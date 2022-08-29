لصوص يسرقون منزل نجم برشلونة أوباميانغ تحت تهديد السلاح

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وطن – تعرض منزل نجم فريق برشلونة الإسباني بيير أوباميانغ 33 عاماً، الإثنين، للسرقة من قبل لصوص مجهولين تحت تهديد السلاح والاعتداء بالضرب في منطقة كاستيلديفيلس بالعاصمة الكتالونية.

وقالت صحفية (الباييس) الإسبانية، أنه في ساعات الفجر الأولى، تعرض منزل أوباميانغ لاعب فريق برشلونة، للسرقة من قبل أربعة لصوص مسحلين ويرتدون الأقنعة السوداء على الأقل، بعد اقتحامهم حديقة منزل اللاعب.

سرقة منزل أوباميانغ

وأضافت الصحيفة، ” اللاعب أوباميانغ تعرض للتهديد بالأسحلة قبل أن يتم الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل اللصوص المجهولين، كما وتم ترهيب زوجة اللاعب من أجل الوصول إلى الخزنة داخل المنزل لسرقة الأموال والمجوهرات”.

Pierre-Emerick Aubameyang was the victim of a violent robbery last night. Several hooded men broke into his home and robbed him, beat him and threatened him and his wife with a firearm. (El Pais) Truly awful, thoughts are with the family. ❤️ pic.twitter.com/nTdp7ycNQB — SPORTbible (@sportbible) August 29, 2022

كما وأردفت، ” اللصوص قاموا بربط اللاعب أوباميانغ، ورموه على الأرض لمدة ساعة كاملة وهو مقيد اليدين، مشيرة بأن بعضهم كان يتحدث اللغة الإيطالية”.

فيما يكشف بعد، من قبل التقارير الصحفية، أو حتى من اللاعب، عن المسروقات من الأموال والمجوهرات من قبل اللصوص المجهولين.

عااجل الراك1: اللصوص ربطوا اوباميانغ وارموه في الأرض لمدة ساعة كاملة ! pic.twitter.com/6lrdjV6wwl — VISCA FCB (@VISCAFCB13) August 29, 2022

ليست المرة الأولى

كما ويعد الغابوني أوباميانغ ثاني لاعب يتعرض للسرقة في غضون أسبوع فقط، بعد تعرض البولندي روبرت ليفاندوفسكي لسرقة ساعته الفاخرة من أمام ملعب الكامب نو، خلال توقيعه لجماهير وعشاق البرسا، إلا أن الشرطة تمكنت بعد ساعات قليلة من إلقاء القبض على السارق.

وانتقل أوباميانغ إلى صفوف فريق برشلونة في سوق الميركاتو الشتوي الماضي بالمجان، قادماً من نادي آرسنال الإنجليزي. الذي فسح التعاقد معه.

تفاصيل أكثر 🚨⚠️ اللاعب الغابوني الشاب بابانزيلا يعيش في منزل اوباميانغ وشهد حادثة السرقة، اللاعب يشعر بالخوف واعتذر من ناديه على حضور التدريبات اليوم اوباميانغ وزوجته رفضوا الذهاب الى المُستشفى حتى لا يخيفوا اطفالهم اكثر وبرشلونة يفكر بتعيين اخصائي نفسي لهم اليوم اذا امكن pic.twitter.com/ice2puggKd — FCB World (@forcabarca_ar) August 29, 2022

مباراة برشلونة وبلد الوليد

وفي سياق آخر، تغلب فريق برشلونة على منافسه بلد الوليد. برباعية نظيفية دون مقابل، في منافسات الجولة الثالة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

كما ولم يحظى الغابوني أوباميانغ بالمشاركة في تلك المباراة، حيث تواجد على دكة مقاعد البدلاء.

elpais : 🚨🚨🚨 عدة رجال مقنعين سرقوا فجر اليوم منزل اوباميانغ في كاستيلديفيلس، بتواجد اللاعب وعائلته، هددوه بالاسلحة النارية وقضبان الحديد، واعتدوا عليه بالضرب. الشرطة في كاتالونيا تبحث عن اللصوص، الذين فروا بسيارة اودي بيضاء، وفقا للشهود. pic.twitter.com/taVYZYt5IK — InCampNou (@InCampNou) August 29, 2022

وأشارت تقارير صحفية، بأن نجم برشلونة أوباميانغ قريب من العودة مجدداً إلى منافسات الدوري الإنجليزي، ولكن من بوابة نادي تشيلسي هذا الصيف.

وينتهي عقد أوباميانغ مع نادي برشلونة في يونيو/ حزيران عام 2025.