الأسطورة كريم بنزيما أفضل لاعب في أوروبا لعام 2022 (صور)

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وطن – تُوج الفرنسي كريم بنزيما 35 عاماً، قائد فريق ريال مدريد الإسباني، المعروف بلقب (الحكومة)، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2022، خلال حفل مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

كريم بنزيما أفضل لاعب في أوروبا 2022

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الخميس، عن تتويج الفرنسي بنزيما. لاعب ريال مدريد مدريد (الملكي)، بجائزة أفضل لاعب في قارة أوروبا (العجوز) لعام 2022.

🥇 The 2021/22 UEFA Men's Player of the Year is… KARIM BENZEMA! ⚽ 15 #UCL goals – including 10 in the knockouts – as well as 27 in the Spanish Liga! 🇫🇷 Add a #NationsLeague triumph with France and it was an unforgettable campaign! 👏 Congratulations, Karim!#UEFAawards pic.twitter.com/4tMZcunNRE — UEFA (@UEFA) August 25, 2022

كما وجاء تتويج بنزيما بتلك الجائزة على مستوى القارة الأوروبية (العجوز)، بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه اللاعب على مستوى العمل الجماعي مع الفريق الملكي والفردي على صعيد الأهداف في كافة البطولات المختلفة الموسم المنصرم.

وتربع نجم ريال مدريد كريم بنزيما على عرش صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021-2022، وكذلك لقب هداف الدوري الإسباني الموسم الماضي، إلى جانب صناعته العديد من الأهداف لزملائه في كافة البطولات المحلية والقارية.

أنشيلوتي أفضل مدرب في أوروبا 2022

ونال المدرب الإيطالي المخضرم ماركو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني (الميرينغي)، جائزة أفضل مدرب في قارة أوروبا لعام 2022. بعد المستوى الملفت لأنظار عشاق كرة القدم، الذي قدمه مع النادي الملكي.

🥇 The 2021/22 UEFA Men's Coach of the Year is… CARLO ANCELOTTI! 🏆 The Italian secured his fourth #UCL title as a coach, as well as becoming the first coach to win the domestic title in each of Europe's biggest five leagues! 👏 Congratulations, Carlo!#UEFAawards pic.twitter.com/cEhQWWXTHe — UEFA (@UEFA) August 25, 2022

كما وحصد المدرب أنشيلوتي 3 ألقاب محلية وقارية خلال منافسات الموسم المنصرم، وهي دوري أبطال أوروبا. لقب الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني.

بوتياس أفضل لاعبة في أوروبا 2022

وتُوجت الإسبانية أليكسيا بوتياس 28 عاماً، لاعبة فريق برشلونة، بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا لعام 2022. بعد المستوى الرائع الذي ظهرت به مع الفريق الكتالوني على المستوى المحلي والقاري.

ومن الجدير بالذكر، بأن الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد يعد من أبرز اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لعام 2022، من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الدولية. المقرر إقامتها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم.