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كوشنر يفضح “ابن سلمان”: طلب مني أن أُصالحه مع أمير قطر وكان معجبًا كثيرًا بشخصيته!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
watanserb.com
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وطن – كشف الصحفي العراقي ومراسل “التلفزيون العربي” في واشنطن، زيد بنيامين، تفاصيل ما ورد في كتاب جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كشف فيه تفاصيل جديدة عن أيام عمله في البيت الأبيض.

وحول شهدته على الأزمة الخليجية الأخيرة بين دول الحصار “السعودية والإمارات والبحرين ومصر” وقطر، كشف “كوشنر” أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب منه أن يصالحه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وبحسب “كوشنر”: “قال نعم وبدون تردد حينما سألته ما إذا كان مستعدا للحديث معه هاتفيا “لقد اعجب محمد بن سلمان بأمير قطر شخصيا واراد انهاء الخلاف”.

اتصال كوشنر بـ”ابن سلمان” من قصر أمير قطر

ووفقا لما ورد في الكتاب، أكد “كوشنر” أنه اتصل بولي العهد السعودي من غرفة اجتماعات في قصر الأمير “تميم” في الدوحة، وأكد له أنه صادق في مسعاه للمصالحة وأنه مستعد لتقديم تنازلات ووافق فورا على قناة تواصل بين وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بمشاركته هو أيضا.

وأوضح أنه ذهبت لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ليقترح عليه الحديث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

مكالمة بين أمير قطر وابن سلمان

ونوه “كوشنر” إلى أنه بعد المكالمة مع ولي العهد السعودي قال أمير قطر إنها كانت مكالمة عظيمة وأنه منفتح على استئناف المحادثات بين البلدين، معربا عن حزنه للخلاف الذي أدى إلى الكثير من المرارة بين الشعبين القطري والسعودي.

كما أوضح “كوشنر” بأن خالد بن سلمان وفريقه لم يبلغوا محمد بن سلمان بأن الأمير تميم طلب فتح الأجواء السعودية قبل موافقته على المشاركة في قمة العلا، وفق اتصال جرى بينه وبين “ابن سلمان” في الثالث من يناير 2021.

انهيار الصفقة في آخر لحظة

ولفت صهر “ترامب” إلى أن خالد بن سلمان وفريقه أبلغوا محمد بن سلمان أن قطر طلبت إعادة التفاوض بعد أن جرى تسوية كل شيء وهو ما أدى الى انهيار الصفقة بين البلدين في ٣ يناير قبل يومين من قمة العلا.

وحتى يتم تدارك الأمر، قال “كوشنر” أنه ابلغ وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بضرورة مجيء الأمير تميم لقمة العلا.

وأوضح أنه وعده بتسوية كل شيء هناك وأن الأمير “تميم” سيعامل بأعلى درجات الاحترام، رغم انهيار الاتفاق.

كما أبلغه بأن محمد بن سلمان وافق على فتح الأجواء، لافتا إلى أنه بعد ٣ ساعات اتصل أمير قطر بـ “ابن سلمان” وشكره على “المرونة” السعودية وأبلغه بمشاركته في قمة العلا.

قرار قطري بعودة الوفد إلى العلا

وبحسب “كوشنر”، فقد ابلغه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن انهم قرروا العودة بالطائرة الى الدوحة “، عقب حدوث تغيير في اللحظة الاخيرة على الاتفاق.

وكشف بأنه ركضت مع وزير الخارجية الكويتي الى “ابن سلمان” الذي اخذ الهاتف منا وذهب بعيدا ثم عاد وقال “المشكلة حُلت” مضيفا “لقد اعطى كلمة” و “قرر القطريون انه سيفي بها”.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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