كم من مرة عليك تغيير فرشاة الأسنان؟ إليك الإجابة

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وطن- يعلم الجميع أن المشروبات الغازية والأطعمة السكرية تسبب بلاك الأسنان.

والبلاك هو عبارة عن طبقة من البكتيريا تلتصق بأسنانك. وعندما تأكل الوجبات السريعة، يتم تحفيز نمو البكتيريا لتكوين حمض وهذا الأخير هو الذي يسبب تسوس الأسنان الذي يحذر منه الأطباء.

ومع ذلك، فإن تنظيف أسنانك بالفرشاة يساعد على إزالة البلاك وتحسين صحة الفم، حسب صحيفة إكسبرس البريطانية.



وجدت دراسة من عام 2013، والتي اختبرت فعالية فرش الأسنان، أنه بعد ثلاثة أشهر من الاستخدام، فإن فرشاة الأسنان تصبح “غير قادرة على إزالة البلاك بشكل فعال”.

بمرور الوقت، تتلاشى الشعيرات الموجودة على فرشاة أسنانك ولا يعد بإمكانها تنظيف المناطق الضيقة في الفم.



ووجد الباحثون أن شعيرات فرشاة الأسنان تبدأ في التساقط بعد 40 يومًا من الاستخدام المستمر.

عندما يحدث هذا، من الواضح أن البلاك يبدأ في التراكم، مما يؤدي إلى ظهور أمراض اللثة – وهي حالة مرتبطة أيضًا بظهور أمراض مثل التهابات القلب والخرف.

كم من مرة يجب أن تستبدل فرشاة أسنانك؟

على الرغم من أن استبدال فرشاة أسنانك يبدو وكأنه منطقي. إلا أن الناس غالبًا ما يحتفظون بفرشاة أسنانهم لعدة أشهر.

وجدت دراسة استقصائية أجرتها Carisbrook Dental، أن النساء يغيرن فرشاة أسنانهن كل 92 يومًا بينما يحتفظ الرجال بفرشاة أسنانهم لمدة 185 يومًا.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يجب استبدال فرشاة الأسنان كل ثلاثة إلى أربعة أشهر.

كيف يمكنك تقليل مخاطر الإصابة بأمراض اللثة؟

– اغسل أسنانك مرتين في اليوم

– استخدم خيط الأسنان

– قلل من السكر

– تجنب التدخين

– قم بإجراء فحوصات منتظمة مع طبيب أسنانك

ومن الأطعمة التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الفم:

– حبيبات الكاكاو

– الأسماك الدهنية

– الخضروات الورقية

– البرتقال



كما يمكن أن يساعد فيتامين ج في تقوية الأوعية الدموية في فمك وإبطاء التهاب اللثة وهو عامل رئيسي لأمراض اللثة.