أيتام خميس مشيط.. فيديوهات صادمة لضرب وسحل قوات الأمن السعودي ليتيمات في منطقة عسير!

وطن- فجّر المعارض السعودي وعضو حزب التجمع الوطني، عبدالله الجريوي، قنبلةً من العيار الثقيل من خلال نشره فيديوهات مسرّبة، توثّق اقتحام قوات الأمن السعودي لدار أيتام خاصة بالفتيات، في منطقة خميس مشيط، وضرْبَهن وسحلهن لقيامهن بالإضراب؛ احتجاجاً على رفض إدارة الدار منحَهن بعض الحقوق التي طالبن بها.

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن”، لحظة اقتحام قوات الأمن لدار الأيتام، مرتدين الزي العسكري، وآخرون بالزي المدني، حيث بدأوا بمطاردة الفتيات لحظة دخولهم.

وأظهر مقطع فيديو آخر، لحظة إلقاء القبض على فتاتين من الدار، وضربهن بالأحزمة واعتقالهن تحت إشراف المسؤولات عن الدار.

كما أظهر مقطع آخر لحظة اندلاع حالة من الهرج والمرج داخل الدار، تخلّلها عملية سحل لإحدى المقيمات في ساحة الدار الخارجية، وسْطَ خوف ورعب وبكاء المقيمات الأخريات، اللاتي قمن بتسريب الفيديوهات.

وفي مقطع آخر، أقدم عدد من رجال الأمن، وتحت إشراف مسؤولة بالدار، على سحل فتاة وضربها ضرباً مبرّحاً؛ تحت زعم محاولتها القيام بالتصوير لما تم داخل الدار، وسط مناشدات وترجٍّ من قِبلها بتركها وعدم ضربها.

وأظهرت صورة أخرى حجم الإصابات التي لحقت ببعض الفتيات؛ نتيجةَ تعرضهن للعنف والضرب من قبل رجال الأمن، والتي أكدت على العنف المفرط الذي تعرضن له.

وعقب تداول الفيديوهات، ضجّ موقع التدوين المصغر “تويتر” في السعودية، بوسم “أيتام خميس مشيط”، ليتصدّر قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في المملكة، حيث عبّر الجميع عن غضبه واستنكاره لما حدث، مع دعوات لمعاقبة كل مَن شارك بهذه الجريمة.

وفي هذا السياق، علّق الناشط سعيد لزهراني على الفيديوهات قائلاً: “مهما كانت السبب ماحد له حق يعتدي بالشكل الهمجي هذا عليهم .. والبنات اللي دافعوا عن بعض بالمقطع واللي وثقوا الاعتداء والله انهم كفوا و احرار ما قبلوا بالظلم”.

وقالت لينا الهذلول: ” إذا كنت تتساءل كيف يتصرف أمن الدولة لمحمد بن سلمان عندما يعتقل أشخاصًا بشكل تعسفي – فلديك هنا مقطع فيديو لهم وهم يعتدون على دار للأيتام. مجرمون”.

If you were wondering how MBS’s state security acts when it arbitrarily arrests people – you have a video here of them assaulting an orphanage. Criminals. #خميس_مشيط #ايتام_خميس_مشيط https://t.co/GQ5bYlTVEE

— Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) August 31, 2022