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ما الغرض من الزر الأزرق الموجود في درج وضع مواد التنظيف في الغسالة؟

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
الزر الأزرق في درج المنظفات في الغسالة watanserb.com
الزر الأزرق في درج المنظفات في الغسالة
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وطن-لا شك في أن إضافة اللون الأزرق على هذا الزر المركزي في درج وضع مواد التنظيف، له وظيفة محددة للغاية  ومفيدة أيضًا.

بحسب مجلة “فيمينا” الفرنسية، يتم إجراء 7.3 مليار عملية غسيل سنويًا في فرنسا. ويعني هذا أن الأسرة المتوسطة تنظف ملابسها 5 مرات في الأسبوع وتستخدم 40 كجم من المنظفات في السنة.

وهذا ما يضر الكوكب، فأكثر من 40٪ من المنتجات المنزلية تحتوي على مركبات كيميائية خطيرة، بالإضافة إلى عمر الغسالة الافتراضي.

دورة غسيل تلو الأخرى، تتكاثر الشوائب في الأسطوانة والفلتر والسدادات ومضخة الصرف، لاسيما إذا لم يتم تنظيفها بانتظام. لا يقتصر التنظيف على الملابس والشراشف والمناشف، بل يجب تنظيف الغسالة أيضًا، حتى يكون الغسيل نظيفًا حقًا.

الخل الأبيض يساعد على تنعيم الغسيل ويحافظ على نظافة الغسالة
الخل الأبيض يساعد على تنعيم الغسيل ويحافظ على نظافة الغسالة

4 أشياء لا يجب عليك تنظيفها باستخدام الخل الأبيض “المنتج المعجزة”

من بين الأعمال الرئيسية التي يجب القيام بها قبل الغسيل، هي تشغيل الغسالة فارغة بعد وضع صودا الخبز، وإفراغ الفلتر كل 3 أشهر وترك الغسالة مفتوحة لمنع تكاثر العفن. من الضروري أيضًا التأكد من أن منطقة محددة جدًا في الغسالة خالية من الرواسب وهي: درج وضع المنظفات، طبقا لما ترجمته “وطن“.

يسهّل الزر الأزرق الموجود في درج المنظفات إزالة الدرج بأكمله لتنظيفه وتعقيميه

إن إزالة درج المنظفات لا تتطلب أي أدوات، فبمجرد الضغط على الزر الأزرق الصغير (أو الأبيض أحيانا) الموجود دخل درج وضع المنظفات يسهل إزالته للقيام بتنظيفيه بشكل جيد.

ما عليك سوى الضغط عليه برفق لإحراج كل الدرج من الغسالة وذلك عن طريق سحبه نحوك أو لأعلى قليلاً، باتباع اتجاه السهم المحفور بشكل عام.

تنظيف درج وضع مواد التنظيف في الغسالة أمر مفيد ومهم للغاية
تنظيف درج وضع مواد التنظيف في الغسالة أمر مفيد ومهم للغاية

كيفية تنظيف حجرة المنظف بشكل طبيعي

يمكن أن يتكاثر في حجرة المنظف والمناطق المحيطة به رواسب المنظفات أو العفن أو حتى الترسبات الكلسية. في جميع الحالات الثلاث، من الممكن تنظيفها بطريقة طبيعية 100٪.

لماذا عليك البدء في وضع الصابون في الغسالة؟

للتخلص من هذه الأوساخ العالقة، ما عليك سوى تنظيف الدرج بالماء المغلي والقليل من الصابون الأسود. ثم نمرر قطعة قماش مبللة بالخل الأبيض. كما  يمكنك أيضًا وضع درج المنظف في غسالة الأطباق.

للتغلب على العفن، فإن المنتجات هي نفسها ولكن عليك أن تفرك بقوة أكبر باستخدام فرشاة أسنان أو إسفنجة جيدة أيضًا.

لإذابة الحجر الجيري، يمكنك مرة أخرى استخدام الخل الأبيض ثم اتركه لينقع لبضع لحظات. على المدى الطويل، يمكنك أيضًا صب الخل الأبيض المنزلي بانتظام في درج المخصص لمواد التنظيف لتنعيم الأقمشة. تحافظ هذه الحيلة على نظافة الغسالة والغسيل بصفة عامة، علاوة على ذلك، يقلل هذا المنتج الطبيعي من الروائح الكريهة مثل البقع.

منها الجوارب..أنواع من الملابس إحذر وضعها في الغسالة

المصدرفيمينا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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