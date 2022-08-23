الثلاثاء, أغسطس 23, 2022
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حياتنا

نادين نجيم وهيفاء وهبي بملابس البحر على شواطئ مصر!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
نادين نجيم وهيفاء وهبي بملابس البحر على شواطئ مصر! watanserb.com
هيفاء وهبي ونادين نجيم
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وطن-فاجأت الفنانتان اللبنانيتان نادين نجيم وهيفاء وهبي متابعيهما بظهور جريء على شاطئ البحر حيث تقضيان إجازتها الصيفية.

مايوهات سوداء

ونشرت نادين نجيم صورة لها عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي مايوه أسود قطعة واحدة. وعلقت: “بعشق البحر والرمل بحس بالهدوء … ممكن تعيشوا على جزيرة ؟ صراحة انا ممكن اعملها بس مش هلىء بعد شي ١٠ سنين”.

وبالمثل، شاركت مواطنتها الفنانة هيفاء وهبي صورها وهي تستمتع بإجازة صيفية في مصر.

ونشرت صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بملابس البحر، حيث ارتدت مايوه باللون الأسود. ووضعت فوقه قطعة ملونة.

وقبلها بأيام، نشرت هيفاء صوراً بالكاش مايوه وهي على شاطئ البحر في الساحل الشمالي بمصر.

هيفاء وهبي هيفاء وهبي

وعلى الرغم من أن العديد أثنوا على جمال الفنانتين، إلا أن الهجوم كان عليهما أكثر، خاصة هيفاء وهبي التي طالبها المتابعون باحترام سنها.

هيفاء وهبي

نادين مع طليقها

وكانت نادين نجيم قد تصدرت التريند ومحركات البحث بعد ظهورها الأول مع طليقها هادي الأسمر، منذ انفصالهما.

حيث وثقت نادين نجيم بالصور والفيديوهات التي نشرتها عبر “انستجرام”، المناولة الأولى لإبنتها هيفين أسمر.

وخطفت نادين الأنظار بفستان طويل وضيق باللون الأبيض، وبأكمام طويلة، مع فتحة جانبية تبرز ساقها.

أما هيفين، فقد وصفها الجمهور بالأميرة، وهي ترتدي فستاناً أبيض واسع وطويل.

وظهرت نادين في الصور برفقة طليقها رجل الأعمال هادي الأسمر، من داخل الكنيسة.

وبدأت الأقاويل بالانتشار حول عودتهما معاً، بينما رأى آخرون أن رقي نادين وطليقها جعلهما يظهران بهذه الصورة اهتماماً بأطفالهما.

“تيجي”

أما هيفا وهبي، فقد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة جريئة بإطلالتها في كليب أغنيتها “تيجي” الأخيرة التي طرحتها قبل أيام على اليوتيوب.

وبدت هيفاء في الكليب بإطلالة مثيرة، حيث اعتمدت عدّة إطلالات بملابس مختلفة، كان أبرزها لفتاً للنّظر ظهورها بالشورت .

وتجاوزت مشاهدات الكليب منذ طرحه على يوتيوب للمرة الأولى في الثامن من يوليو الجاري، أكثر من 23 مليون مشاهدة حتى لحظة كتابة هذا الخبر .

وكليب “تيجي” لهيفاء من كلمات أحمد عبد النبي وألحان غريب وتوزيع محمد عمار.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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