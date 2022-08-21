3 من أجمل الدول السياحية وأقلها تكلفة في آسيا

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وطن-إذا كنت ترغب في السفر إلى وجهة غريبة واكتشاف ثقافات جديدة دون إنفاق الكثير من الأموال، فمن خلال هذا المقال ستتعرّف على أجمل الدول السياحية وأقلها تكلفة.

لا شك في أن الرحلات الجوية إلى هذه البلدان ستكون الأغلى ثمناً، بيد أنه بمجرد الوصول إلى هناك ستكون أسعار الإقامة والطعام والمواصلات والدخول إلى الأماكن السياحية معقولة للغاية.

فيما يلي استعرضت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، أجمل الدول السياحية وأقلها تكلفة:

لاوس

تعد لاوس من البلدان التي يمكن السفر إليها والاستمتاع بها بتكلفة غير مرتفعة مقارنة ببلدان أوروبية. فتناول الطعام في مطعم محلي أو في كشك في الشارع يكلفك حوالي 3 يورو، كما يمكنك العثور على سكن ابتداءً من 10 يورو. علاوة على ذلك، فهي أقل ازدحامًا مقارنة بكثير من البلدان المجاورة الأخرى، مثل تايلاند أو فيتنام.

زيارة مدينة المعابد لوانغ برابانغ هي واحدة من أفضل الاتجاهات في لاوس. من المثير للاهتمام أيضًا رؤية شلالات Tat Kuang Si ومعابد Champasak. يعد كهف كونغ لور أيضًا جديرًا بالاهتمام، حيث يضم نهرًا تحت الأرض به صواعد وهوابط رائعة.

نيبال

يُقال أن نيبال واحدة من أكثر الدول روعة في آسيا. تبلغ تكلفة غرفة مع حمام خاص ووجبة إفطار في العاصمة كاتماندو 10 يورو فقط، على الرغم من وجود نفس الخدمات بأسعار أقل. يعتبر تناول الطعام في نيبال منخفض التكلفة، حيث يمكنك العثور على أطباق بأقل من 1.5 يورو في المطاعم المحلية.

وبحسب ما ترجمته “وطن“، ستبقى زيارتك للعاصمة كاتماندو محفورة في ذاكرتك إلى الأبد. قم بزيارة معبدي Boudhanath و Swayambhunat، وانطلق نحو شوارع باتان، فضلا عن أنه ينبغي زيارة حديقة شيتوان الوطنية، لاسيما لمحبي الطبيعة.

الفيلبين

تعتبر الفلبين أقل البلدان الآسيوية تكلفة عند السفر إليها. هناك أماكن إقامة تبدأ من 5 يورو للفرد في الليلة، ويمكنك العثور على غرف مع حمام خاص ومكيف مقابل 10 يورو فحسب. في الأسواق المحلية، يبيعون أطباق الخضار مقابل 0.30 يورو فقط وتبلغ تكلفة حصة الأرز 0.20 يورو أيضًا.

كما تمتلك الفيلبين أكثر من 30 ألف كيلومتر من الخط الساحلي، ما يجعلها سادس دولة لديها أطول خط ساحلي في العالم. من أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها التنقل من جزيرة إلى أخرى واكتشاف كل كنوزها السياحية والتاريخية. تضم العاصمة مانيلا مرافق سيايحية رائعة، مثل حصن سانتياغو أو كنيسة سان أوجستين أو حديقة ريزال.

ختامًا، هذه هي أقل البلدان تكلفة في آسيا، كما يوجد في كل منها تكاليف معيشية معقولة للغاية لذا يمكنك الاستمتاع بكل مرافقها السياحية وخدماتها بميزانية محدودة. إنها وجهات سياحية مذهلة!