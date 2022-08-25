“ميرونا عصفور”.. زميلة الطبيبة المنتحرة في الأردن تكشف المستور!

- Advertisement -

وطن– ذكر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، أن الطبيبة المنتحرة داخل مستشفى الجامعة الأردنية، في العاصمة عمان، تدعى ميرونا عصفور.

ميرونا عصفور

كما نشر البعض صورةً، قالوا: إنها تعود للطبيبة ميرونا عصفور، كانت قد نشرتها عبر حسابها على “فيسبوك”.

فيما كتبت زميلة ميرونا عصفور، منشوراً يلمّح إلى أسباب انتحار الأخيرة.

وقالت أخصائية طب الأسرة، وعضو مجلس نقابة الأطباء “المستقيلة”، الدكتورة فرح الشواورة: “ألقت زميلتنا بنفسها من سطح مستشفى عملت فيه آلاف الساعات، تاركة وراءها المئات من الزملاء يعانون من الضغوط والحقوق المنقوصة.. المئات يعملون ضعف ساعات العمل المطلوبة، وبأجر زهيد أو بلا أجر”.

ملف الأطباء المقيمين

وتابعت الشواورة عبر حسابها على فيسبوك: “إذا لم يُفتح ملف الأطباء المقيمين، وأجورهم، وساعات عملهم، وحقوقهم على مصراعيه اليوم.. متى يفتح؟!.. رحم الله زميلتنا، ورحم زملائنا ممن لاقوا حتفَهم على الطرقات بعد مناوبات مضنية تمتد 36 ساعة.. ورحمنا جميعًا في وطن لا يكرم أبناءه”.

واستذكرت الشواروة وفاة الفنان الأردني متعب الصقار، الذي توفي العام الماضي، بعد سقوطه من نافذة المستشفى، وقيل في وقتها: إنه انتحار.

وقالت الطبيبة الشواروة: “انتحر مطربنا المحبوب متعب الصقار رحمه الله في المستشفى وعلى أعين الجميع .. كان قد ظهر قبلها في لقاءات لم يتوقف عن البكاء خلالها مما ينبئ باكتئاب شديد.. ولم يتدخل بعدها أحد بل تم التعتيم على الحادثة لأن الانتحار عيب وحرام”.

وأردفت: “كل عام نسمع عن شاب قتل نفسه بالخطأ أثناء تنظيف السلاح ولا نسأل: من قد ينظف سلاحه فتخترق الرصاصة دماغه!! وينفى خبر الانتحار فورا لأنه عيب وحرام”.

أوضاع الأطباء في الأردن

واستطرت زميلة ميرونا عصفور: “تعبر زميلة عن رغبتها في الانتحار على السوشال ميديا فلا يتدخل أحد وعندما تلقي بنفسها ننفي لأنه عيب وحرام!”.

وقارنت الشواورة بين أوضاع الأطباء في الأردن والدول الأخرى. وعقّبت: “في الولايات المتحدة “حيث أجور الأطباء مجزية وساعات العمل محددة” أكثر وظيفة ينتحر ممارسوها هي الطب. فكيف في بلاد يعمل فيها المقيمون لأكثر من ٩٠ ساعة في الأسبوع بلا أجر”.

واستكملت: “نسب الاكتئاب بين الأطباء هي الأعلى، فقد تصل 20% للطبيبات مثلا! الانتحار هو من أهم أسباب الوفاة ممن هم أقل من 19 عاماً عالمياً. ومع ذلك لا نريد الحديث عنه، ولا عن الاكتئاب ولا عن الضغوط التي قد تدفع باتجاهه لأنه عيب وحرام”.

انتحار طبيبة

وكانت صحيفة “رؤيا” المحلية، قد نقلت عن مصدر مقرَّب من التحقيقات، أنّ طبيبة التخدير (37 عاماً)، هي من الأطباء المقيمين في المستشفى سنة أولى.

وأشار المصدر، إلى أنّ الطبيبة كانت قد أعلنت عن نيّتها بالانتحار، على إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وقامت الطبيبة بالوقوف على طاولة في السكن المخصص للأطباء المناوبين. وقفزت من شباك الطابق التاسع وهوت على الأرض، لتلقى حتفها على الفور.