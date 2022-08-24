أقراط رجوة خالد آل سيف الماسية التي حصلت عليها من الملكة رانياسعرها صادم جدا! (شاهد)

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وطن– كشفت الصور التي نشرتها الآنسة رجوة خالد آل سيف، خطيبة الأمير الحسين ولي عهد الأردن، عن هدية مميزة تلقتها من حماتها المستقبلية، الملكة رانيا.

وظهرت رجوة خالد آل سيف في الصور، وهي ترتدي تنورة طويلة مع قميص أبيض من علامة “سارة روكا” الشهيرة.

أقراط الملكة رانيا أًصبحت لرجوة

و نسقت ملكة الأردن المستقبلية إطلالتها مع حذاء مفتوح عند الكعب من فالنتينو .

وحرصت رجوة على ارتداء خاتم خطبتها الفخم، الذي يحمل توقيع هاري وينستون.

وارتدت رجوة زوجان من الأقراط بتصميم مميز، كات سابقاً للملكة رانيا.

وتبين أن الأقراط من تصميم ستيفن وبستر وهما جزء من مجموعة Magnipheasant التي تحتفي بالأنماط اللامعة لريش طائر التدرج.

وصنعت أقراط رجوة خالد من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط، وتم ترصيعه بجزيئات من الماس الأصفر وحبوب ألماس بافيه .

وثمن الأقراط غير معروف لأنه يصنع حسب الطلب، ولكن نموذج مماثل من الزمرد يصل ثمنه إلى 26.300 جنيه إسترليني (أكثر من 31 ألف دولار). بينما نموذج من الألماس البراق ثمنه 57 ألف جنيه إسترليني (67 ألف دولار). وهذا يعني أن ثمن أقراط الملكة رانيا التي أهدتها لخطيبة ابنها، سيكون مشابها .

الحزام أيضاً

وأعطت الملكة رانيا، خطيبة نجلها، أيض الحزام الذي ارتدته يوم إعلان الخطوبة أيضاً. كما يظهر في الصورة التي نشرها حساب “CoutureAndRoyals“.

وسبق أن أشارت صحيفة “الكونفيدينشيال” الإسبانية إلى أن خاتم خطوبة رجوة الذي احتوى على جوهرة ملونة للغاية على شكل حبة “كمثرى” جذب الكثير من الاهتمام.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول الجوهرة، استشارت الصحيفة الصائغ إدواردو نافارو، الذي أخبر أنها “قطعة فريدة، قائلا: “إنه ألماسة على شكل كمثرى ومحاطة بأحجار أخرى من الألماس المصقول بالزمرد وتنتهي بالذهب الأبيض”.

وأوضح أنه نظرًا لحجم الماس وعدد القيراطات، خاصة الماسة الرئيسية، نجد أنفسنا أمام خاتم قد يصل سعره إلى حوالي 100000 يورو ” .

وتابع قائلاً: “إنه أسلوب كلاسيكي، لا توجد أحجار ملونة، فقط الماس والذهب الأبيض. ليس له علاقة، على سبيل المثال، مع مارتا لويزا من النرويج ، والتي تتجاوز ما هو متوقع من الخاتم ، ومع ذلك ، يوجد الآن العديد من الأصدقاء الذين يبحثون بشكل متزايد عن الأصالة “