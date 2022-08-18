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رياضة

والدة مبابي تُعلق على أزمة نجلها مع نيمار.. وهذا ما صرحت به

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
فايزة العماري والدة مبابي تعلق أزمة نجلها مع زميله نيمار watanserb.com
فايزة العماري والدة مبابي تعلق أزمة نجلها مع زميله نيمار
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وطن – علقت فايزة العماري والدة النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، على أزمة نجلها مع زميله البرازيلي نيمار جونيور، والتي ظهرت إلى العلن في المباراة الماضية أمام مونبلييه على أرض ملعب (حديقة الأمراء) في العاصمة الفرنسية باريس.

تعليق فايزة العماري

وقال الفرنسية من أصول جزائرية فايزة العماري، في تصريح صحفي لها مع وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، بشأن أزمة نجلها مبابي مع زميله البرازيلي نيمار، ” الأمور يتم التعامل معها داخلياً، كما أن المياه عادت إلى مجاريها بين اللاعبين”.

كما ورفضت العماري والدة مبابي، التعليق عن سبب الأزمة بين نجلها ونيمار، لكن وسائل الإعلام البرازيلية أشارت بأن كيليان مبابي تم عزله داخل الفريق الباريسي، على خلفية الصلاحيات التي أعطيت له مقابل تجديد عقده مع باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم المنصرم.

صلح مبابي مع نيمار

وكانت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، تحدثت بأن المدير الرياضي الجديد لويس كمبوس ومدرب الفريق الفرنسي كريستوف غالتيير، اجتمعت مع مبابي ونيمار، من أجل انهاء الخلاف بينما، وتسويتها داخلياً بعيداً عن الأضواء.

وبدأت أزمة مبابي ونيمار، في المباراة الماضية لفريق باريس سان جيرمان. أمام مونبلييه، في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، بعد رفض الأخير لمبابي من تنفيذ ركلة الجزاء الثانية، وسط تنقاش بينهما داخل أرضية الملعب.

إهدار ركلة الجزاء

كما وتتطور الأمر بالوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي (تويتر)، بعد قيام البرازيلي نيمار جونيور، بعد إعجاب العديد من المنشورات المنتقدة لزميله مبابي بشأن ركلة الجزاء وإهدارها.

وكان الفرنسي مبابي قد أهدر أول ركلة جزاء في منافسات الدوري الفرنسي، منذ عام 2019 أمام نظيره أولمبيك مارسيليا.

وجدد نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، عقده مع النادي الباريسي. حتى صيف 2025، بعد ارتباط اسمه في الذهاب إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

كما وسيلتقي فريق باريس سان جيرمان (البي أس جي)، أمام منافسه ليل خارج دياره، الأحد، في منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويتصدر النادي الباريسي جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 6 نقاط، كما وبفارق نقطتين مع الوصيف أولمبيك مارسيليا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط حتى يومنا هذا.

المصدروطن + وكالة الأنباء الإسبانية إفي + ليكيب
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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