الأحد, أغسطس 21, 2022
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رياضة

من هو محمد رضا بوبو الذي اشتراه الأهلي المصري مقابل الاستغناء عن 3 لاعبين؟!

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الأهلي يتفق مع فيوتشر للتوقيع مع محمد رضا بوبو watanserb.com
الأهلي يتفق مع فيوتشر للتوقيع مع محمد رضا بوبو
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وطن – ذكرت تقارير صحفية مصرية، بأن نادي الأهلي المصري وقع مع محمد رضا بوبو لاعب فيوتشر، خلال سوق انتقالات الميركاتو (الصيفي)، مقابل الاستغناء عن خدمات 3 لاعبين من صفوفه للأخير.

توقيع الأهلي مع محمد رضا بوبو

وأوضحت التقارير المصرية، بأن النادي الأهلي توصل إلى اتفاق مع نادي فيوتشر، للتعاقد مع اللاعب محمد رضا بوبو 21 عاماً. بعقد لمدة 5 سنوات قادمة، مقابل أن يستغني المارد الأحمر الأهلاوي عن 3 لاعبين من صفوف فريقه.

كما وأردفت تلك التقارير، “الأهلي اتفق مع فيوتشر على انتقال اللاعب بوبو إلى القلعة الحمراء. مقابل استمرار اللاعب كريم نيدفيد في صفوف فيوتشر لموسم جديد آخر على سبيل الإعارة، وشراء لاعب آخر منه بشكل نهائي”.

الاستغناء عن أحمد ياسر ريان

كما وبحسب التقارير، ” الأهلي سيحدد اللاعب الذي سيمح له بالرحيل إلى نادي فيوتشر في سوق الانتقالات الصيفية، حيث أن أقرب الأسماء المرشحة هو أحمد ياسر ريان. الذي رفض في وقت سابق الرحيل على سبيل الإعارة”.

وفي ذات السياق، أشار برنامج (كورة كل يوم) الذي يذاع على قناة الحياة المصرية، بأن نادي فيوتشر وافق على طلب الأهلي بالتوقيع مع لاعبه محمد رضا بوبو. مقابل 3 لاعبين وهم طاهر محمد طاهر وحسام حسن وكريم فؤاد بيعاً بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة.

فيما لم يعلق نادي الأهلي المصري على صحة تلك الأنباء الواردة حتى الآن، أو حتى نفي الاستغناء عن خدمات أسماء اللاعبين المطروحة إلى نادي فيوتشر في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

من هو محمد رضا بوبو؟!

محمد رضا بوبو، لاعب كرة قدم مصري الجنسية، من مواليد شهر نوفبمر/ تشرين الثاني عام 2000. كما وبدأت مسيرته الكروية مع أحد الأكاديميات الكروية في منطقة الشرقية، ثم بعدها انتقل صفوف وادي دجلة.

كما وبعدها انتقل إلى نادي فيوتشر على سبيل الإعارة، قبل تفعيل بند شراء اللاعب بصفقة بلغت قيمتها 18 مليون جنيه مصري، ولفت الأنظار بعد المستوى والأداء الذي قدمه مع الأخير. خلال هذا الموسم الذي أوشك على الانتهاء مع نهاية الشهر الحالي.

يشار بأن نادي الزمالك يتنافس بقوة مع غريمه الأهلي على تلك الصفقة في سوق الانتقالات (الصيفية)، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام المصرية.

المصدروطن + وسائل الإعلام المصرية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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