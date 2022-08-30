أيتام خميس مشيط.. فيديوهات صادمة لضرب وسحل قوات الأمن السعودي ليتيمات في منطقة عسير!

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وطن- فجّر المعارض السعودي وعضو حزب التجمع الوطني، عبدالله الجريوي، قنبلةً من العيار الثقيل من خلال نشره فيديوهات مسرّبة، توثّق اقتحام قوات الأمن السعودي لدار أيتام خاصة بالفتيات، في منطقة خميس مشيط، وضرْبَهن وسحلهن لقيامهن بالإضراب؛ احتجاجاً على رفض إدارة الدار منحَهن بعض الحقوق التي طالبن بها.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، لحظة اقتحام قوات الأمن لدار الأيتام، مرتدين الزي العسكري، وآخرون بالزي المدني، حيث بدأوا بمطاردة الفتيات لحظة دخولهم.

قبل قليل: مداهمة من قبل رجال الأمن وعدد من الأفراد الملثمين بالزي المدني على دار للفتيات الأيتام، والاعتداء عليهن وضربهن!#ايتام_خميس_مشيط pic.twitter.com/TR9hGiG2G6 — عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) August 30, 2022

وأظهر مقطع فيديو آخر، لحظة إلقاء القبض على فتاتين من الدار، وضربهن بالأحزمة واعتقالهن تحت إشراف المسؤولات عن الدار.

السبب في ذلك يعود لقيام بعض الفتيات بالمطالبة بحقوقهن، وبعد رفض مطالبهن قمن بالاضراب، ما جعل إدارة الدار بطلب التدخل من رجال الأمن، وهذا ما يحدث من قبل (رجال الأمن) pic.twitter.com/ar2bNb7doM — عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) August 30, 2022

كما أظهر مقطع آخر لحظة اندلاع حالة من الهرج والمرج داخل الدار، تخلّلها عملية سحل لإحدى المقيمات في ساحة الدار الخارجية، وسْطَ خوف ورعب وبكاء المقيمات الأخريات، اللاتي قمن بتسريب الفيديوهات.

جميع فتيات الدار الآن في خطر من قبل رجال الأمن وإدارة الدار والموظفات، وهناك تهديد لكل من قامت بالتوثيق، ويجب التدخل الفوري ومحاسبة كل من قام بالتعدي!#ايتام_خميس_مشيط pic.twitter.com/gdZmb8weiH — عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) August 30, 2022

وفي مقطع آخر، أقدم عدد من رجال الأمن، وتحت إشراف مسؤولة بالدار، على سحل فتاة وضربها ضرباً مبرّحاً؛ تحت زعم محاولتها القيام بالتصوير لما تم داخل الدار، وسط مناشدات وترجٍّ من قِبلها بتركها وعدم ضربها.

هنا توثيق لاعتداء من قبل رجال الأمن على مرأى من موظفة الدار على فتاة من الدار قامت بالتوثيق والتصوير الموضوع خطير جدًا على الفتيات الآن!#ايتام_خميس_مشيط pic.twitter.com/XmiO1C6lVl — عبدالله الجريوي (@Abdullah96wa) August 30, 2022

وأظهرت صورة أخرى حجم الإصابات التي لحقت ببعض الفتيات؛ نتيجةَ تعرضهن للعنف والضرب من قبل رجال الأمن، والتي أكدت على العنف المفرط الذي تعرضن له.

غضب يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

وعقب تداول الفيديوهات، ضجّ موقع التدوين المصغر “تويتر” في السعودية، بوسم “أيتام خميس مشيط”، ليتصدّر قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في المملكة، حيث عبّر الجميع عن غضبه واستنكاره لما حدث، مع دعوات لمعاقبة كل مَن شارك بهذه الجريمة.

وفي هذا السياق، علّق الناشط سعيد لزهراني على الفيديوهات قائلاً: “مهما كانت السبب ماحد له حق يعتدي بالشكل الهمجي هذا عليهم .. والبنات اللي دافعوا عن بعض بالمقطع واللي وثقوا الاعتداء والله انهم كفوا و احرار ما قبلوا بالظلم”.

مهما كانت السبب ماحد له حق يعتدي بالشكل الهمجي هذا عليهم ..

والبنات اللي دافعوا عن بعض بالمقطع و اللي وثقوا الاعتداء والله انهم كفوا و احرار ما قبلوا بالظلم #ايتام_خميس_مشيط pic.twitter.com/Od5IpAfd2z — سعيد الزهراني Saeed Az (@_ssaa8891) August 30, 2022

وقالت لينا الهذلول: ” إذا كنت تتساءل كيف يتصرف أمن الدولة لمحمد بن سلمان عندما يعتقل أشخاصًا بشكل تعسفي – فلديك هنا مقطع فيديو لهم وهم يعتدون على دار للأيتام. مجرمون”.

If you were wondering how MBS’s state security acts when it arbitrarily arrests people – you have a video here of them assaulting an orphanage. Criminals. #خميس_مشيط #ايتام_خميس_مشيط https://t.co/GQ5bYlTVEE — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) August 31, 2022

وهاجمت الدكتورة “حصة محمد الماضي” رجال الأمن الذين عذّبوا الفتيات، قائلةً: “أشباه رجال يعتدون على يتيمة لاحول لها ولاقوة”.

أشباه رجال يعتدون على يتيمة لاحول لها ولاقوة #ايتام_خميس_مشيط

pic.twitter.com/WAIF1gadGz — د. حصة بنت محمد الماضي 🤐 (@drhussahmm) August 31, 2022

وعلّقت الناشطة علياء أبو تايه على ما حدث، معلّقة على فيديو الاعتداء على إحدى الفتيات: “كسروا يدها – جعل رقابهم للكسر أين الكفره من قوله تعالى (أما اليتيم فلا تقهر )”.

كسروا يدها – جعل رقابهم للكسر

أين الكفره من قوله تعالى (أما اليتيم فلا تقهر ) #ايتام_خميس_مشيط pic.twitter.com/d0klL358Wh — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) August 31, 2022

أمير عسير يشكّل لجنة للتحقيق في الواقعة

ومع انتشار الفيديوهات كالنار في الهشيم، وتعبير السعوديين عن غضبهم مما جرى، أصدرت إمارة منطقة عسير بياناً، أكدت فيه بأن الواقعة حدثت في دار التربية الاجتماعية، بمحافظة خميس مشيط بمنطقة عسير.

وأوضح البيان أن أمير المنطقة تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمرَ بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع جميع الأطراف.

ولفت البيان إلى إحالة القضية لجهات الاختصاص.