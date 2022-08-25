الخميس, أغسطس 25, 2022
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رياضة

الأسطورة كريم بنزيما أفضل لاعب في أوروبا لعام 2022 (صور)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
بنزيما لاعب ريال مدريد يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022 watanserb.com
بنزيما لاعب ريال مدريد يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا 2022
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وطن – تُوج الفرنسي كريم بنزيما 35 عاماً، قائد فريق ريال مدريد الإسباني، المعروف بلقب (الحكومة)، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2022، خلال حفل مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

كريم بنزيما أفضل لاعب في أوروبا 2022

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الخميس، عن تتويج الفرنسي بنزيما. لاعب ريال مدريد مدريد (الملكي)، بجائزة أفضل لاعب في قارة أوروبا (العجوز) لعام 2022.

كما وجاء تتويج بنزيما بتلك الجائزة على مستوى القارة الأوروبية (العجوز)، بعد الموسم الاستثنائي الذي قدمه اللاعب على مستوى العمل الجماعي مع الفريق الملكي والفردي على صعيد الأهداف في كافة البطولات المختلفة الموسم المنصرم.

وتربع نجم ريال مدريد كريم بنزيما على عرش صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021-2022، وكذلك لقب هداف الدوري الإسباني الموسم الماضي، إلى جانب صناعته العديد من الأهداف لزملائه في كافة البطولات المحلية والقارية.

أنشيلوتي أفضل مدرب في أوروبا 2022

ونال المدرب الإيطالي المخضرم ماركو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني (الميرينغي)، جائزة أفضل مدرب في قارة أوروبا لعام 2022. بعد المستوى الملفت لأنظار عشاق كرة القدم، الذي قدمه مع النادي الملكي.

كما وحصد المدرب أنشيلوتي 3 ألقاب محلية وقارية خلال منافسات الموسم المنصرم، وهي دوري أبطال أوروبا. لقب الدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني.

بوتياس أفضل لاعبة في أوروبا 2022

وتُوجت الإسبانية أليكسيا بوتياس 28 عاماً، لاعبة فريق برشلونة، بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا لعام 2022. بعد المستوى الرائع الذي ظهرت به مع الفريق الكتالوني على المستوى المحلي والقاري.

ومن الجدير بالذكر، بأن الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد يعد من أبرز اللاعبين المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية لعام 2022، من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الدولية. المقرر إقامتها في شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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