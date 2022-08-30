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“دعوة عاجلة” من حمد بن جاسم بعد الفيضانات المدمّرة في باكستان

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
حمد بن جاسم watanserb.com
الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء القطري السابق
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وطن– قال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء القطري السابق: إن مدّ يد العون لدولة باكستان التي تعرّضت لكوارث السيول في الأيام الماضية، “واجب على الجميع”.

وغرّد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إغاثة باكستان واجب علينا جميعاً أفراداً وحكوماتٍ، لعلّنا نُعين الشعب الباكستاني، ونخفّف عنه هَول كارثة الفيضانات التي اجتاحت أكثر من نصف مساحة البلاد”.

وأضاف: “باكستان بلد مسلم شقيق كان دائما قريباً إلى قلوبنا، نحن في الخليج قريباً من همومنا وداعماً لكل قضايانا العربية والإسلامية وبالذات قضية فلسطين”.

وأشار إلى الحاجة لتقديم الإغاثة العاجلة والسخية في ظلّ ما يعانيه ملايين الباكستانيين حالياَ من كارثة هائلة ومأساة؛ جراء الفيضان الذي لم تشهدْ له باكستان مثيلاً منذ مئات السنين.

وتابع: “هذا لا يعني ان نغفل عما يجري في السودان من أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة أيضا نتيجة الفيضانات وفي الصومال نتيجة الجفاف ولكني ركزت على باكستان بالأخص باعتبارها دولة مسلمة كبرى تمر بوضع مأساوي لم تشهد له مثيلا من قبل”.

وتعرّضت باكستان، مؤخراً، لفيضانات عارمة تسبّبت في سقوط 1138 قتيلاً و1634 جريحاً، بحسب آخر حصيلة للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث.

وغالبية القتلى سقطوا في إقليم السند (جنوب) الذي سجّل وحدَه 402 قتيل.

وقرّرت السلطات، إعلانَ حالة الطوارئ في البلاد، واستدعاء الجيش للمساعدة في عمليات الإنقاذ والإغاثة.

وطالت الفيضانات أكثر من 33 مليون شخص (15% تقريباً من عدد السكان) ونحو نصف مساحة البلاد، ودمرت نحو مليون مسكن، أو ألحقت بها أضرارًا جسيمة.

وتسبّبت الفيضانات أيضاً في إتلاف أكثر من 80 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، ونفوق ما يزيد على 800 ألف حيوان، وتدمير أكثر من 3400 كيلومتر من الطرق، وجرف 149 جسرًا.

وقالت وزيرة التغيّر المناخي الباكستاني شيري رحمان: إن ثلث البلاد غارق تحت المياه نتيجةَ الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية القياسية.

وتجري عملية إغاثة ضخمة للمتضررين، كما بدأت مساعدات دولية تتدفق في وقت تكافح فيه باكستان للتعامل مع الفيضانات.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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