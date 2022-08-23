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جريمة هزت الأردن.. زوج انهال على زوجته طعنا حتى الموت ومفاجأة عن هويته

باسل النجار
كتب باسل النجار
جريمة في الأردن watanserb.com
جريمة في الأردن
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وطن- كشفت وسائل إعلام أردنية تفاصيل جريمة بشعة هزت الأردن، وأسفرت عن مقتل زوجة بعدما انهال عليها زوجها بالطعن داخل مستشفى البشير العام، لتلقى حتفها.

زوج يقتل زوجته داخل مستشفى البشير بالأردن

وبحسب الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام بالأردن، فقد وقعت هذه الجريمة المروعة صباح، الثلاثاء، داخل أروقة مستشفى “البشير” العام الذي يعد من أقدم المستشفيات الأردنية.

وبحسب مصادر مطلعة فقد أقدم شخصا صباح اليوم على طعن زوجته عدة طعنات بآلة حادة داخل مستشفى البشير، ما نتج عنه وفاتها على الفور.

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على الجاني في مكان الجريمة، وتم فتح تحقيق رسمي للوقوف على أسباب الجريمة وتداعياتها.

ورغم تصريحات الناطق الإعلامي التي نقلتها صحيفة “رؤيا” إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي من مديرية الأمن العام الأردنية، كما لم يتم الكشف عن اسم الجاني أو اسم زوجته الضحية.

وكانت قناة “المملكة” الأردنية الرسمية ذكرت فقط أن الزوج القاتل “يحمل جنسية عربية” دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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غضب يعم مواقع التواصل في الأردن

وتسبب هذا الحادث بموجة غضب واسعة بين الأردنيين على تويتر، الذين طالبوا السلطات بكشف ملابسات الجريمة وتوقيع أشد العقوبات على الزوج القاتل.

وفي هذا السياق دون ناشط باسم محمد مستنكرا هذه الجريمة البشعة:”ما بال البشر يقتلون نسائهم.. وليش صار القتل سهل لهالدرجة.. لأي حالٍ وصلنا.”

وقالت دانا الحويطات في تعليق لها عبر وسم “مستشفى البشير”:”يا رب عفوك شو قاعد يصير كل يوم جريمة.. بطل في آمان.”

فيما طالب إبراهيم أبو محفوظ بتطبيق عقوبة الإعدام، مضيفا “خلي الناس تخاف شوي.”

من جانبها غردت ليلى بشار الكلوب، الصحفية في “بي بي سي”:”مقتل سيدة طعنا داخل مستشفى البشير على يد زوجها.. والزوج يلوذ بالفرار
وما زال البعض يتساءل، هل قتل النساء العربيات “ظاهرة” أم “عمل فردي؟”

كما شدد “لين” على ضرورة أن تبدأ الدولة في أخذ الاجراءات والعقوبة الصارمة تجاه كل معتدي على النساء من ذوي القربى أو غيرهم.

وارتفع معدل الجريمة مؤخرا في الأردن بشكل ملحوظ، حتى وصلت جرائم القتل للجامعات وأقدم طالب قبل أسابيع على قتل زميلته، على غرار جريمة قتل الطالبة نيرة أشرف في مصر على يد زميلها محمد عادل، القضية التي هزت الرأي العام في مصر.

المصدررؤيا ، توتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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