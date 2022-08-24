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صور مثيرة لها على انستغرام .. هكذا تعرّف بيكيه على عشيقته الجديدة كلارا شيا مارتي

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
كلارا شيا مارتي وبيكيه watanserb.com
بيكيه - كلارا شيا مارتي
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وطن – أصبح جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الإسبانيّ، محط الأنظار مرة أخرى هذا الأسبوع بعد أن أكد علاقته بـ كلارا شيا مارتي البالغة من العمر 22 عاماً، حيث ظهر وهو يحتضنها ويقبلها خلال مهرجان Summerfest Cerdanya في كتالونيا.

بيكيه في حفل غنائي مع صديقته الجديدة كلارا تشيا ماراتي
بيكيه في حفل غنائي مع صديقته الجديدة كلارا تشيا مارتي

كيف التقى جيرارد بيكيه بصديقته الجديدة كلارا شيا مارتي؟

وفق التقارير، ربما بدأ لاعب كرة القدم بيكيه علاقته الحالية في وقت أبكر بكثير من 4 يونيو، عندما تم الإعلان عن انفصاله عن شاكيرا.

في البداية كان يعتقد أن الاثنين يعرفان بعضهما البعض لأن شيا تعمل في شركة كوزموس لكرة القدم.

ومع ذلك، فقد كشف موقع Vanitatis كيف التقى جيرارد بيكيه بصديقته الجديدة كلارا شيا مارتي.

بحسب الموقع فقد “كانت كلارا نادلة في أحد الأندية، حيث ذهب بيكيه للاحتفال مع ريكي بويج (لاعب وسط لوس أنجلوس جالاكسي، المنتقل من صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الجارية) وغيره من زملائه في الفريق. في ذلك الوقت، كانت شائعات الانفصال عن المغنية الكولومبية شاكيرا قوية بالفعل. ما لم نكن نعرفه هو أن العلاقة قد انقطعت بالفعل وأنهما يعيشان منفصلين”.

وفقًا للمصدر، يبدو أن بويج له علاقة بارتباط بيكيه وتشيا معًا.

 

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من هي كلارا شيا مارتي؟

تبلغ كلارا شيا مراتي من العمر 23 عامًا وأصلها من برشلونة. هي، في الواقع، موظفة في Kosmos ، شركة الإنتاج التي يديرها بيكيه.

وكلارا طالبة في العلاقات العامة.بحسب ما نقل تقرير لصحيفة ماركا الإسبانية وترجمته وطن

ويُعتقد أن شاكيرا غاضبة جدًا من ظهورهما في الأماكن العامة حيث كان لديهم اتفاق على عدم ارتباط أي منهما مع شريك جديد لمدة عام واحد.

بينما يلاحظ على حساب كلارا شيا مارتي في انستغرام، نشرها صوراً جريئة بالبيكيني، وكان آخر منشور لها قبل أسبوع .

المصدرماركا - Vanitatis - ترجمة وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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