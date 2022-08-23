نادين نجيم وهيفاء وهبي بملابس البحر على شواطئ مصر!

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وطن-فاجأت الفنانتان اللبنانيتان نادين نجيم وهيفاء وهبي متابعيهما بظهور جريء على شاطئ البحر حيث تقضيان إجازتها الصيفية.

مايوهات سوداء

ونشرت نادين نجيم صورة لها عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي مايوه أسود قطعة واحدة. وعلقت: “بعشق البحر والرمل بحس بالهدوء … ممكن تعيشوا على جزيرة ؟ صراحة انا ممكن اعملها بس مش هلىء بعد شي ١٠ سنين”.

وبالمثل، شاركت مواطنتها الفنانة هيفاء وهبي صورها وهي تستمتع بإجازة صيفية في مصر.

ونشرت صورا جديدة عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بملابس البحر، حيث ارتدت مايوه باللون الأسود. ووضعت فوقه قطعة ملونة.

وقبلها بأيام، نشرت هيفاء صوراً بالكاش مايوه وهي على شاطئ البحر في الساحل الشمالي بمصر.

وعلى الرغم من أن العديد أثنوا على جمال الفنانتين، إلا أن الهجوم كان عليهما أكثر، خاصة هيفاء وهبي التي طالبها المتابعون باحترام سنها.

نادين مع طليقها

وكانت نادين نجيم قد تصدرت التريند ومحركات البحث بعد ظهورها الأول مع طليقها هادي الأسمر، منذ انفصالهما.

حيث وثقت نادين نجيم بالصور والفيديوهات التي نشرتها عبر “انستجرام”، المناولة الأولى لإبنتها هيفين أسمر.

وخطفت نادين الأنظار بفستان طويل وضيق باللون الأبيض، وبأكمام طويلة، مع فتحة جانبية تبرز ساقها.

أما هيفين، فقد وصفها الجمهور بالأميرة، وهي ترتدي فستاناً أبيض واسع وطويل.

وظهرت نادين في الصور برفقة طليقها رجل الأعمال هادي الأسمر، من داخل الكنيسة.

وبدأت الأقاويل بالانتشار حول عودتهما معاً، بينما رأى آخرون أن رقي نادين وطليقها جعلهما يظهران بهذه الصورة اهتماماً بأطفالهما.

“تيجي”

أما هيفا وهبي، فقد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة جريئة بإطلالتها في كليب أغنيتها “تيجي” الأخيرة التي طرحتها قبل أيام على اليوتيوب.

وبدت هيفاء في الكليب بإطلالة مثيرة، حيث اعتمدت عدّة إطلالات بملابس مختلفة، كان أبرزها لفتاً للنّظر ظهورها بالشورت .

وتجاوزت مشاهدات الكليب منذ طرحه على يوتيوب للمرة الأولى في الثامن من يوليو الجاري، أكثر من 23 مليون مشاهدة حتى لحظة كتابة هذا الخبر .

وكليب “تيجي” لهيفاء من كلمات أحمد عبد النبي وألحان غريب وتوزيع محمد عمار.