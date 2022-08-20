ما الغرض من الزر الأزرق الموجود في درج وضع مواد التنظيف في الغسالة؟

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وطن-لا شك في أن إضافة اللون الأزرق على هذا الزر المركزي في درج وضع مواد التنظيف، له وظيفة محددة للغاية ومفيدة أيضًا.

بحسب مجلة “فيمينا” الفرنسية، يتم إجراء 7.3 مليار عملية غسيل سنويًا في فرنسا. ويعني هذا أن الأسرة المتوسطة تنظف ملابسها 5 مرات في الأسبوع وتستخدم 40 كجم من المنظفات في السنة.

وهذا ما يضر الكوكب، فأكثر من 40٪ من المنتجات المنزلية تحتوي على مركبات كيميائية خطيرة، بالإضافة إلى عمر الغسالة الافتراضي.

دورة غسيل تلو الأخرى، تتكاثر الشوائب في الأسطوانة والفلتر والسدادات ومضخة الصرف، لاسيما إذا لم يتم تنظيفها بانتظام. لا يقتصر التنظيف على الملابس والشراشف والمناشف، بل يجب تنظيف الغسالة أيضًا، حتى يكون الغسيل نظيفًا حقًا.

من بين الأعمال الرئيسية التي يجب القيام بها قبل الغسيل، هي تشغيل الغسالة فارغة بعد وضع صودا الخبز، وإفراغ الفلتر كل 3 أشهر وترك الغسالة مفتوحة لمنع تكاثر العفن. من الضروري أيضًا التأكد من أن منطقة محددة جدًا في الغسالة خالية من الرواسب وهي: درج وضع المنظفات، طبقا لما ترجمته “وطن“.

يسهّل الزر الأزرق الموجود في درج المنظفات إزالة الدرج بأكمله لتنظيفه وتعقيميه

إن إزالة درج المنظفات لا تتطلب أي أدوات، فبمجرد الضغط على الزر الأزرق الصغير (أو الأبيض أحيانا) الموجود دخل درج وضع المنظفات يسهل إزالته للقيام بتنظيفيه بشكل جيد.

ما عليك سوى الضغط عليه برفق لإحراج كل الدرج من الغسالة وذلك عن طريق سحبه نحوك أو لأعلى قليلاً، باتباع اتجاه السهم المحفور بشكل عام.

كيفية تنظيف حجرة المنظف بشكل طبيعي

يمكن أن يتكاثر في حجرة المنظف والمناطق المحيطة به رواسب المنظفات أو العفن أو حتى الترسبات الكلسية. في جميع الحالات الثلاث، من الممكن تنظيفها بطريقة طبيعية 100٪.

للتخلص من هذه الأوساخ العالقة، ما عليك سوى تنظيف الدرج بالماء المغلي والقليل من الصابون الأسود. ثم نمرر قطعة قماش مبللة بالخل الأبيض. كما يمكنك أيضًا وضع درج المنظف في غسالة الأطباق.

للتغلب على العفن، فإن المنتجات هي نفسها ولكن عليك أن تفرك بقوة أكبر باستخدام فرشاة أسنان أو إسفنجة جيدة أيضًا.

لإذابة الحجر الجيري، يمكنك مرة أخرى استخدام الخل الأبيض ثم اتركه لينقع لبضع لحظات. على المدى الطويل، يمكنك أيضًا صب الخل الأبيض المنزلي بانتظام في درج المخصص لمواد التنظيف لتنعيم الأقمشة. تحافظ هذه الحيلة على نظافة الغسالة والغسيل بصفة عامة، علاوة على ذلك، يقلل هذا المنتج الطبيعي من الروائح الكريهة مثل البقع.