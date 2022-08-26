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بدءا من 1 نوفمبر.. منع دخول أي شخص إلى قطر باستثاء 3 فئات!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
مونديال قطر watanserb.com
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وطن – تزامنا مع قرب انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم “مونديال قطر 2022” المقرر انطلاقها يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني العام الجاري، أكدت وسائل إعلام قطرية على أنه اعتبارا من الأول من نوفمبر لن يسمح بدخول أي شخص لقطر باستثناء 3 فئات.

وبحسب صحيفة “الشرق” القطرية، فإن دخول قطر سيكون محصوراً على حاملي بطاقة هيّا لكأس العالم والمواطنين والمقيمين.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه “بالنسبة للمواطنين وللأشخاص الذين لديهم إقامة سارية المفعول في قطر فإن الوضع سيظل طبيعيا ولن يتأثر خلال فترة مونديال قطر، حيث سيستطيعون الدخول والخروج من البلاد بشكل طبيعي”.

آخر موعد لدخول حاملي بطاقة هيا

وحسب اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بطاقة هيا لكأس العالم ستكون فعالة من 1 نوفمبر المقبل ويمكن للمشجع الدخول والخروج من البلاد حتى 23 يناير 2023.

بطاقة هيا لكأس العالم

كما أكدت على أن آخر موعد دخول للجماهير إلى قطر ببطاقة هيا سيكون في 23 ديسمبر المقبل ولن يسمح بالدخول بعدها.

تقديم موعد انطلاق المونديال يوما واحدا

وتنطلق مباريات كأس العالم 2022 يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر/تشرين الثاني قبل الموعد المحدد لانطلاقها، بمباراة تواجه فيها قطر، المُضيفة للبطولة، الإكوادور.

وكان جدول المباريات الأصلي يقضي بإقامة المباراة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني باعتبارها المباراة الثالثة، على أن تكون المباراة الافتتاحية بين السنغال وهولندا في وقت سابق من ذلك اليوم.

وعلى الرغم من ذلك قدم الذراع الإداري للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” مقترحا لتقديم موعد مباراة قطر.

وستكون البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، وهو ما يعني استمرار التقليد المعروف بأن تبدأ الدولة المضيفة أو حاملة اللقب البطولة.

المقترح قدم بعد مناقشات بين قطر والإكوادور

وجاء المقترح في أعقاب مناقشات مع قطر وخصمها في المباراة الإكوادور، وبعد تلقي طلب من اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

ولن يؤثر تغيير موعد المباراة على المواعيد المعلنة، وستكون مباراة السنغال ضد هولندا، بعد القرار الأخير، في تمام الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين، على اعتبار أن ثلاث مباريات فقط ستُلعب بدلا من أربع مباريات.

المصدرصحيفة الشرق القطرية
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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