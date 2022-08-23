9 ممارسات يُخطط لها الأشخاص الناجحين في عطلة نهاية الأسبوع

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وطن-عادة ما يخطط الأشخاص الناجحين في عطلة نهاية الأسبوع للقيام بممارسات، يتغاضى عنها معضمنا على الرغم من أنها سر نجاحهم.

بحسب ما أورده موقع “إمبرندياندو إي إيستورياس” الإسباني، فإن النجاح ليس هدفًا ولكنه أسلوب حياة، كما أن العمل الشاق جدًا لا يكفي لتحقيقه.

ووفقا لما ترجمته “وطن“، هذا لا يعني أنه يجب أن تراقب رسائل البريد الإلكتروني أو تقديم تقارير في أيام السبت والأحد؛ ولكن يجب أن تعلم أن النجاح، يتطلب أسلوب حياة صحي وحيوي، ولكي تكون قادرًا على تطبيقه، ينبغي عليك التصرّف بطرق مختلفة.

أمثلة لفهم النجاح كأسلوب حياة:

المثال الأول: الشخص الذي يعمل كل أيام الآحاد على مكتبه لن يكون ناجحًا، بل إن الشخص الذي ينظم عمله ويخطط له سيكون أكثر نجاحًا، كما يمكنه الخروج لرؤية مكان جديد في عطلات نهاية الأسبوع.

المثال الثاني: الشخص الذي يبقى في الفراش حتى الساعة 11 صباحًا يوم السبت لن يكون أكثر نجاحًا، ولكن الشخص الذي يسجل في دورة صباحية تدريبية يوم السبت سيكون حتمًا من الناجحين.

باختصار، أن تكون ناجحًا لا يعني بالضرورة أن تكرس نفسك حصريًا للعمل.

وبناءً على ما سبق، إليك سلسلة من 9 توصيات لا علاقة لها بالعمل، بيد أنها ستجعلك بلا شك أكثر نجاحًا.

1. خطط لعملك خلال الأسبوع حتى تتمكن من القيام بشيء مختلف في عطلات نهاية الأسبوع:

من المهم أولا أن تنظم عملك والتزاماتك، فلا يجب أن تجهد نفسك ولكن من الأفضل أن تنظم عملك للأسبوع بطريقة لا تضطر إلى التفكير فيه خلال خطط عطلة نهاية الأسبوع. بهذه الطريقة يمكنك تطوير عادات صحية أخرى خلال أيام الراحة.

2. حدد 4 أماكن بالقرب من مدينتك لا تعرفها وقم بزيارة مكان جديد في نهاية كل أسبوع من الشهر:

ما الأماكن التي لا تعرفها عن مدينتك، وما هي المدن القريبة منها التي لم تزرها من قبل؟ حدد 4 أماكن مختلفة، سواء في مدينتك أو بالقرب منها، وخطط لمقابلتها خلال 4 عطلات نهاية الأسبوع من الشهر.

هذا لا يعني أنك ستنفق الكثير من المال، ولا يتعلق الأمر بإنهاء ميزانيتك في عطلة نهاية الأسبوع، بل يتعلق بالتعرف على الأماكن التي لم تكن قادرًا على زيارتها، بسبب روتينك اليومي والمشاغل اليومية والعمل.

3. تناول القهوة في أيام الأحد واذهب إلى الخارج لممارسة الرياضة:

لا توجد علامة على النجاح أفضل من شرب قهوة يوم الأحد صباحًا، والاستعداد للخروج وممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

أصلح دراجتك واغسل حذاء الجري الخاص بك أو اشترك في مركز للياقة البدنية ومارس رياضة السباحة أو اسأل عن الأنشطة الخارجية القريبة من المنزل.

4. في ليلة السبت، اخرج لتناول الطعام في مكانك المفضل:

يمكنك البحث عن مطاعم جيدة في عطلة نهاية الأسبوع، كما أنه من الجيد تذوق أنواع أخرى من الأكلات مثل الطعام المكسيكي أو البيروفي أو التايلاندي.

لا يتعلق الأمر بتناول الطعام ونشر صور طعامك على مواقع التواصل الاجتماعي، بل يتعلق بقضاء وقت ممتع مع شريكك أو مجموعة من الأصدقاء.

5. التسجيل في دورة تدريبية في عطلات نهاية الأسبوع:

ابحث عن مركز تدريبي مهم بنفسك وقم بمقابلة أشخاص لديهم نفس الاهتمامات أو الأذواق مثلك. بالتأكيد ستكون قادرًا على مقابلة الشركاء المحتملين لمشروعك المستقبلي أو عملاء أو موردين، كما أنه من الممكن أن تلتقي بمن يشاركونك التفكير أو ببساطة أصدقاء جيدين.

6. قضاء بعض الوقت مع نفسك: بعد ظهر يوم الأحد خيار جيد

استمتع بقضاء الوقت بمفرك وتعرف على نفسك وقيمها وفكر في نفسك جيدًا. تعلم التأمل وتعرّف على أي من الجوانب الحياتية التي يجب عليك تحسينها؟ ما الذي جعلك تشعر بالسوء الأسبوع الماضي؟ وما المواقف التي يمكنك تغييرها؟

لا يتعلق الأمر بحضور الحفلات والخروج مع الأصدقاء وممارسة الهوايات فحسب، بل يجب أيضًا أن تتمتع بلحظات من التأمل. في الحقيقة، عليك أن تبني نسخة أفضل من نفسك ولكي تفعل ذلك، عليك أن تعرفها جيدًا. علاوة على ذلك، يُنصح باستغلال فترة ما بعد الظهيرة يوم الأحد، التي تتميز بالهدوء وتساعدك على الاسترخاء.

7. تحدٍ قصير لعطلة نهاية الأسبوع:

غالبا ما يؤجل الإنسان عمل اليوم إلى الغد، فنحن نؤجل الأهداف والمهام والالتزامات والمشاغل المهمة. لذا قم بتغيير هذا الطبع خلال عطلة نهاية الأسبوع. فعلى سبيل المثال، يمكنك أن تخطط لهدف ينبغي أن تقوم به في غضون يومين، وهذا عبارة عن تحدٍ صغير.

فيما يلي 4 أهداف شيقة يمكنك تحقيقها وتحويلها إلى خطط لعطلة نهاية الأسبوع:

أغلق الهاتف ليوم واحد.

قابل شخص جديد.

الإقلاع عن عادة سيئة مثل التدخين.

8. تقدم في مشروع طويل الأمد في حياتك:

فكر في بعض الخطط طويلة المدى (ليست تحديات قصيرة). وهنا بعض الأمثلة:

شراء منزلك الأول

ابدأ فكرة عملك

شراء سيارة

ابدأ في دراسة الماجستير في اختصاصك.

بغض النظر عن هدفك المراد تحقيقه على المدى الطويل، فإن أفضل طريقة لتحقيق حلمك هذا هو وضعه في الاعتبار. لذا اسأل نفسك عما ستفعله في نهاية هذا الأسبوع لتحقيق ذلك. على وجه التحديد، ما هي خطوتك الأولى في هذه الرحلة الطويلة؟ إذا كنت تريد شراء شقتك، اخرج وشاهد المشاريع وإذا كنت تريد أن تبدأ درجة الماجستير، فقم بتحليل وضعك بعمق لتتأكد مما يمكنك القيام بذلك.

9. خصص وقتًا للتخطيط لأسبوعك:

خلال الأسبوع لن يكون لديك الكثير من الوقت للقيام بهذه الأشياء “اللوجستية” الصغيرة التي تستغرق الكثير من الوقت على غرار، الغسيل والتنظيف وإعداد الطعام. لذلك خلال الأسبوع عندما تصل من العمل من الأفضل أن تختار العادات الجيدة مثل ممارسة الرياضة، وليس الغسيل.

واستغل أوقات الفراغ في عطلة نهاية الأسبوع لغسل ملابسك وتنظيف منزلك وإعداد الطعام الذي يمكنك تخزينه في الثلاجة. وخلال الأسبوع يمكنك تكريس نفسك للعمل والتمارين الرياضية.

هذه هي خطط عطلة نهاية الأسبوع التي ستجعلك أكثر نجاحًا.