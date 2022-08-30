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نابلس: إصابة مستوطنَين بعملية إطلاق نار.. وحصار مطاردِين بمنزل

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
محاصرة منزل في روجيب watanserb.com
في يمين الصورة إحراق سيارة مستوطنين في نابلس وإلى اليسار حصار منزل في قرية روجيب شرق المحافظة
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وطن– حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في قرية روجيب شرق نابلس، صباح اليوم الثلاثاء.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية تِجاه المنزل الذي يعود لعائلة الصوالحي من مخيم بلاطة، ويقع في بلدة روجيب، وأُطلقت صوبه صواريخ “انيرجا” بين الحين والآخر، وسط مواجهات.

ولاحقاً أفادت وسائل إعلام فلسطينية باعتقال 3 شبان من داخل المنزل، فيما أُصيب ثلاثة آخرون برصاص الاحتلال خلال محاصرة المنزل.

 

وقال المراسل العــسكري لصحيفة “معاريف” العبرية: إن المقاومين أطلقوا النار بشكل دقيق صَوب القوات الإســـرائيلية الخاصة، التي حاصرت المنزل في روجيب، كما نقلت شبكة قدس.

وشوهد طيران الاستطلاع، وهو يحلّق بكثافة في أجواء المنطقة تزامناً مع محاصرة المنزل.

إحراق مركبة مستوطنين في نابلس

ليلاً أصيب مستوطنان، جرّاء إطلاق النار على مركبة كانت متّجهة إلى مقبرة يوسف في نابلس.

بدأت العملية بعد أن حاول خمسة مستوطنين، في مركبة تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية، اقتحامَ منطقة قبر يوسف، وفق شبكة قدس الإخبارية.

وبعد وصولهم إلى المنطقة، أطلقَ مقاومونَ النار نحو المركبة، وأصابوا مستوطنَين، أحدهما بجروح خطيرة.

ونقلت قوات الاحتلال، أحد المصابين في العملية عن طريق طائرة مروحية.

وعقِب العملية، أحرق فلسطينيون مركبة المستوطنِين، قبل أن تصل قوات الاحتلال إلى المنطقة.

وأفاد إعلام عبري، بأنّ مركبة المستوطنين التي حاولت اقتحام قبر يوسف بنابلس، كانت تُقلّ خمسة مستوطنين، وأصيب منهم اثنان، أحدهما بجراح خطيرةٍ تمّ نقلُه للمستشفى عبر طائرة.

اعتقالات في الضفة الغربية

كما ونفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملةَ اعتقالات فجر اليوم الثلاثاء، في مناطقَ مختلفةٍ بالضفة الغربية، بالتزامنِ مع اشتباكات اندلعت خلال اقتحام جنود الاحتلال جنين ونابلس، وسط تصدٍّ لافت من قِبل المقاومين.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين، ودمّرت محتويات منزل أسير محرّر، خلال اقتحامها مدينة جنين، وسط اشتباكات مسلّحة تركزت في الحي الشرقي من المدينة.

كما صادرت وحدات عسكرية خاصة عدةَ مركبات فلسطينية، واستخدمتها في التسلل للأحياء والمدارس الواقعة في المنطقة الشرقية من جنين، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

أعقب ذلك إقدام قوات الاحتلال على مداهمة المنطقة بأكثر من 25 دورية عسكرية، وقد احتل الجنود عدة منازل واحتجزوا سكانها، وحولوها لثكنات عسكرية ونقاط رصد ومراقبة.

وسُمِع صوت إطلاق نار كثيف وانفجارات؛ إثر إلقاء عبوات ناسفة على دوريات الاحتلال التي طاردت مركبة محلية، واعتقلت ركابها عمر بلبل وهو أسير محرر، ومحمد السعدي.

كما نصب جنود الاحتلال كمائن للمقاومين في أزقة الحي الشرقي، لكنّهم تمكنوا من اكتشافها، والاشتباك معهم وأحبطوا العملية.

بعد ذلك، اقتحم الجنود عدة منازل، كما طاردوا المركبات المارة من المنطقة، ونكّلوا بركابها.

و اقتحمت قوات الاحتلال، منزل الأسير المحرر غسان الأطرش في حي الألمانية، واحتجزوه وأسرته حوالي ساعتين، وفتّشوا المنزل ودمروا جميع محتوياته بشكل متعمّد.

واندلع اشتباك آخر مع قوات الاحتلال في المنطقة الصناعية بالمدينة.

وأطلق مقاومون النار نحو قوة من جيش الاحتلال، اقتحمت منطقة وادي الفارعة قرب طوباس.

على صعيد متصل، باركت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، عملية التصدي للمستوطنين أثناء اقتحامهم نابلس؛ ما أدى لإصابة اثنين منهم بجروح.

وصرّح الناطق باسم “حماس” حازم قاسم، بأن هذه العملية تحسم من جديد فشل ما تُسمى بعملية “كاسر الأمواج” الإسرائيلية، التي تشنها ضدّ المقاومة في الضفة الغربية.

وأضاف: “هذه العملية تؤكد من جديد أننا أمام ثورة متصاعدة في كل الضفة الغربية لن تهدأ إلا بتحقيق أهداف شعبنا”.

المصدروكالات + تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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