“لابسة من غير هدوم”.. تعليقات صادمة على ملابس “نادين الراسي” في عزاء شقيقها “جورج الراسي”!

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وطن– فجّرت ملابس الفنانة اللبنانية نادين الراسي، أثناء تلقّيها العزاء بوفاة شقيقها الفنان جورج الراسي، جدلاً واسعاً بين الناشطين.

تعليقات صادمة

وظهرت نادين الراسي مرتدية فستاناً باللون الأسود، تميّز بأنه قصير جداً وكشف عن كامل ساقيها. وهو الأمر الذي أثار حفيظة البعض واستنكارهم، لارتدائها ملابس جريئة في عزاء شقيقها.

بينما دافع البعض عن نادين، مؤكدين أن ملابسها لا تعتبر جريئة في المجتمع الذي نشأت به.

ومما جاء في التعليقات ما كتبته متابعة تُدعى يولا رزق: “يعني تقولي هالشعب يلي بالتعليقات جاية من ورا البقر. كل اللبنانية بيلبسو هيك بالشارع والعزا وبالسيرفيس وبالسوق وبكل محل. خلص ياعمي تركو العالم بهما ايمت بدكن تصيرو متل باقي البشر”.

وكتبت ناشطة تدعى سهيلة النجار: “والله عيب عليكم اللى بتعملو 1000 رحمه للفنان اللى امتعنا بصوته ودى طبيعه لبسهم”.

وعقبت مايا شعر: “هيك بتصورو اهل الميت و بتتمسخرو عليهن و اضحكني و مدري شو. لك موت هاد موت فظيعين ماعندكن شي الو حرمة لا والله”.

انهيار نادين الراسي

هذا وقد دخلت نادين الراسي، في حالة انهيار، قبل بداية تشييع جنازة شقيقها الفنان الراحل.

وبدأت أمس مراسم قداس صلاة الجنازة على جورج الراسي، بكنيسة القديسين سارجيوس وباخوس المنصف بمدينة جبيل في محافظة جبل لبنان.

لحظات بتوجع القلب باستقبال جثمان المأسوف على شبابه الفنان الراحل #جورج_الراسي 💔 يوم حزين على لبنان.

الله يصبّر أهلك 🙏

وتكون نفسك بالسما يا عريس السما#نادين_الراسي الله يقويكي..

من آمن بي وإن مات فسيحيا..🙏

البقاء لله.. pic.twitter.com/kxkDubNO41 — Ghada Makhoul (@Ghada_Makhoul) August 29, 2022

وسادت أجواء من الحزن والصراخ وسط عائلة الفنان الراحل، خلال خروج الجثمان إلى مثواه الأخير.

وحرص عدد من الفنانين على حضور مراسم الجنازة، أولهم وائل جسار الذي ظهر وهو يحتضن نادين الراسي، لتهدئتها فور وصوله الكنيسة.

وكان من الفنانين أيضاً راغب علامة، وورد الخال، وماغي بو غصن، ونجوى كرم، وغيرهم.

إغماء والدة جورج الراسي

وقالت نادين الراسي للفنان راغب علامة فَوْر وصوله إلى عزاء شقيقها: “سامحني ما كنت بعرف إنك كنت محروق هالقد”. في إشارة إلى انتقاده الدائم لممارسات المسؤولين في بلاده.

كما دخلت والدة جورج الراسي في حالة بكاء شديدة، تسبّبت في إغمائها.

كما تشبّثت بنعش نجلها قبل بَدء صلاة الجنازة عليه. وحملت في يدها التيشيرت الأبيض، الذى توفي به جورج في الحادث.