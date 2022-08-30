نابلس: إصابة مستوطنَين بعملية إطلاق نار.. وحصار مطاردِين بمنزل

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وطن– حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في قرية روجيب شرق نابلس، صباح اليوم الثلاثاء.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية تِجاه المنزل الذي يعود لعائلة الصوالحي من مخيم بلاطة، ويقع في بلدة روجيب، وأُطلقت صوبه صواريخ “انيرجا” بين الحين والآخر، وسط مواجهات.

مصادر صحفية: جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات من حوارة إلى روجيب تزامناً مع محاصرة منزل واشــتباكات مــسلحة. pic.twitter.com/OBirbfntOu — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 30, 2022

ولاحقاً أفادت وسائل إعلام فلسطينية باعتقال 3 شبان من داخل المنزل، فيما أُصيب ثلاثة آخرون برصاص الاحتلال خلال محاصرة المنزل.

تغطية صحفية: "قوات الاحتلال تواصل محاصرة منزل في بلدة روجيب وتطلق النار والــقذائف صوبه" pic.twitter.com/rZALUPQ4B1 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 30, 2022

وقال المراسل العــسكري لصحيفة “معاريف” العبرية: إن المقاومين أطلقوا النار بشكل دقيق صَوب القوات الإســـرائيلية الخاصة، التي حاصرت المنزل في روجيب، كما نقلت شبكة قدس.

المراسل العــسكري لصحيفة "معاريف" العبرية: "المـــقاومون أطلقوا النار بشكل دقيق صوب القوات الإســـرائيلية الخاصة التي تحاصر المنزل في روجيب" pic.twitter.com/jcYq23BrjA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 30, 2022

وشوهد طيران الاستطلاع، وهو يحلّق بكثافة في أجواء المنطقة تزامناً مع محاصرة المنزل.

إحراق مركبة مستوطنين في نابلس

ليلاً أصيب مستوطنان، جرّاء إطلاق النار على مركبة كانت متّجهة إلى مقبرة يوسف في نابلس.

بدأت العملية بعد أن حاول خمسة مستوطنين، في مركبة تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية، اقتحامَ منطقة قبر يوسف، وفق شبكة قدس الإخبارية.

فيديو| إطلاق نار يستهدف قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين. pic.twitter.com/SyfdtAsa3x — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 30, 2022

وبعد وصولهم إلى المنطقة، أطلقَ مقاومونَ النار نحو المركبة، وأصابوا مستوطنَين، أحدهما بجروح خطيرة.

ونقلت قوات الاحتلال، أحد المصابين في العملية عن طريق طائرة مروحية.

مصادر عبرية: "لحظة نقل مستوطنين اثنين بعد إصابتهما في عملية إطلاق نار تجاه مركبتهما خلال محاولتهما اقتحام قبر يوسف بنابلس". pic.twitter.com/4G1EO53uRp — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 30, 2022

وعقِب العملية، أحرق فلسطينيون مركبة المستوطنِين، قبل أن تصل قوات الاحتلال إلى المنطقة.

وأفاد إعلام عبري، بأنّ مركبة المستوطنين التي حاولت اقتحام قبر يوسف بنابلس، كانت تُقلّ خمسة مستوطنين، وأصيب منهم اثنان، أحدهما بجراح خطيرةٍ تمّ نقلُه للمستشفى عبر طائرة.

اعتقالات في الضفة الغربية

كما ونفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملةَ اعتقالات فجر اليوم الثلاثاء، في مناطقَ مختلفةٍ بالضفة الغربية، بالتزامنِ مع اشتباكات اندلعت خلال اقتحام جنود الاحتلال جنين ونابلس، وسط تصدٍّ لافت من قِبل المقاومين.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين، ودمّرت محتويات منزل أسير محرّر، خلال اقتحامها مدينة جنين، وسط اشتباكات مسلّحة تركزت في الحي الشرقي من المدينة.

مصادر محلية: قوات الاحتلال تعتقل الأسيرين المحررين فادي رداد وإبراهيم أبو العز عقب اقتحام منزليهما في قريتي صيدا وزيتا شمال طولكرم. pic.twitter.com/kTIV1RGl4E — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 30, 2022

كما صادرت وحدات عسكرية خاصة عدةَ مركبات فلسطينية، واستخدمتها في التسلل للأحياء والمدارس الواقعة في المنطقة الشرقية من جنين، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

أعقب ذلك إقدام قوات الاحتلال على مداهمة المنطقة بأكثر من 25 دورية عسكرية، وقد احتل الجنود عدة منازل واحتجزوا سكانها، وحولوها لثكنات عسكرية ونقاط رصد ومراقبة.

صور| آثار الدمار الذي خلفته قوات الاحتلال خلال اقتحام منزل الأسير المحرر غسان الأطرش في الحي الشرقي بمدينة جنين. pic.twitter.com/uCcSkQdi2W — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 30, 2022

وسُمِع صوت إطلاق نار كثيف وانفجارات؛ إثر إلقاء عبوات ناسفة على دوريات الاحتلال التي طاردت مركبة محلية، واعتقلت ركابها عمر بلبل وهو أسير محرر، ومحمد السعدي.

كما نصب جنود الاحتلال كمائن للمقاومين في أزقة الحي الشرقي، لكنّهم تمكنوا من اكتشافها، والاشتباك معهم وأحبطوا العملية.

بعد ذلك، اقتحم الجنود عدة منازل، كما طاردوا المركبات المارة من المنطقة، ونكّلوا بركابها.

و اقتحمت قوات الاحتلال، منزل الأسير المحرر غسان الأطرش في حي الألمانية، واحتجزوه وأسرته حوالي ساعتين، وفتّشوا المنزل ودمروا جميع محتوياته بشكل متعمّد.

واندلع اشتباك آخر مع قوات الاحتلال في المنطقة الصناعية بالمدينة.

وأطلق مقاومون النار نحو قوة من جيش الاحتلال، اقتحمت منطقة وادي الفارعة قرب طوباس.

تغطية صحفية: "مشاهد أخرى من الاشتبــاكات العنيفة في نابلس والمستمرة حتى اللحظة" pic.twitter.com/Lw7ky0Uvvh — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 30, 2022

على صعيد متصل، باركت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، عملية التصدي للمستوطنين أثناء اقتحامهم نابلس؛ ما أدى لإصابة اثنين منهم بجروح.

وصرّح الناطق باسم “حماس” حازم قاسم، بأن هذه العملية تحسم من جديد فشل ما تُسمى بعملية “كاسر الأمواج” الإسرائيلية، التي تشنها ضدّ المقاومة في الضفة الغربية.

وأضاف: “هذه العملية تؤكد من جديد أننا أمام ثورة متصاعدة في كل الضفة الغربية لن تهدأ إلا بتحقيق أهداف شعبنا”.