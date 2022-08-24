بيكيه وعشيقته “الشقراء” .. صور حصرية تصبّ زيتاً على نار غيرة شاكيرا (شاهد)

وطن – نشرت مجلة “hola” الإسبانية، صوراً حصريةً، لمدافع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه وعشيقته الجديدة كلارا شيا مارتي، طالبة العلاقات العامة، البالغة من العمر 23 عاماً، والتي أعاد بناء حياته العاطفية معها بعد انفصاله منذ شهرين عن المغنية الكولومبية شاكيرا .

وكانت انتشرت صور، أشعلت قلب شاكيــرا، ظهر فيها بيكيه وهو يقبّل “حبه الجديد”، طالبة العلاقات العامة، خلال مهرجان Summerfest Cerdanya في كتالونيا.

EXCLUSIVA: Las fotos más esperadas de Gerard Piqué y su nueva novia https://t.co/40V7aRx0av pic.twitter.com/eJhqgW7VNc — Revista ¡HOLA! (@hola) August 24, 2022

ونشرت المجلة صور بيكيه وعشيقته أثناء حضورهما حفل زفاف أحد أفضل أصدقاء بيكيه، “ألبرت بيدريت”، حيث بدت “كلارا” مبتسمةً، فيما لا يخفي بيكيه أنه واقع في حبّها.

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ووصل بيكيه وعشيقته إلى الحفل وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض ويتشاركان الابتسامات

فصل يصعب إغلاقه

على الرغم من السعادة الواضحة لبيكيه، لا يزال لدى لاعب كرة القدم فصل صعب ليغلقه في انفصاله عن شاكيرا.

قبل بضعة أسابيع، أصبح معروفًا أن بيكيه سيحاول التوصل إلى اتفاق بشأن حضانة أطفالهما، ميلان ، تسع سنوات، وساشا، سبع سنوات.

ومع ذلك، يبدو أن المفاوضات لم تؤت ثمارها وأن المغنية ولاعب كرة القدم سيواجهان بعضهما البعض في المحكمة.

كيف التقى جيرارد بيكيه بصديقته الجديدة كلارا شيا مارتي؟

وفق التقارير، ربما بدأ لاعب كرة القدم بيكيه علاقته الحالية في وقت أبكر بكثير من 4 يونيو، عندما تم الإعلان عن انفصاله عن شاكيرا.

في البداية كان يعتقد أن الاثنين يعرفان بعضهما البعض لأن شيا تعمل في شركة كوزموس لكرة القدم.

ومع ذلك، فقد كشف موقع Vanitatis كيف التقى جيرارد بيكيه بصديقته الجديدة كلارا شيا مارتي.

بحسب الموقع فقد “كانت كلارا نادلة في أحد الأندية، حيث ذهب بيكيه للاحتفال مع ريكي بويج (لاعب وسط لوس أنجلوس جالاكسي، المنتقل من صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الجارية) وغيره من زملائه في الفريق. في ذلك الوقت، كانت شائعات الانفصال عن المغنية الكولومبية شاكيرا قوية بالفعل. ما لم نكن نعرفه هو أن العلاقة قد انقطعت بالفعل وأنهما يعيشان منفصلين”.

وفقًا للمصدر، يبدو أن بويج له علاقة بارتباط بيكيه وتشيا معًا.