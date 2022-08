لصوص يسرقون منزل نجم برشلونة أوباميانغ تحت تهديد السلاح

وطن – تعرض منزل نجم فريق برشلونة الإسباني بيير أوباميانغ 33 عاماً، الإثنين، للسرقة من قبل لصوص مجهولين تحت تهديد السلاح والاعتداء بالضرب في منطقة كاستيلديفيلس بالعاصمة الكتالونية.

وقالت صحفية (الباييس) الإسبانية، أنه في ساعات الفجر الأولى، تعرض منزل أوباميانغ لاعب فريق برشلونة، للسرقة من قبل أربعة لصوص مسحلين ويرتدون الأقنعة السوداء على الأقل، بعد اقتحامهم حديقة منزل اللاعب.

وأضافت الصحيفة، ” اللاعب أوباميانغ تعرض للتهديد بالأسحلة قبل أن يتم الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل اللصوص المجهولين، كما وتم ترهيب زوجة اللاعب من أجل الوصول إلى الخزنة داخل المنزل لسرقة الأموال والمجوهرات”.

Pierre-Emerick Aubameyang was the victim of a violent robbery last night.

Several hooded men broke into his home and robbed him, beat him and threatened him and his wife with a firearm. (El Pais)

Truly awful, thoughts are with the family. ❤️ pic.twitter.com/nTdp7ycNQB

