“ملكة السماء” تتزين لتنضم لأسطول طائرات السيسي وسعرها صادم (فيديو)

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وطن- قال موقع “سيمبل فلاينغ” المتخصص بشؤون الطيران إن مصر تستعد لاستلام طائرة رئاسية جديدة بتكلفة نصف مليار دولار، وهي طائرة “بوينغ 47-8i” من فئة الطائرات النفاثة “الجامبو”، لتحل محل طائرة الرئاسة الحالية.

طائرة السيسي الجديدة تثير الجدل

وهذه خامس طائرة رئاسية يشتريها “السيسي” منذ توليه منصبه.

وكان قد اشترى سابقا 4 طائرات فاخرة عام 2016، من طراز “فالكون 7 إكس”، التي تنتجها شركة “داسو” الفرنسية، في صفقة بلغت قيمتها 300 مليون يورو -354 مليون دولار-.

ثمنها نصف مليار دولار "ملكة السماء"

طائرة السيسي الجديدة تنتقل من هامبورج الألمانية إلى أيرلندا من أجل طلائها استعدادا لدخول الخدمة pic.twitter.com/APk0NcnpGP — شبكة رصد (@RassdNewsN) August 30, 2022

وحسب معلومات الموقع كانت طائرة “بوينج” معطلة ومتوقفة لسنوات في مطارات مختلفة، ما بين ألمانيا والولايات المتحدة، ضمن ممتلكات شركة “لوفتهانزا” التي اشترتها في صفقة مع شركة “بوينغ” لاستيراد 20 طائرة.

عادت الطائرة للحياة

وعادت الطائرة للحياة بعد أن تم تضمينها في طلبات مبيعات “بوينغ” في فبراير/ شباط الماضي، وبدأ فنيو الشركة في تشغيل الأنظمة الميكانيكية بها في يوليو/ تموز. ثم أقلعت الطائرة في أغسطس/ آب مباشرة إلى مطار بوينغ في “إيفريت” بولاية واشنطن؛ حيث ظهرت على مدرج المطار تحت اسم “SU-EGY”، ما يشير إلى أنها أصبحت تابعة للحكومة المصرية؛ لأن “SU” هو رمز جمهورية مصر العربية.

رصد : "ملكة السماء " تتزين لتنضم للأسطول …قصور فارهة ..وأسطول طائرات فخمة.. وشعب يعيش معظمه تحت خط الفقر ..مطلوب منه أن يتحمل الشدائد والصعاب من أجل إسعاد الكبار … pic.twitter.com/VGWAmBNX6T — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) August 30, 2022

وتم التعاقد مع شركة “لوفتهانزا” حيث تقوم هذه الشركة بتجديد الطائرات لاستخدامها في النقل لكبار الشخصيات. وهي الشركة التي أعادت تجهيز طائرتين من طراز A321LR لطائرة Luftwaffe الألمانية لتكون بمثابة وسيلة نقل ركاب متعددة الأدوار مؤخرًا.

لا تستخدم إلا لسفر رئيس الجمهورية

وأشار الموقع إلى أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تستخدم طائرة “بوينغ 747-“8 لنقل الرؤساء، إذ خصصت الولايات المتحدة الأميركية طائرتين لاستبدال طائراتها الحالية من “747-200″، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية والكويت والمغرب وعمان وقطر وتركيا.

ومن جهته، انتقد الناشط السياسي، والناشر المصري المعروف هشام قاسم، استبدال طائرة الرئاسة “أيرباص” التي دخلت الخدمة منذ 28 سنة. قائلاً إنها “لا تستخدم إلا لسفر رئيس الجمهورية، وبالتالي عدد ساعات الطيران منخفضة للغاية، ومثل طائرات الرؤساء والملوك يتم صيانتها وتحديثها بانتظام في ورش الصيانة المملوكة للمصنعين.”

طائرة الرئيس بنصف مليار دولار تقريبًا نقلاً عن موقع simple flying فإن ثمن الطائرة الرئاسية يقدر ب ٤١٨,٤ مليون دولار. ولأنها تسمى ملكة السماء فلا تستغرب أنها تعادل ٨ مليار جنيه، هذا بخلاف تكلفة التجهيزات. pic.twitter.com/yuAqMRSYhJ — Fathy AbouHatab 🇨🇦🇪🇬 (@fmhatab) August 29, 2022

أفضل من طائرة الملكة البريطانية

وبالتالي الطائرة تصلح للاستخدام الرئاسي الكفؤ والآمن لمدة 28 سنة أخرى، وهي من نوع أفضل على سبيل المثال من طائرة ملك الأردن، “غلف ستريم G650″، بل وحتى طائرة الدولة البريطانية التي تستخدمها الملكة ورئيس الوزراء أيضا في سفراتهم الدولية ونوعها “أير باص A330″ والعديد من طائرات رؤوس الدول غيرهم”.

5 طائرات رئاسية في مصر

وبشراء طائرة بوينغ 47-8i يرتفع عدد الطائرات الرئاسية التي اشترتها مصر في 6 سنوات ماضية إلى 5 طائرات رئاسية فى الوقت الذي يئن فيه المصريون تحت وطأة الغلاء الفاحش والمعيشة المتدنية، وارتفاع الأسعار والسلع والخدمات.

طائرة رئاسية جديدة ثمنها 500 مليون دولار يعنى 10مليار جنيه مصرى، وغلق #مستشفى_الاطفال_٥٧٣٥٧_طنطا لأنها تحتاج 103 مليون جنيه مصرى فقط عجزت عنها حكومة السيسى لأنها مشغولة حاليا باعادة طلاء الطائرة العملاقة "ملكة السماء " لزوم ؟؟؟ الرئاسية pic.twitter.com/NKcOSL22lZ — دكتور مصطفى جاويش (@drmgaweesh) August 30, 2022

فيما دأب السيسي على تكرار أن حكومته تعمل لأجل توفير أموال لإقامة مشروعات عملاقة، وحثّ المصريين على التبرع والتوفير والتكيف قسرا مع رسوم وضرائب جديدة.

وتمتلك القاهرة حاليًا 24 طائرة رئاسية، حصلت عليها خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، بخلاف الطائرة “إير باص”، إلى جانب طائرتي إسعاف، و7 طائرات هليكوبتر.

بالإضافة إلى طائرات الخدمة والحراسة العسكرية، التابعة للقوات المسلحة. وأضيف لها عام 2016، 4 طائرات فرنسية في صفقة مثيرة للجدل.