كوشنر يفضح “ابن سلمان”: طلب مني أن أُصالحه مع أمير قطر وكان معجبًا كثيرًا بشخصيته!

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وطن – كشف الصحفي العراقي ومراسل “التلفزيون العربي” في واشنطن، زيد بنيامين، تفاصيل ما ورد في كتاب جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كشف فيه تفاصيل جديدة عن أيام عمله في البيت الأبيض.

وحول شهدته على الأزمة الخليجية الأخيرة بين دول الحصار “السعودية والإمارات والبحرين ومصر” وقطر، كشف “كوشنر” أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب منه أن يصالحه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وبحسب “كوشنر”: “قال نعم وبدون تردد حينما سألته ما إذا كان مستعدا للحديث معه هاتفيا “لقد اعجب محمد بن سلمان بأمير قطر شخصيا واراد انهاء الخلاف”.

جاريد كوشنر في كتابه الجديد: ولي العهد السعودي طلب مني ان اصالحه مع امير قطر وقال نعم وبدون تردد حينما سألته ما اذا كان مستعدا للحديث معه هاتفيا "لقد اعجب MBS بامير قطر شخصيا واراد انهاء الخلاف". pic.twitter.com/MyAvl4xeNu — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) August 23, 2022

اتصال كوشنر بـ”ابن سلمان” من قصر أمير قطر

ووفقا لما ورد في الكتاب، أكد “كوشنر” أنه اتصل بولي العهد السعودي من غرفة اجتماعات في قصر الأمير “تميم” في الدوحة، وأكد له أنه صادق في مسعاه للمصالحة وأنه مستعد لتقديم تنازلات ووافق فورا على قناة تواصل بين وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ونائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بمشاركته هو أيضا.

وأوضح أنه ذهبت لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد ليقترح عليه الحديث مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

جاريد كوشنر: اتصلت بولي العهد السعودي من غرفة اجتماعات في قصر الامير في الدوحة واكد لي انه صادق في مسعاه للمصالحة وانه مستعد لتقديم تنازلات ووافق فورا على قناة تواصل بين وزير خارجية قطر والامير خالد بمشاركتي، ثم ذهبت للامير تميم لاقترح عليه الحديث مع ولي العهد السعودي. — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) August 23, 2022

مكالمة بين أمير قطر وابن سلمان

ونوه “كوشنر” إلى أنه بعد المكالمة مع ولي العهد السعودي قال أمير قطر إنها كانت مكالمة عظيمة وأنه منفتح على استئناف المحادثات بين البلدين، معربا عن حزنه للخلاف الذي أدى إلى الكثير من المرارة بين الشعبين القطري والسعودي.

جاريد كوشنر في كتابه الجديد: بعد المكالمة مع ولي العهد السعودي قال امير قطر انها كانت مكالمة عظيمة وانه منفتح على استئناف المحادثات بين البلدين واعرب عن حزنه للخلاف الذي ادى الى الكثير من المرارة بين الشعبين القطري والسعودي. — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) August 23, 2022

كما أوضح “كوشنر” بأن خالد بن سلمان وفريقه لم يبلغوا محمد بن سلمان بأن الأمير تميم طلب فتح الأجواء السعودية قبل موافقته على المشاركة في قمة العلا، وفق اتصال جرى بينه وبين “ابن سلمان” في الثالث من يناير 2021.

جاريد كوشنر في كتابه الجديد: خالد بن سلمان وفريقه لم يبلغوا محمد بن سلمان بأن الامير تميم طلب فتح الاجواء السعودية قبل موافقته على المشاركة في قمة العلا، وفق اتصال جرى بيني وبين MBS في الثالث من يناير. — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) August 23, 2022

انهيار الصفقة في آخر لحظة

ولفت صهر “ترامب” إلى أن خالد بن سلمان وفريقه أبلغوا محمد بن سلمان أن قطر طلبت إعادة التفاوض بعد أن جرى تسوية كل شيء وهو ما أدى الى انهيار الصفقة بين البلدين في ٣ يناير قبل يومين من قمة العلا.

جاريد كوشنر في كتابه الجديد: خالد بن سلمان وفريقه ابلغوا محمد بن سلمان ان قطر طلبت اعادة التفاوض بعد ان جرى تسوية كل شيء وهو ما ادى الى انهيار الصفقة بين البلدين في ٣ يناير قبل يومين من قمة العلا. — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) August 23, 2022

وحتى يتم تدارك الأمر، قال “كوشنر” أنه ابلغ وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بضرورة مجيء الأمير تميم لقمة العلا.

وأوضح أنه وعده بتسوية كل شيء هناك وأن الأمير “تميم” سيعامل بأعلى درجات الاحترام، رغم انهيار الاتفاق.

كما أبلغه بأن محمد بن سلمان وافق على فتح الأجواء، لافتا إلى أنه بعد ٣ ساعات اتصل أمير قطر بـ “ابن سلمان” وشكره على “المرونة” السعودية وأبلغه بمشاركته في قمة العلا.

جاريد كوشنر: ابلغت محمد بن عبد الرحمن بضرورة مجيء الامير تميم لقمة العلا ووعدته بتسوية كل شيء هناك وانه سيعامل باعلى درجات الاحترام، رغم انهيار الاتفاق، وابلغته ان MBS وافق على فتح الاجواء وبعد ٣ ساعات اتصل امير قطر بـ MBS وشكره على "المرونة" السعودية وابلغه بمشاركته في العلا. — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) August 23, 2022

قرار قطري بعودة الوفد إلى العلا

وبحسب “كوشنر”، فقد ابلغه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن انهم قرروا العودة بالطائرة الى الدوحة “، عقب حدوث تغيير في اللحظة الاخيرة على الاتفاق.

وكشف بأنه ركضت مع وزير الخارجية الكويتي الى “ابن سلمان” الذي اخذ الهاتف منا وذهب بعيدا ثم عاد وقال “المشكلة حُلت” مضيفا “لقد اعطى كلمة” و “قرر القطريون انه سيفي بها”.