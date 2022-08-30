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“ملكة السماء” تتزين لتنضم لأسطول طائرات السيسي وسعرها صادم (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
طائرة السيسي الجديدة watanserb.com
طائرة السيسي الجديدة
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وطن- قال موقع “سيمبل فلاينغ” المتخصص بشؤون الطيران إن مصر تستعد لاستلام طائرة رئاسية جديدة بتكلفة نصف مليار دولار، وهي طائرة “بوينغ 47-8i” من فئة الطائرات النفاثة “الجامبو”، لتحل محل طائرة الرئاسة الحالية.

طائرة السيسي الجديدة تثير الجدل

وهذه خامس طائرة رئاسية يشتريها “السيسي” منذ توليه منصبه.

وكان قد اشترى سابقا 4 طائرات فاخرة عام 2016، من طراز “فالكون 7 إكس”، التي تنتجها شركة “داسو” الفرنسية، في صفقة بلغت قيمتها 300 مليون يورو -354 مليون دولار-.

وحسب معلومات الموقع كانت طائرة “بوينج” معطلة ومتوقفة لسنوات في مطارات مختلفة، ما بين ألمانيا والولايات المتحدة، ضمن ممتلكات شركة “لوفتهانزا” التي اشترتها في صفقة مع شركة “بوينغ” لاستيراد 20 طائرة.

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عادت الطائرة للحياة

وعادت الطائرة للحياة بعد أن تم تضمينها في طلبات مبيعات “بوينغ” في فبراير/ شباط الماضي، وبدأ فنيو الشركة في تشغيل الأنظمة الميكانيكية بها في يوليو/ تموز. ثم أقلعت الطائرة في أغسطس/ آب مباشرة إلى مطار بوينغ في “إيفريت” بولاية واشنطن؛ حيث ظهرت على مدرج المطار تحت اسم “SU-EGY”، ما يشير إلى أنها أصبحت تابعة للحكومة المصرية؛ لأن “SU” هو رمز جمهورية مصر العربية.

وتم التعاقد مع شركة “لوفتهانزا” حيث تقوم هذه الشركة بتجديد الطائرات لاستخدامها في النقل لكبار الشخصيات. وهي الشركة التي أعادت تجهيز طائرتين من طراز A321LR لطائرة Luftwaffe الألمانية لتكون بمثابة وسيلة نقل ركاب متعددة الأدوار مؤخرًا.

لا تستخدم إلا لسفر رئيس الجمهورية

وأشار الموقع إلى أن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تستخدم طائرة “بوينغ 747-“8 لنقل الرؤساء، إذ خصصت الولايات المتحدة الأميركية طائرتين لاستبدال طائراتها الحالية من “747-200″، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية والكويت والمغرب وعمان وقطر وتركيا.

ومن جهته، انتقد الناشط السياسي، والناشر المصري المعروف هشام قاسم، استبدال طائرة الرئاسة “أيرباص” التي دخلت الخدمة منذ 28 سنة. قائلاً إنها “لا تستخدم إلا لسفر رئيس الجمهورية، وبالتالي عدد ساعات الطيران منخفضة للغاية، ومثل طائرات الرؤساء والملوك يتم صيانتها وتحديثها بانتظام في ورش الصيانة المملوكة للمصنعين.”

أفضل من طائرة الملكة البريطانية

وبالتالي الطائرة تصلح للاستخدام الرئاسي الكفؤ والآمن لمدة 28 سنة أخرى، وهي من نوع أفضل على سبيل المثال من طائرة ملك الأردن، “غلف ستريم G650″، بل وحتى طائرة الدولة البريطانية التي تستخدمها الملكة ورئيس الوزراء أيضا في سفراتهم الدولية ونوعها “أير باص A330″ والعديد من طائرات رؤوس الدول غيرهم”.

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5 طائرات رئاسية في مصر

وبشراء طائرة بوينغ 47-8i يرتفع عدد الطائرات الرئاسية التي اشترتها مصر في 6 سنوات ماضية إلى 5 طائرات رئاسية فى الوقت الذي يئن فيه المصريون تحت وطأة الغلاء الفاحش والمعيشة المتدنية، وارتفاع الأسعار والسلع والخدمات.

فيما دأب السيسي على تكرار أن حكومته تعمل لأجل توفير أموال لإقامة مشروعات عملاقة، وحثّ المصريين على التبرع والتوفير والتكيف قسرا مع رسوم وضرائب جديدة.

وتمتلك القاهرة حاليًا 24 طائرة رئاسية، حصلت عليها خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، بخلاف الطائرة “إير باص”، إلى جانب طائرتي إسعاف، و7 طائرات هليكوبتر.

بالإضافة إلى طائرات الخدمة والحراسة العسكرية، التابعة للقوات المسلحة. وأضيف لها عام 2016، 4 طائرات فرنسية في صفقة مثيرة للجدل.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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