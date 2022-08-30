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إيدي كوهين يزعم: نوري المالكي هرب إلى سلطنة عمان

باسل النجار
كتب باسل النجار
إيدي كوهين ونوري المالكي watanserb.com
إيدي كوهين ونوري المالكي
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وطن- في ظل الاشتباكات الدامية في العراق والمشهد السياسي المرتبك هناك، خرج الباحث الإسرائيلي إيدي كوهين، المقرب من أجهزة أمن الاحتلال، يزعم أن نور المالكي رئيس الوزراء العراقي الأسبق، هرب إلى سلطنة عمان.

كوهين يزعم هروب المالكي إلى سلطنة عمان

وكان هدوء نسبيا قد عاد إلى المنطقة الخضراء في بغداد، مساء الثلاثاء، عقب دعوة زعيم التيار الصدري أنصاره للانسحاب عقب الاشتباكات الدامية التي أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين منذ الأمس.

إيدي كوهين الذي يتعمد إثارة البلبلة بين المغردين العرب على تويتر وزرع الفتنة بينهم بتنسيق مع “الموساد” وأجهزة الإعلام الإسرائيلية الموجهة للعرب، زعم في تغريدة له أن “المالكي” هرب إلى سلطنة عمان عقب هذه التطورات.

وقال في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”نوري المالكي هرب يوم أمس إلى سلطنة عمان.”

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وتابع مزاعمه بأن رئيس العراق الأسبق، ورئيس “ائتلاف دولة القانون” الحالي، يمتلك فيلا (فاخرة محصنة) في السلطنة، حسب زعمه.

ويشار إلى أن “ إيدي كوهين” يغرد بالعربية ويجيدها ويهدف عبر حسابه للترويج للاحتلال، واستفزاز النشطاء العرب وزرع الفتنة بين شعوب الدول العربية، وله علاقات مباشرة بالموساد.

ولم تعلق سلطنة عمان على الأحداث الجارية في العراق، وتنتهج سياسة الحياد وعدم التدخل في شؤون أي دولة.

وكانت وكالة الأنباء العمانية الرسمية نقلت خبر إعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حالة الإنذار القصوى لكل القوات الأمنية في بغداد، بعد محاولة المتظاهرين اقتحام مقر الإقامة الرئاسي.

كما نقلت تصريحات الرئيس العراقي برهم صالح، التي شدد فيها على ضرورة الحفاظ على المسار السلمي الدستوري في العراق، ودعا القوى الوطنية لتحمل مسؤوليتها والترفع عن الخلافات، وفسح المجال للقوات الأمنية للقيام بدورها.

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شغب أمام منزل المالكي وسقوط قتيل

وأمس، الاثنين، قتل متظاهر عراقي برصاص مجهولين قرب منزل نوري المالكي عند المنطقة الرئاسية في بغداد.

وكشفت مصادر مطلعة أن متظاهرين غاضبين تحركوا عند مقتربات المنطقة المؤدية لمنزل نوري المالكي، ورددوا هتافات بتغير النظام وإسقاط التبعية.

وبدأت عناصر مسلحة ملثمة بإطلاق النيران صوب المتظاهرين مما أسفر عن سقوط قتيل.

وفي تصريحات حديثة له اليوم نقلتها وسائل إعلام عراقية، قال نوري المالكي إن القوة لا يمكنها أن تفرض واقعًا سياسيًا يكره الأخرين على المضي وفق بوصلتها.

وتابع “أن من يشعل الحرب ليس هو من يوقفها أو يتحكم بمساراتها، كما ليس هو من يجني ثمارها، بل أن هناك مؤثرات داخلية وخارجية هي من تبدأ بتحريك المشهد الدموي أو توقفه.”

وأضاف في بيانه، أن مؤسسات العراق الشرعية لها كامل الحصانة، وأن الاعتداء عليها جريمة كبرى تنسف وتخرب لحياة السياسية.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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