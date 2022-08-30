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أيتام خميس مشيط.. فيديوهات صادمة لضرب وسحل قوات الأمن السعودي ليتيمات في منطقة عسير!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
أيتام خميس مشيط watanserb.com
أيتام خميس مشيط
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وطن- فجّر المعارض السعودي وعضو حزب التجمع الوطني، عبدالله الجريوي، قنبلةً من العيار الثقيل من خلال نشره فيديوهات مسرّبة، توثّق اقتحام قوات الأمن السعودي لدار أيتام خاصة بالفتيات، في منطقة خميس مشيط، وضرْبَهن وسحلهن لقيامهن بالإضراب؛ احتجاجاً على رفض إدارة الدار منحَهن بعض الحقوق التي طالبن بها.
وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، لحظة اقتحام قوات الأمن لدار الأيتام، مرتدين الزي العسكري، وآخرون بالزي المدني، حيث بدأوا بمطاردة الفتيات لحظة دخولهم.

وأظهر مقطع فيديو آخر، لحظة إلقاء القبض على فتاتين من الدار، وضربهن بالأحزمة واعتقالهن تحت إشراف المسؤولات عن الدار.

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كما أظهر مقطع آخر لحظة اندلاع حالة من الهرج والمرج داخل الدار، تخلّلها عملية سحل لإحدى المقيمات في ساحة الدار الخارجية، وسْطَ خوف ورعب وبكاء المقيمات الأخريات، اللاتي قمن بتسريب الفيديوهات.

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وفي مقطع آخر، أقدم عدد من رجال الأمن، وتحت إشراف مسؤولة بالدار، على سحل فتاة وضربها ضرباً مبرّحاً؛ تحت زعم محاولتها القيام بالتصوير لما تم داخل الدار، وسط مناشدات وترجٍّ من قِبلها بتركها وعدم ضربها.

وأظهرت صورة أخرى حجم الإصابات التي لحقت ببعض الفتيات؛ نتيجةَ تعرضهن للعنف والضرب من قبل رجال الأمن، والتي أكدت على العنف المفرط الذي تعرضن له.

غضب يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

وعقب تداول الفيديوهات، ضجّ موقع التدوين المصغر “تويتر” في السعودية، بوسم “أيتام خميس مشيط”، ليتصدّر قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في المملكة، حيث عبّر الجميع عن غضبه واستنكاره لما حدث، مع دعوات لمعاقبة كل مَن شارك بهذه الجريمة.
وفي هذا السياق، علّق الناشط سعيد لزهراني على الفيديوهات قائلاً: “مهما كانت السبب ماحد له حق يعتدي بالشكل الهمجي هذا عليهم .. والبنات اللي دافعوا عن بعض بالمقطع واللي وثقوا الاعتداء والله انهم كفوا و احرار ما قبلوا بالظلم”.

وقالت لينا الهذلول: ” إذا كنت تتساءل كيف يتصرف أمن الدولة لمحمد بن سلمان عندما يعتقل أشخاصًا بشكل تعسفي – فلديك هنا مقطع فيديو لهم وهم يعتدون على دار للأيتام. مجرمون”.

وهاجمت الدكتورة “حصة محمد الماضي” رجال الأمن الذين عذّبوا الفتيات، قائلةً: “أشباه رجال يعتدون على يتيمة لاحول لها ولاقوة”.

وعلّقت الناشطة علياء أبو تايه على ما حدث، معلّقة على فيديو الاعتداء على إحدى الفتيات: “كسروا يدها – جعل رقابهم للكسر أين الكفره من قوله تعالى (أما اليتيم فلا تقهر )”.

أمير عسير يشكّل لجنة للتحقيق في الواقعة

ومع انتشار الفيديوهات كالنار في الهشيم، وتعبير السعوديين عن غضبهم مما جرى، أصدرت إمارة منطقة عسير بياناً، أكدت فيه بأن الواقعة حدثت في دار التربية الاجتماعية، بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.
وأوضح البيان أن أمير المنطقة تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمرَ بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع جميع الأطراف.
ولفت البيان إلى إحالة القضية لجهات الاختصاص.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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