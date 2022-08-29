كريم بنزيما يسجل هدفاً على الطاير بصناعة برازيلية (شاهد)

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وطن – سجل الفرنسي كريم بنزيما 35 عاماً، قائد فريق ريال مدريد الإسباني الملقب ب(الحكومة)، هدفاً على الطاير داخل شباك إسبانيول في منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وكان نجم ريال مدريد بنزيما، أنقذ الفريق الملكي للتقدم في نتيجة المباراة. أمام منافسه صاحب الأرض إسبانيول، وتوقيع الهدف الثاني للريال.

هدف بنزيما في الدوري الإسباني

واستقبل الفرنسي بنزيما تمريرة عرضية من زميله البرازيلي رودريغو. ليسددها بكعب قدمه مباشر دون انتظار على يسار شباك مرمى الخصم إسبانيول.

هدف بنزيما الأول.. صناعة فما حاجة 😍🤎 pic.twitter.com/69TVEUAl5N — CR7🐐KB9👑 (@6SaNAIU28pNwiPa) August 28, 2022

كما ولم يكتفي الحكومة بهذا الهدف فحسب، بل سجل هدف آخر ليعزز نتيجة المباراة لصالح ريال مدريد، من ضربة حرة مباشرة وضعها في الزاوية اليسرى لشباك الفريق المنافس ببراعة ومهارة عالية.

وسجل لاعب ريال مدريد كريم بنزيما،29 هدفاً مع الريال ( الميرينغي)، في عام 2022 فقط، ولم يسجل أي لاعب من بطولات الدوريات الأوروبية الكبرى المزيد هذا العام، سوى مواطنه كيليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان.

بنزيما سجل 28 هدف لريال مدريد في عام 2022 في جميع المسابقات ولم يسجل أي لاعب من بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا المزيد هذا العام (28 أيضاً كيليان مبابي). pic.twitter.com/VvMG5Ss1Uz — Insider Real (@RMCFarab) August 29, 2022

نتيجة مباراة ريال مدريد وإسبانيول

ونجح فريق ريال مدريد (الملكي) من تحقيق الفوز الثمين على نظيره إسبانيول، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في منافسات الدوري الممتاز (الليغا).

-🇫🇷 كريم بنزيما خلال عام 2022م • 30 مباراة

• 29 هدف

• 8 اسيست

• 37 مساهمة تهديفية 🔥! pic.twitter.com/pB2ojJsBg7 — Òsama (@Siiros2) August 28, 2022

كما وأحرز أهداف ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة ال88 وال99 من الوقت البديل من ركلة حرة مباشرة، كما وسجل زميله البرازيلي فينيسوس جونيور في الدقيقة ال12.

بينما سجل فريق الخصم إسبانيول المستضيف لتلك المواجهة، هدف الوحيد في شباك ريال مدريد في الدقيقة ال43. من توقيع اللاعب خوسيلو.

الدوري الاسباني | إسبانيول 1× 3 ريال مدريد| هدف كريم بنزيما فضلا رتويت ومتابعة حسابي سناب igoal1

pic.twitter.com/PesN0m4ORW — اهداف المباريات عاد اليكمHD (@HD67764444) August 28, 2022

الدوري الإسباني

كما وسيستضيف ريال مدريد في المباراة المقبلة أمام ريال بتيس، في قمة الأسبوع الرابع من منافسات الدوري الإسباني مطلع الأسبوع المقبل.

وتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد الفوز على إسبانيول. برصيد 9 نقاط، كما وتجمد فريق المنافس إسبانيول عند نقطة واحدة فقط في المركز ال16 من الترتيب لهذا الموسم.