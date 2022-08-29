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رياضة

كريم بنزيما يسجل هدفاً على الطاير بصناعة برازيلية (شاهد)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
كريم بنزيما لاعب ريال مدريد watanserb.com
كريم بنزيما
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وطن – سجل الفرنسي كريم بنزيما 35 عاماً، قائد فريق ريال مدريد الإسباني الملقب ب(الحكومة)، هدفاً على الطاير داخل شباك إسبانيول في منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وكان نجم ريال مدريد بنزيما، أنقذ الفريق الملكي للتقدم في نتيجة المباراة. أمام منافسه صاحب الأرض إسبانيول، وتوقيع الهدف الثاني للريال.

هدف بنزيما في الدوري الإسباني

واستقبل الفرنسي بنزيما تمريرة عرضية من زميله البرازيلي رودريغو. ليسددها بكعب قدمه مباشر دون انتظار على يسار شباك مرمى الخصم إسبانيول.

كما ولم يكتفي الحكومة بهذا الهدف فحسب، بل سجل هدف آخر ليعزز نتيجة المباراة لصالح ريال مدريد، من ضربة حرة مباشرة وضعها في الزاوية اليسرى لشباك الفريق المنافس ببراعة ومهارة عالية.

وسجل لاعب ريال مدريد كريم بنزيما،29 هدفاً مع الريال ( الميرينغي)، في عام 2022 فقط، ولم يسجل أي لاعب من بطولات الدوريات الأوروبية الكبرى المزيد هذا العام، سوى مواطنه كيليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان.

نتيجة مباراة ريال مدريد وإسبانيول

ونجح فريق ريال مدريد (الملكي) من تحقيق الفوز الثمين على نظيره إسبانيول، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في منافسات الدوري الممتاز (الليغا).

كما وأحرز أهداف ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة ال88 وال99 من الوقت البديل من ركلة حرة مباشرة، كما وسجل زميله البرازيلي فينيسوس جونيور في الدقيقة ال12.

بينما سجل فريق الخصم إسبانيول المستضيف لتلك المواجهة، هدف الوحيد في شباك ريال مدريد في الدقيقة ال43. من توقيع اللاعب خوسيلو.

الدوري الإسباني 

كما وسيستضيف ريال مدريد في المباراة المقبلة أمام ريال بتيس، في قمة الأسبوع الرابع من منافسات الدوري الإسباني مطلع الأسبوع المقبل.

وتصدر فريق ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد الفوز على إسبانيول. برصيد 9 نقاط، كما وتجمد فريق المنافس إسبانيول عند نقطة واحدة فقط في المركز ال16 من الترتيب لهذا الموسم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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