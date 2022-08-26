نصائح يجب إتباعها قبل تنزيل التطبيقات على الهاتف

- Advertisement -

وطن– عادة ما نسمع عن التطبيقات المليئة بالفيروسات والبرامج الضارة، والتي يستخدمها المتسللون كنوع من الإختراق.

وفي هذا السياق، شارك أدريانوس أحد خبراء الأمن السيبراني في Nord VPN، مع صحيفة ذا صن البريطانية، بعض النصائح لاختيار التطبيقات الآمنة عند تنزيلها على هاتفك المحمول.

تحقق من المراجعات

يمكن للمستخدم رؤية التقييم والتعليقات حول التطبيقات في أسفل الصفحة الخاصة بتحميل البرنامج. والتي يمكن أن تكون مفيدة.

وفي هذا السياق، يقول أدريانوس :”إن الأشخاص يراقبون التطبيقات التي يستخدمونها طوال الوقت. وعندما يعثرون على مشاكل بها، يحذرون الآخرين منها في التعليقات.”

عدد تنزيلات التطبيق

إذا كان أحد التطبيقات، قد تجاوز عدد مرات تنزيله إلى ملايين التنزيلات خلال أيام قليلة من طرحه. فذلك يعد بمثابة جرس إنذار خطر عن وجود برامج هاكر داخل التطبيق، حسب الخبير أدريانوس.

التحقق من الأذونات

يجب على المطورين، أن يوضحوا بالتفصيل في وصف متجر Google Play نوع الأذونات التي يحتاجون الوصول إليها على هاتفك للعمل.

لذلك عليك النظر إلى الأذونات، ويقول أدريانوس في هذا الإطار:”إذا كانت هناك أي أذونات غريبة تحتاجها، فقد تكون هذه علامة خطر على خصوصيتك، لذلك عليك الحذر إذا طلب التطبيق أذونات لا يحتاجها.”

قم بأبحاثك

عند تنزيل تطبيق، سيشير وصف تطبيق متجر Google Play إلى من قام بإنشاء التطبيق.

هل هو اسم تعرفه وتثق به؟

يمكنك النقر فوق اسم التطبيق. وسيعرض لك أي تطبيقات أخرى قام مطوري هذا التطبيق بإنشائها.