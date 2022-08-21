غادة عويس تهاجم العراق بعد فضيحة ميسم الربيعي مع راغب علامة!

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وطن– تجاهل الفنان اللبناني راغب علامة، الأزمة التي تسبب بها لميسم الربيعي، زوجة السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري.

حفل زفاف خاص

واستكمل راغب علامة رحلته في الأردن، فأحيا حفل زفاف خاص، وظهر بفيديوهات وصور متداولة، وهو يغني ويرقص مع العروسين.

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كما لم يقم راغب علامة بحذف الصور التي قام بنشرها لزيارته لمنزل السفير حيدر العذاري، والتي تسببت بالأزمة من الأساس.

وكتب في تغريدة مباشرة: “اللهم أبعد عنا كل من يحمل لنا في نفسه الحسد والحقد والغيرة ، واحفظنا يا الله من عيون تترقب حياتنا واكفنا شرها”.

اللهم أبعد عنا كل من يحمل لنا في نفسه الحسد والحقد والغيرة ، واحفظنا يا الله من عيون تترقب حياتنا واكفنا شرها 🙏 pic.twitter.com/woKhd1y25N — RaghebAlama (@raghebalama) August 20, 2022

ثم اكتفى راغب بإعادة نشر تغريدات قامت بالدفاع عنه في هذه الأزمة.

وجاء في إحدى التغريدات: ” لان راغب علامة انسان حقيقي بيتصرف بلا اقنعة مع العالم. كل ما تنفس بكون حدا ناطرو على الكوع.ومن بعد نجاح ورا نجاح كل مرة بيطلعلو قصة بتسملو بدنو. ابو خالد من اليوم ورايح لازم تتعلم تلف وتدور تا تحمي حالك من الضربات .الظاهر هالايام ما فينا نعيش بلا قناع.الرب يحميك”.

لان راغب علامة انسان حقيقي بيتصرف بلا اقنعة مع العالم كل ما تنفس بكون حدا ناطرو على الكوع.ومن بعد نجاح ورا نجاح كل مرة بيطلعلو قصة بتسملو بدنو

ابو خالد من اليوم ورايح لازم تتعلم تلف وتدور تا تحمي حالك من الضربات .الظاهر هالايام ما فينا نعيش بلا قناع.الرب يحميك🙏

@raghebalama pic.twitter.com/i7RP8l9HrP — Caroline_assaad (@assaad_caroline) August 20, 2022

غادة عويس

وأعاد راغب نشر تغريدة غادة عويس، التي جاء فيها: “أجدها صورة جميلة طبيعية مع فنان محبوب مع النجم راغب علامة. ما معنى إقامة جدل حولها في منطقة شهدت شناعة المجازر الجماعية والتعذيب بالسجون واغتصاب النساء وضربهن والتحرش بالأطفال والسرقة والفساد والطائفية وكل أنواع انتهاكات حقوق الإنسان وكرامته! تحرجكم هذه الصورة ولا يحرجكم الظلم؟”.

أجدها صورة جميلة طبيعية

مع فنان محبوب مع النجم @raghebalama

ما معنى إقامة جدل حولها في منطقة شهدت شناعة المجازر الجماعية والتعذيب بالسجون واغتصاب النساء وضربهن والتحرش بالأطفال والسرقة والفساد والطائفية وكل أنواع انتهاكات حقوق الإنسان وكرامته!

تحرجكم هذه الصورة ولا يحرجكم الظلم؟ pic.twitter.com/tXij5SgwZd — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) August 21, 2022

وكتب المحلل السياسي جوزيف أبو فاضل: “يا ناس يا ناس ألا تدرون ما تفعلون!؟ ما هي جريمة السفير العراقي وزوجته اذا التقطا صورا مع الفنان العربي اللبناني #راغب_علامة؟! هل نعيش عصر #داعش دون أن ندري؟ مهلا أخوتنا العرب مهلا..”ما هكذا تورد الإبل” أين الشهامة العربية مع السفير وعائلته والنجم #راغب_علامة!؟”.

#جوزيف_أبو_فاضل:يا ناس يا ناس ألا تدرون ما تفعلون!؟

ما هي جريمة السفير العراقي وزوجته اذا التقطا صورا مع الفنان العربي اللبناني #راغب_علامة؟!

هل نعيش عصر #داعش دون أن ندري؟

مهلا أخوتنا العرب مهلا.."ما هكذا تورد الإبل"

أين الشهامة العربية مع السفير وعائلته والنجم #راغب_علامة!؟

👇 https://t.co/nafOTXQaFu — Joseph Abu Fadel (@AbuAbufadel) August 20, 2022

وزارة الخارجية العراقية تتوعد

واستدعت الصور التي وصفت بالفاضحة والحميمية وجمعت زوجة السفير العراقي في الأردن” حيدر العذاري“، مع الفنان اللبناني راغب علامة، ردا رسميا من السلطات العراقية بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها على مواقع التواصل.

وفي أول رد لوزارة الخارجية العراقية بشأن الصور الخاصة بالسفير، قال المتحدث باسم الوزارة د. أحمد الصحاف.على صفحة الوزارة في ” فيسبوك” :”نُتابعُ بإهتمام ما تمَّ تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي، من صورٍ تعنى بسفير جُمهُوريَّة العراق في المملكةِ الأردنيّة الهاشميّة.”

وتابع:”كما تلفت الوزارة عناية وسائل الإعلام والرأي العام إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن وبأسرع وقت، وبما يعزِّز قيم الدبلوماسيّة العراقيّة.”