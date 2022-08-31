الخميس, سبتمبر 1, 2022
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رياضة

ترتيب الدوري الفرنسي 2022 بعد فوز باريس سان جيرمان ومارسيليا

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
احتفال باريس سان جيرمان watanserb.com
جدول ترتيب الدوري الفرنسي 2022-2023
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وطن – يحافظ باريس سان جيرمان على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي 2022-2023، بعد فوزه النظيف على تولوز، وكذلك فوز أولمبيك مارسيليا الشاق على كليرمونت بهدف دون مقابل.

مباراة باريس سان جيرمان وتولوز

وأحرز فريق باريس سان جيرمان ( البي أس جي)، الهدف الأول عن طريق البرازيلي نيمار في الدقيقة ال37، كما وعزز زميله الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة ال50.

كما وسجل اللاعب خوان بيرنات الهدف الثالث لصالح فريق باريس سان جيرمان، الهدف الثالث في الدقيقة ال90 على نهاية أحداث المباراة.

وشهدت المباراة التفوق الواضح لنادي باريس سان جيرمان على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 20 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 63%.

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بينما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس تولوز إلى 14 تسديدة، كما ووصل الاستحواذ بنسبة 37%.

مباراة مارسيليا وكلير مونت

وحقق فريق أولمبيك مارسيليا الفوز الصعب على منافسه كلير مونت بهدف نظيف دون مقابل، في منافسات الجولة ال5 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

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كما وسجل هدف الفوز لصالح فريق مارسيليا، اللاعب باب غايي في الدقيقة ال49.

ووصلت عدد تسديدات فريق أولمبيك مارسيليا أمام نظيره كلير مونت إلى 21 تسديدة، ونسبة استحواذ على الكرة ب61%. فيما وصل عدد تسديدات كلير مونت إلى 3 تسديدات والاستحواذ بنسبة 39%.

ترتيب الدوري الفرنسي 2022

ويتصدر حامل اللقب باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم. برصيد 13 نقطة، متساوياً مع فريقا لنس ومارسيليا في المركزين الثاني والثالث بنفس الرصيد من النقاط.

وآتى فريق أولمبيك ليون في المركز الرابع برصيد 10 نقطة، كما وبفارق نقطة واحدة عن فريق مونبلييه صاحب المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

كما وجاء على الترتيب فريق رين ولوريان وليل وأوكسير. بنفس الرصيد من النقاط ب7 نقاط، وجاء في عاشر جدول الترتيب نانت برصيد 6 نقاط لهذا الموسم.

المصدروطن + صفحة باريس سان جيرمان + مارسيليا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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