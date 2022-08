فيضانات باكستان .. مشاهد مرعبة لدمار البشر والحجر والشجر! (فيديو وصور)

وطن – شهدت باكستان خلال اليومين الماضيين فيضانات عارمة جراء الأمطار الغزيرة التي تجتاح مناطق عدة في البلاد قتلت المئات وشردت آلاف الأشخاص ودمرت البشر والحجر والشجر.

وأظهرت مقاطع فيديو مرعبة حجم الدمار الذي لحق بالعديد من المناطق بسبب الفيضانات التي اقتلعت العديد من المنازل، في مشهد صعب.

وهطلت أمطار غزيرة على أجزاء كبيرة من البلاد مجدداً في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن عشرة أشخاص، من بينهم تسعة أطفال، بحسب السلطات.

وقالت وزيرة التغير المناخي شيري رحمن إن الحكومة ستطلب مساعدة دولية بمجرد اكتمال حصر الأضرار.وفق “يورونيوز”

وأوضحت في تصريحات صحفية أنه “نظرا لحجم الكارثة، من غير الممكن أن تواجه الأقاليم أو حتى إسلام آباد. هذه الكارثة المناخية وحدها”.

وأضافت “الأرواح في خطر. آلاف الأشخاص بلا مأوى (…) من المهم أن يحشد الشركاء الدوليون مساعدتهم”.

وفجر الجمعة، أعلنت باكستان حالة الطوارئ الوطنية، عقب ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيضانات والسيول إلى نحو ألف شخص، وتضرر عشرات الملايين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن الفيضانات أثرت على أكثر من 30 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد، ونزح معظمهم بعد أن تضررت منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي سببتها.

وطالب شريف، بإغاثة دولية لمكافحة أضرار الفيضانات القاتلة التي تضرب الدولة الفقيرة.

وقال شريف إنه التقى بدبلوماسيين أجانب في العاصمة إسلام آباد لبحث الأضرار التي سببتها السيول والفيضانات.

وغرد عبر “تويتر” قائلا: “تسببت موجة الأمطار المستمرة في دمار في جميع أنحاء البلاد”. ووجّه الشكر للبلدان والمنظمات التي قدمت دعماً.

We have reached out to donors, friendly countries & international financial institutions for assistance to respond to the scale of flood calamity. I will be meeting Islamabad-based ambassadors & high commissioners tomorrow to apprise them of nature of challenge & need for help.

— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) August 25, 2022