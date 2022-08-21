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حياتنا

غادة عويس تهاجم العراق بعد فضيحة ميسم الربيعي مع راغب علامة!

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
غادة عويس تهاجم العراق بعد فضيحة ميسم الربيعي مع راغب علامة! watanserb.com
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وطن– تجاهل الفنان اللبناني راغب علامة، الأزمة التي تسبب بها لميسم الربيعي، زوجة السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري.

حفل زفاف خاص

واستكمل راغب علامة رحلته في الأردن، فأحيا حفل زفاف خاص، وظهر بفيديوهات وصور متداولة، وهو يغني ويرقص مع العروسين.

 

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كما لم يقم راغب علامة بحذف الصور التي قام بنشرها لزيارته لمنزل السفير حيدر العذاري، والتي تسببت بالأزمة من الأساس.

وكتب في تغريدة مباشرة: “اللهم أبعد عنا كل من يحمل لنا في نفسه الحسد والحقد والغيرة ، واحفظنا يا الله من عيون تترقب حياتنا واكفنا شرها”.

ثم اكتفى راغب بإعادة نشر تغريدات قامت بالدفاع عنه في هذه الأزمة.

وجاء في إحدى التغريدات: ” لان راغب علامة انسان حقيقي بيتصرف بلا اقنعة مع العالم. كل ما تنفس بكون حدا ناطرو على الكوع.ومن بعد نجاح ورا نجاح كل مرة بيطلعلو قصة بتسملو بدنو. ابو خالد من اليوم ورايح لازم تتعلم تلف وتدور تا تحمي حالك من الضربات .الظاهر هالايام ما فينا نعيش بلا قناع.الرب يحميك”.

غادة عويس

وأعاد راغب نشر تغريدة غادة عويس، التي جاء فيها: “أجدها صورة جميلة طبيعية مع فنان محبوب مع النجم راغب علامة. ما معنى إقامة جدل حولها في منطقة شهدت شناعة المجازر الجماعية والتعذيب بالسجون واغتصاب النساء وضربهن والتحرش بالأطفال والسرقة والفساد والطائفية وكل أنواع انتهاكات حقوق الإنسان وكرامته! تحرجكم هذه الصورة ولا يحرجكم الظلم؟”.

وكتب المحلل السياسي جوزيف أبو فاضل: “يا ناس يا ناس ألا تدرون ما تفعلون!؟ ما هي جريمة السفير العراقي وزوجته اذا التقطا صورا مع الفنان العربي اللبناني #راغب_علامة؟! هل نعيش عصر #داعش دون أن ندري؟ مهلا أخوتنا العرب مهلا..”ما هكذا تورد الإبل” أين الشهامة العربية مع السفير وعائلته والنجم #راغب_علامة!؟”.

وزارة الخارجية العراقية تتوعد

واستدعت الصور التي وصفت بالفاضحة والحميمية وجمعت زوجة السفير العراقي في الأردن” حيدر العذاري“، مع الفنان اللبناني راغب علامة، ردا رسميا من السلطات العراقية بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها على مواقع التواصل.

وفي أول رد لوزارة الخارجية العراقية بشأن الصور الخاصة بالسفير، قال المتحدث باسم الوزارة د. أحمد الصحاف.على صفحة الوزارة في ” فيسبوك” :”نُتابعُ بإهتمام ما تمَّ تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من صورٍ تعنى بسفير جُمهُوريَّة العراق في المملكةِ الأردنيّة الهاشميّة.”

وتابع:”كما تلفت الوزارة عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزِّز قيم الدبلوماسيّة العراقيّة.”

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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