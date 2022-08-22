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ديانا كرزون توجه رسالة لرجوة خالد آل سيف!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ديانا كرزون توجه رسالة لرجوة خالد آل سيف! watanserb.com
ديانا كرزون
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وطن– باركت الفنانة الأردنية ديانا كرزون،  للأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، خطوبته على الآنسة رجوة خالد آل سيف  بأغنية “عروستنا”.

“عروستنا”

جاء ذلك خلال حفلة ديانا كرزون في ختام مهرجان “صيف عمان”، والتي شهدت حضوراً ضخماً، استغلته الفنانة لترسل مباركتها للأمير الحسين وخطيبته رجوة خالد بأغنية “عروستنا”.

وقدمت كرزون أغنيتها “حيالله بليالي الصيف” مباركةً للطلبة الناجحين بامتحان الثانوية العامة.

وشهد حفل ديانا كرزون تفاعلاً هائلاً خلال تقديمها أغنية “راسك بالعالي”.

كما قدمت ديانا أغنية “أردنية هالليلة” التي شاركت فيها فرقة أوسكار عبر تقديم لوحة فلكلورية راقصة.

ونزلت الفنانة الأردنية من خشبة المسرح باتجاه الجمهور، لتغني معهم “حنا كبار البلد”.

وأدت كرزون وصلة من الاغاني التراثية الأردنية ومنها “هلا وسهلا بك يا هلا، اسمر يا الشاب المهيوب، بيت الشعر، مرعية وع العين موليتين”.

ديانا كرزون ديانا كرزون

خطوبة الأمير الحسين

واشتعلت مواقع التواصل في الأردن والدول العربية، بخبر خطوبة الأمير الحسين، على رجوة خالد آل سيف.

وتم حفل الخطوبة في العاصمة السعودية الرياض، بحضور الملك عبد الله الثاني، والملكة رانيا.

ورجوة خالد آل سيف، من مواليد العام 1994 وتحديداً يوم 28 أبريل، أي إنها تبلغ من العمر حالياً حوالي 28 عاماً.

ويشار إلى أن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، من مواليد نفس العام (1994) في يوم 28 يونيو.

وبهذا يتضح أن رجوة خالد تكبر خطيبها الأمير الحسين، بشهرين.

وخطيبة الأمير الحسين من مواليد الرياض ووالدها، هو خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

كما أن والدتها هي السيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.

ولرجوة خالد آل سيف 3 أشقاء، هم (فيصل ونايف ودانا). وهي أصغر أشقائها.

كما يشار إلى أن خطيبة الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد الأردني، تلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية.

كما أتمت رجوة آل سيف تعليمها العالي بكلية الهندسة المعمارية بجامعة “سيراكيوز” في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسبقت خطوبة الأمير الحسين، خطوبة أخته إيمان بنت عبدالله الثاني، والتي أعلن عنها الديوان الهاشمي قبل شهر، مشيراً إلى أن خطيبها هو رجل الأعمال الشاب جميل ألكساندر.

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المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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