خمور مغشوشة في المغرب تتسبب بحالات وفاة

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وطن – أثارت الوفاة الغريبة لمجموعة من الأفراد في مدينة “العروي” بالمغرب، جدلا واسعا ما دفع السلطات المغربية للتدخل، والكشف عن سبب الوفاة المفاجئة.

وفي واقعة محيرة، تم العثور على جثث ثمانية أشخاص بأماكن مختلفة من مدينة “العروي”، بإقليم الناظور، خلال أقل من 24 ساعة، مند أول أمس الثلاثاء إلى غاية أمس الاربعاء.

تسمم عن طريق خمور مغشوشة

وقد تداول نشطاء عبر العديد من الصفحات على منصة “فيسبوك”، أخبار عن حالات تسمم أدت إلى وفاة 8 أشخاص في مدينة العروي بإقليم الناظور، والسبب بحسب السلطات المحلية هو الخمور المغشوشة.

استنفار أمني على أعلى مستوى

وفي هذا السياق أشار موقع “العُمق المغربي” إلى أنّ الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة “العروي” قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس الأربعاء.

وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لصاحب محل لبيع المواد الغذائية، يبلغ من العمر 30 سنة، يشتبه في تورطه في بيع مواد كحولية مضرة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها.

كما قامت الجهة المعنية، حسب ما ذكر الموقع، بوضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية لإتمام البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وكان فيديو انتشر لملك المغرب محمد السادس، أظهره في حالة سكر شديد حيث كان يترنح فجر موجة جدل واسعة خلال الساعات الماضية.

لكن سفيان البحري، الذي يعرف نفسه أنه مدير صفحات الملك محمد السادس على منصات التواصل، أشار إلى إنه تم “تصوير الفيديو منذ سنوات”، واصفا تداول الفيديو بـ”محاولة بائسة من الانفصاليين ومعهم جزائريين لتشويه صورة الملك”.