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أمريكي يحرج بايدن وسط حشد من أنصاره.. وجه له اتهاما خطيرا (فيديو)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
watanserb.com
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وطن– تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، لموقف محرج مجددا، بعدما قاطع مواطن أمريكي من وسط حشد تنظمه اللجنة الوطنية الديمقراطية في مقاطعة مونتغومري، بينما كان الرئيس يلقي خطابا.

وقاطع هذا الشخص، بايدن أثناء إلقائه الخطاب، قائلا له – بانفعال شديد: “لقد سرقت الانتخابات”.

أثارت هذه الواقعة، حالة من الهرج والمرج خلال تنظيم الحدث، وسط صيحات استهجان من الحشد، بينما طلب بايدن من الحشد أن يتركوه وشأنه.

ومضى بايدن في تلاوة خطابه: “الجهل لا يعرف حدودا، لكننا لم ولن نستسلم أبدا، ونقدم المساعدة للشعب الأمريكي”.

وتناول بايدن في خطابه، ما قال إنها الإنجازات التشريعية للديمقراطيين في البنية التحتية والمناخ والأسلحة، كما تطرق إلى سياسات الحزب الجمهوري.

وصرح الرئيس الأمريكي: “ما نراه الآن هو إما البداية أو ناقوس الموت لفلسفة MAGA المتطرفة.. ليس ترامب فقط، إنها الفلسفة بأكملها التي تدعم ما يشبه الفاشية.. أنا أحترم الجمهوريين المحافظين”، لكنه ميز بينهم وبين “الجمهوريين من MAGA”.

والتعرض لمواقف محرجة بات معتادا لدى الرئيس الأمريكي، فقبل أيام، واجه بايدن موقفا محرجا جدا، أمام الكاميرات بسبب تعثره في ارتداء سترته.

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وأظهر مقطع فيديو، زوجة بايدن “جيل” وهي تساعده في ارتداء سترته، وقد حدث ذلك بعد نزول بايدن وزوجته من المروحية الرئاسية.

وحاول بايدن ارتداء سترته ولم يتسن له ذلك، فتدخلت جيل وساعدته في إدخال يده الثانية في المكان المناسب.

كما بين مقطع الفيديو، رياحا قوية تزحزح نظارة بايدن من مكانها حتى سقطت على الأرض، وانحنى الرئيس الأمريكي لالتقاطها.

مؤخرا أيضا، وضعت المغنية الاسرائيلية يوفال دايان، الرئيس الأمريكي، في موقف محرج.

جاء ذلك عندما نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية فيديو لبايدن أثناء حفل غنائي في القدس المحتلة، حيث أظهر مقطع الفيديو رفض المغنية الإسرائيلية مصافحة بايدن، فيما زعم الإعلام الاسرائيلي أن سبب الرفض للمصافحة كونها يهودية متدينة.

بايدن وضع نفسه أيضا في موقف محرج مؤخرا عندما كان يتحدث أمام العاملين في مستشفى القدس ببيت لحم بحماسة وانفعال، حتى اضطر للتوقف وشرب الماء، وتوجيه اعتذار، ليقول لاحقا: “هناك من أشار لي بالتوقف عن الكلام”.

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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