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رياضة

لصوص يسرقون منزل نجم برشلونة أوباميانغ تحت تهديد السلاح

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
سطو مسلح على منزل أوباميانغ لاعب برشلونة الإسباني watanserb.com
بيير أوباميانغ لاعب برشلونة
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وطن – تعرض منزل نجم فريق برشلونة الإسباني بيير أوباميانغ 33 عاماً، الإثنين، للسرقة من قبل لصوص مجهولين تحت تهديد السلاح والاعتداء بالضرب في منطقة كاستيلديفيلس بالعاصمة الكتالونية.

وقالت صحفية (الباييس) الإسبانية، أنه في ساعات الفجر الأولى، تعرض منزل أوباميانغ لاعب فريق برشلونة، للسرقة من قبل أربعة لصوص مسحلين ويرتدون الأقنعة السوداء على الأقل، بعد اقتحامهم حديقة منزل اللاعب.

سرقة منزل أوباميانغ

وأضافت الصحيفة، ” اللاعب أوباميانغ تعرض للتهديد بالأسحلة قبل أن يتم الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل اللصوص المجهولين، كما وتم ترهيب زوجة اللاعب من أجل الوصول إلى الخزنة داخل المنزل لسرقة الأموال والمجوهرات”.

كما وأردفت، ” اللصوص قاموا بربط اللاعب أوباميانغ، ورموه على الأرض لمدة ساعة كاملة وهو مقيد اليدين، مشيرة بأن بعضهم كان يتحدث اللغة الإيطالية”.

فيما يكشف بعد، من قبل التقارير الصحفية، أو حتى من اللاعب، عن المسروقات من الأموال والمجوهرات من قبل اللصوص المجهولين.

ليست المرة الأولى

كما ويعد الغابوني أوباميانغ ثاني لاعب يتعرض للسرقة في غضون أسبوع فقط، بعد تعرض البولندي روبرت ليفاندوفسكي لسرقة ساعته الفاخرة من أمام ملعب الكامب نو، خلال توقيعه لجماهير وعشاق البرسا، إلا أن الشرطة تمكنت بعد ساعات قليلة من إلقاء القبض على السارق.

وانتقل أوباميانغ إلى صفوف فريق برشلونة في سوق الميركاتو الشتوي الماضي بالمجان، قادماً من نادي آرسنال الإنجليزي. الذي فسح التعاقد معه.

مباراة برشلونة وبلد الوليد

وفي سياق آخر، تغلب فريق برشلونة على منافسه بلد الوليد. برباعية نظيفية دون مقابل، في منافسات الجولة الثالة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

كما ولم يحظى الغابوني أوباميانغ بالمشاركة في تلك المباراة، حيث تواجد على دكة مقاعد البدلاء.

وأشارت تقارير صحفية، بأن نجم برشلونة أوباميانغ قريب من العودة مجدداً إلى منافسات الدوري الإنجليزي، ولكن من بوابة نادي تشيلسي هذا الصيف.

وينتهي عقد أوباميانغ مع نادي برشلونة في يونيو/ حزيران عام 2025.

المصدروطن + الباييس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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