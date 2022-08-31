الخميس, سبتمبر 1, 2022
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رياضة

ما لا تعرفه عن وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب الجديد (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي watanserb.com
مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي
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وطن- تعاقد الاتحاد المغربي لكرة القدم، الأربعاء، مع المدرب وليد الركراكي 46 عاماً، لتولي مهام تدريب منتخب المغرب ( أسود الأطلس)، خلفاً للمدرب البوسني وحيد خاليلوزيتش قبيل بدء مراسم مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب الجديد

وقال رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع، خلال المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب المغربي الجديد وليد الركراكي، ” لقد تعاقدنا مع الركراكي لتدريب منتخب المغرب حتى كأس العالم 2026″.

وأضاف لقجع، ” سنفعل كل شيء وسنقاتل لنرفع راية المغرب في مونديال كأس العالم 2022.. وسنفرحكم”.

من هو المغربي وليد الركراكي؟!

وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب الجديد، مغربي الجنسية وحاصل على الجنسية الفرنسية، من مواليد ال23 من شهر سبتمبر عام 1975. كما وولد في منطقة كورباي إيسون جنوب العاصمة الفرنسية باريس.

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خاض مسيرته الكروية داخل الملاعب الأوروبية في مركز الدفاع، من بوابة نادي كوربي إيسون عام 1997، وراسينغ باريس، وتولوز، وأجاكسيو، ورسينغ سانتاندر، وديجون، وأخر محطاته كانت مع المغرب التطواني وفلوري ميروجيس. ليقرر إعتزاله عام 2011.

كما وبدأ بعدها خوض مسيرته التدريبية في عام 2014، مع نادي الفتح الرباطي الذي توج معه بكأس العرش والدوري المغربي، ثم تولي تدريب الدحيل القطري. الذي توج به بلقب الدوري القطري الممتاز عام 2020.

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وعاد بعدها إلى المغرب لتولي تدريب الوداد البيضاوي عام 2021، حيث توج معه بدوري أبطال أفريقيا والدوري المغربي ووصافة كأس العرش الموسم المنصرم، ليعلن بعدها استقالته. قبل أن يتولي تدريب منتخب المغرب (أسود الأطلس) مؤخراً.

أول مدرب مغربي

ويعد المدرب وليد الركراكي، أول مغربي يتولى تدريب منتخب المغرب (أسود الأطلس) منذ عام 2016، بعد الفرنسي هيرفيه رينارد مدرب منتخب السعودية الحالي، والبوسني وحيد خاليلوزيتش.

كما وستكون الإطلالة الأولى للمدرب الجديد وليد الركراكي مع منتخب المغرب، في المباراتين الوديتين القادمتين. أمام تشيلي والباراغواي في شهر سبتمبر/ أيلول القادم، قبل أن يخوض معكسر تدريبي مغلق في دولة إسبانيا.

راتب مدرب المغرب الركراكي

ولعب المغربي وليد الركراكي مع منتخب أسود الأطلس قبل اعتزاله، 45 مباراة. كان أبرزها التتويج بوصافة كأس أمم أفريقيا عام 2024 في دولة تونس.

وأشارت صحيفة العربي الجديد، نقلاً عن مصادر خاصة لها، بأن المدرب وليد الركراكي سيتقاضى 60 ألف دولار أمريكي شهرياً من الاتحاد المغربي لكرة القدم مقابل تدريب منتخب بلاده. على عكس مدرب البولسني السابق خليلوزيتش الذي كان يتقاضى 80 ألف دولار شهرياً.

ومن الجدير بالذكر، بأن منتخب المغرب (أسود الأطلس)، وقع في مجموعة ليست سهلة بجانب الوصيف كرواتيا وبلجيكا صاحب المركز الثالث وكندا، في نهائيات منافسات كأس العالم 2022. المقرر إقامتها مع نهاية شهر نوفمبر القادم في دولة قطر.

المصدروطن + الاتحاد المغربي لكرة القدم + العربي الجديد + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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