23 من شهر سبتمبر عام 1975. كما وولد في منطقة كورباي إيسون جنوب العاصمة الفرنسية باريس.

خاض مسيرته الكروية داخل الملاعب الأوروبية في مركز الدفاع، من بوابة نادي كوربي إيسون عام 1997، وراسينغ باريس، وتولوز، وأجاكسيو، ورسينغ سانتاندر، وديجون، وأخر محطاته كانت مع المغرب التطواني وفلوري ميروجيس. ليقرر إعتزاله عام 2011.

كما وبدأ بعدها خوض مسيرته التدريبية في عام 2014، مع نادي الفتح الرباطي الذي توج معه بكأس العرش والدوري المغربي، ثم تولي تدريب الدحيل القطري. الذي توج به بلقب الدوري القطري الممتاز عام 2020.

Great pictures of today’s press conference with Coach @WalidRegraguiof #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/rnxAvV3d61

وعاد بعدها إلى المغرب لتولي تدريب الوداد البيضاوي عام 2021، حيث توج معه بدوري أبطال أفريقيا والدوري المغربي ووصافة كأس العرش الموسم المنصرم، ليعلن بعدها استقالته. قبل أن يتولي تدريب منتخب المغرب (أسود الأطلس) مؤخراً.

ويعد المدرب وليد الركراكي، أول مغربي يتولى تدريب منتخب المغرب (أسود الأطلس) منذ عام 2016، بعد الفرنسي هيرفيه رينارد مدرب منتخب السعودية الحالي، والبوسني وحيد خاليلوزيتش.

كما وستكون الإطلالة الأولى للمدرب الجديد وليد الركراكي مع منتخب المغرب، في المباراتين الوديتين القادمتين. أمام تشيلي والباراغواي في شهر سبتمبر/ أيلول القادم، قبل أن يخوض معكسر تدريبي مغلق في دولة إسبانيا.

Welcome to our new coach @WalidRegraguiof 🌟#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/WRUIoa7fN9

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) August 31, 2022