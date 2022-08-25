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خمور مغشوشة في المغرب تتسبب بحالات وفاة

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
خمور مغشوشة في المغرب watanserb.com
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وطن – أثارت الوفاة الغريبة لمجموعة من الأفراد في مدينة “العروي” بالمغرب، جدلا واسعا ما دفع السلطات المغربية للتدخل، والكشف عن سبب الوفاة المفاجئة.

وفي واقعة محيرة، تم العثور على جثث ثمانية أشخاص بأماكن مختلفة من مدينة “العروي”، بإقليم الناظور، خلال أقل من 24 ساعة، مند أول أمس الثلاثاء إلى غاية أمس الاربعاء.

تسمم عن طريق خمور مغشوشة

وقد تداول نشطاء عبر العديد من الصفحات على منصة “فيسبوك”، أخبار عن حالات تسمم أدت إلى وفاة 8 أشخاص في مدينة العروي بإقليم الناظور، والسبب بحسب السلطات المحلية هو الخمور المغشوشة.

استنفار أمني على أعلى مستوى

وفي هذا السياق أشار موقع “العُمق المغربي” إلى أنّ الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة “العروي” قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس الأربعاء.

وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لصاحب محل لبيع المواد الغذائية، يبلغ من العمر 30 سنة، يشتبه في تورطه في بيع مواد كحولية مضرة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها.

كما قامت الجهة المعنية، حسب ما ذكر الموقع، بوضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية لإتمام البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وكان فيديو انتشر لملك المغرب محمد السادس، أظهره في حالة سكر شديد حيث كان يترنح فجر موجة جدل واسعة خلال الساعات الماضية.

لكن سفيان البحري، الذي يعرف نفسه أنه مدير صفحات الملك محمد السادس على منصات التواصل، أشار إلى إنه تم “تصوير الفيديو منذ سنوات”، واصفا تداول الفيديو بـ”محاولة بائسة من الانفصاليين ومعهم جزائريين لتشويه صورة الملك”.

المصدرالعُمق المغربي + فيسبوك
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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