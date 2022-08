الأسطورة كريم بنزيما أفضل لاعب في أوروبا لعام 2022 (صور)

وطن – تُوج الفرنسي كريم بنزيما 35 عاماً، قائد فريق ريال مدريد الإسباني، المعروف بلقب (الحكومة)، بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2022، خلال حفل مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الخميس، عن تتويج الفرنسي بنزيما. لاعب ريال مدريد مدريد (الملكي)، بجائزة أفضل لاعب في قارة أوروبا (العجوز) لعام 2022.

🥇 The 2021/22 UEFA Men's Player of the Year is… KARIM BENZEMA!

⚽ 15 #UCL goals – including 10 in the knockouts – as well as 27 in the Spanish Liga!

🇫🇷 Add a #NationsLeague triumph with France and it was an unforgettable campaign!

👏 Congratulations, Karim!#UEFAawards pic.twitter.com/4tMZcunNRE

— UEFA (@UEFA) August 25, 2022