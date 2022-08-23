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انتبه..نقص هذا الفيتامين قد يؤثر على حياتك الجنسية!

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
انتبه..نقص هذا الفيتامين قد يؤثر على حياتك الجنسية! watanserb.com
بالنسبة للرجال، يلعب فيتامين د دورًا مهمًا في الوظيفة الجنسية.
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وطنكشفت مجموعة من الدراسات الأمريكية، أن الحصول على ما يكفي من فيتامين د يمكن أن يساعد في تحسين القدرة الجنسية.

ما هي الفوائد الصحية للجنس؟

وفقًا لخبراء الصحة في WebMD، فإن ممارسة الجنس تساعد في دعم صحة المناعة. وتقلل من ضغط الدم، وتقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية، وتحسن النوم، وتخفف التوتر.

نقص فيتامين د

تظهر مجموعة متزايدة من الأبحاث أن نقص فيتامين د، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صحتك الجنسية.

بالنسبة للرجال، يلعب فيتامين د دورًا مهمًا في الوظيفة الجنسية، حسب مجلة bestlifeonline.

على سبيل المثال، أظهرت دراسة نشرت عام 2019 في المجلة العالمية لصحة الرجال، أن فيتامين (د) يحسن صحة وحركة الحيوانات المنوية. ويحسن الخصوبة ويساعد على تحسين وظيفة الخصية من خلال إنتاج الهرمونات الجنسية.

وقد لاحظت دراسة أخرى من عام 2019، وجود صلة بين انخفاض مستويات فيتامين د لدى النساء وأعراض العجز الجنسي، مثل الألم أثناء ممارسة الجنس وقلة الدافع الجنسي.

كما نظرت دراسة نشرت عام 2018 في المجلة الدولية لطب الغدد الصماء في العلاقة بين فيتامين (د) والوظيفة الجنسية لدى 114 رجلاً.

زأظهرت النتائج أن المشاركين الذين لديهم مستويات أعلى من فيتامين (د) لديهم أيضًا مستويات أعلى من هرمون التستوستيرون، ووظيفة انتصاب أفضل.

أفاد مختبر القلب في كليفلاند أن فيتامين (د) يساعد على زيادة تدفق الدم، إلى الأعضاء التناسلية عن طريق تقوية الخلايا البطانية لجدران الأوعية الدموية، مما يدعم تدفق الدم والتقليل من الالتهاب. 

نقص فيتامين د يؤثر على صحة المسالك البولية

تشير الأدلة إلى وجود صلة بين انخفاض مستويات فيتامين د لدى الرجال، ومشكلات المسالك البولية مثل فرط نشاط المثانة، وتضخم غدة البروستاتا، بالإضافة إلى التهابات المسالك البولية.
كما وجدت إحدى الدراسات أن نقص فيتامين د يعتبر عامل خطر للإصابة بعدوى المسالك البولية عند الأطفال والبالغين.
للعناية بصحتك الجنسية، احصل على ما يكفي من فيتامين د عن طريق قضاء بعض الوقت تحت أشعة الشمس. كما ينصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين د.
وفقا للمعاهد الوطنية للصحة، يحتاج الذين تبلغ أعمارهم 70 عامًا أو أقل إلى 600 وحدة دولية (IU) من فيتامين (د). ويحتاج الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا إلى 800 وحدة دولية.
المصدرباست لايف، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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