طليقة جورج الراسي ترتعش بعد وفاته وتطلب المساعدة! (شاهد)

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وطن– عبرت طليقة الفنان جورج الراسي، عارضة الأزياء جويل حاتم، عن صدمتها وحزنها بعد تلقيها نبأ وفاته في حادث سير مروع.

محاولة قتل

وكتبت جويل حاتم عبر خاصية الستوري على “انستجرام”: “بليز عم برجف، ما قادرة ردّ بليز، يسوع، ساعدوني”.

وقبل 5 سنوات، كشفت طليقة جورج الراسي، عن تعرّضه لمحاولة قتلٍ.

وكتبت “جويل” في حينها على حسابها الرسميّ بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، تدوينةً جاءَ فيها: “الحمدلله على سلامة جورج الراسي الذي تعرّض لمحاولة قتل.. ان شاء الله هنّي بيموتوا”.

وختمت قائلةً “ننتظر التحقيق ليأخذ مجراه”.

ابنة شخصية سياسية

وكشف جورج لاحقاً، أنه تلقى تهديداً من قبل ابنة شخصية سياسية مغرمة به. وذلك بعد رؤية صوره مع زوجته السابقة جويل حاتم في اتفاق لأجل جو. وأحرقت سيارته في مكان وقوف السيارات بالمبنى الذي يسكن فيه.

وفي سياق متصل، نشرت مجلة “الجرس” آخر فيديو لجورج الراسي، قبل وفاته اليوم بحادث سير مروع.

آخر فيديو لجورج الراسي

وظهر الراسي بالفيديو وهو يغني في حفله الأخير في سوريا قبل وفاته بساعتين أثناء عودته إلى لبنان.

وذكرت صحيفة “لبنان 24”، أن سبب الحادث يعود إلى عدم وجود إنارة رغمَ وجودِ أعمدة عليها، بسبب أزمة الكهرباء في لبنان.

وأشارت الصحيفة إلى أن جورج الراسي، فقد السيطرة على سيارته من نوع “كيا”، فاصطدمت بالحائط الفاصل للطريق. ومن شدّة الضربة، طارت أجزاءٌ من المركبة إلى المقلبِ الآخر.

ووقع عند الساعة الخامسة والرّبع فجراً، ولشدته اضطرت فرق الدفاع المدني لاستخدام أدوات حادة وآليات عديدة لانتشال جثة الراسي وجثة سيدة كانت معه في المركبة.

بعمل بأصلي

وكانت رسالة الراسي الأخيرة عبر حسابه على “انستغرام” “بعمل بأصلي”، ترويجاً لأغنيته الجديدة.

والمفارقة أن جورج الراسي قال قبل 8 سنوات في لقاء صحفي: “حزام الأمان أنقذ حياتي مرات عدة. ولو لم أكن أضعه لكنت الآن بين عداد الاموات”.

وكشف الراسي حينها في مقابلة مع جمعية “اليازا”، عن معاناته مع حوادث السير، مؤكّداً أنه تعلم الكثير مما شهِدهُ في حياته.

وتحدّث الراسي حينها عن إدارة السير. وقال: “من المؤسف أنه بسبب الفساد المستشري في هيئة إدارة السير، فقدت رخصة السياقة قيمتها وهيبتها في نظر عدد كبير من دول العالم فلم يعد معترف بها”.

وفاة جورج الراسي

وتوفي الفنان اللبناني جورج الراسي؛ على إثر اصطدام سيارته بالحاجز الوسطي على الطريق الدولية الفاصلة بين الحدود اللبنانية–السورية.

وكانت السيدة “زينة المرعبي” من طرابلس بداخل السيارة التي يقودها الراسي قادماً من الحدود السورية، تُوفيت أيضاً.

يُشار إلى أن جورج خليل الراسي هو مغنٍّ لبناني من مواليد عام 1982. وُلد بقرية سلامون القماش بلبنان، وهو شقيق الفنانة نادين الراسي.