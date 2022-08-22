راغب علامة وميسم الربيعي.. فضيحة الصور تتفاقم ونقابة الموسيقيين في لبنان تتدخل!

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وطن– علقت نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، على أزمة صور الفنان اللبناني راغب علامة مع ميسم الربيعي، زوجة السفير العراقي بالأردن حيدر العذاري.

شيء طبيعي

وقالت النقابة في بيان عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”: “إن ما شاهدناه وقرأناه عبر صفحات التواصل الاجتماعي. هو استدعاء الخارجية العراقية لسعادة السفير العراقي في المملكة الهاشمية الأردنية. على خلفية التقاط صور للسفير وعائلته مع الفنان راغب علامة“.

وتابعت النقابة: ” التقاط الصور في جميع الحفلات والمناسبات مع الفنانين هو شي طبيعي. ولا يمكن رفضها خاصةً وأن الفنان يكون متواجد بين أهله ومحبيه ومعجبيه“.

واستنكرت النقابة، ما تعرض له الفنان راغب علامة، مردفة: “نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان تستنكر ما تعرض له الفنان الزميل راغب علامة .ؤوإنه لم يكن موجه للفنان المذكور فقط إنما موجّه لكل فنان خاصةً وأن الفن رسالة يحملها الفنان لكل الناس”.

وختم البيان: “الفنان ومن أي بلدٍ كان يصول ويجول العالم ويمثل بلده خير تمثيل ويكون سفيراً له… سيبقى الفن والموسيقى والغناء لغتنا وثقافتنا الدائمة”.

حسد وحقد وغيرة

ولم يُصدر راغب علامة أيّ تعليق أو ردّ رسمي، على هذه الصور التي فجّرت موجةَ جدل واسعة حتى الآن، لكنه في الوقت ذاته قام بإعادة نشر بعض التغريدات لنشطاء وشخصيات عامة تدافع عنه، وتبرّر موقفه.

كما لم يقم راغب علامة بحذفِ الصور التي قام بنشرِها لزيارته لمنزل السفير حيدر العذاري، والتي تسببت بالأزمة من الأساس.

وكتب في تغريدة مباشرة: “اللهم أبعد عنا كل من يحمل لنا في نفسه الحسد والحقد والغيرة. واحفظنا يا الله من عيون تترقب حياتنا واكفنا شرها”.

استدعاء رسمي

واستدعت الصور التي وصفت بالفاضحة والحميمية وجمعت زوجة السفير العراقي في الأردن” حيدر العذاري“، مع الفنان اللبناني راغب علامة. رداً رسمياً من السلطات العراقية بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها على مواقع التواصل.

وفي أول ردٍّ لوزارة الخارجية العراقية بشأن الصور الخاصة بالسفير، قال المتحدث باسم الوزارة د.أحمد الصحاف، على صفحة الوزارة في “فيسبوك”: “نُتابعُ باهتمام ما تمَّ تداولُه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من صورٍ تُعنى بسفير جُمهُوريَّة العراق في المملكةِ الأردنيّة الهاشميّة”.