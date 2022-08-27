هل تنبأ جورج الراسي بوفاته بحادث سير.. والطب الشرعي يفجر مفاجأة حول جثته؟!(فيديو)

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وطن– خيمت حالة من الصدمة والحزن في الوسط الفني، بعد إعلان وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي صباح اليوم، بحادث سير مروع أثناء عودته من سوريا إلى لبنان.

إنت الحب

وكانت المفارقة، أن جورج الراسي مثل مشهد موته قبل 15 عاماً من حدوثه. وذلك ضمن كليب أغنيته “أنت الحب”.

وكان مشهد حادث السيارة التي تصطدم بحاجز، في أغنية “أنت الحب” التي أخرجها كميل طانيوس، مشابهًا لدرجة كبيرة الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأدى إلى وفاته مع صديقته.

هذا وقد انتهى الطبيب الشرعي من الكشف على جثة جورج الراسي.

الجثة سليمة

وأفاد الوكيل القانوني للفنان الراحل، بأن تقرير الطبيب الشرعي أكد أن “الجثة سليمة وهناك كسور في القفص الصدري والرأس. وذلك نتيجة الرضوض القوية إثر اصطدام سيارته بالحاجز الوسطي على الطريق بين الحدود اللبنانية والسورية”.

وأكد الموسوي في تصريح لصحيفة “النهار” اللبنانية، أنّ “التحقيقات قد ختِمَت بإشارة من النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات، بعد الاستماع إلى إفادة والد جورج الراسي، خليل الراسي”.

وأضاف: “الحادث وقع قبل الحدود اللبنانية بكيلومتر واحد، بعد اجتياز الراسي نقطة الأمن العام السوري. والحادث قضاء وقدر نتيجة عدم إنارة الأوتوستراد الدولي. وغياب أدنى مقوّمات السلامة المرورية بين نقطتَي المصنع السوري واللبناني”.

من هي زينة المرعبي؟

كما كشف الموسوي أنّ السيدة زينة المرعبي، الضحية الثانية في حادث السير، هي “المنسقة الخاصة لأعمال جورج الراسي. وتدير صفحاته الإلكترونية، وكانت برفقته لإحياء الحفل في سوريا.

يذكر أنّ المرعبي أمّ لثلاثة اولاد، وهي ابنة عقيد متقاعد في الأمن العام من بلدة عيات العكارية، وسكان مدينة طرابلس.