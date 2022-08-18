والدة مبابي تُعلق على أزمة نجلها مع نيمار.. وهذا ما صرحت به

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وطن – علقت فايزة العماري والدة النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، على أزمة نجلها مع زميله البرازيلي نيمار جونيور، والتي ظهرت إلى العلن في المباراة الماضية أمام مونبلييه على أرض ملعب (حديقة الأمراء) في العاصمة الفرنسية باريس.

تعليق فايزة العماري

وقال الفرنسية من أصول جزائرية فايزة العماري، في تصريح صحفي لها مع وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، بشأن أزمة نجلها مبابي مع زميله البرازيلي نيمار، ” الأمور يتم التعامل معها داخلياً، كما أن المياه عادت إلى مجاريها بين اللاعبين”.

🚨 فايزة العماري (والدة كيليان مبابي): يتم التعامل مع الأمور داخليًا في باريس سان جيرمان، كل شيء على ما يرام. pic.twitter.com/2Je2z9uUw8 — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) August 16, 2022

كما ورفضت العماري والدة مبابي، التعليق عن سبب الأزمة بين نجلها ونيمار، لكن وسائل الإعلام البرازيلية أشارت بأن كيليان مبابي تم عزله داخل الفريق الباريسي، على خلفية الصلاحيات التي أعطيت له مقابل تجديد عقده مع باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم المنصرم.

صلح مبابي مع نيمار

وكانت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، تحدثت بأن المدير الرياضي الجديد لويس كمبوس ومدرب الفريق الفرنسي كريستوف غالتيير، اجتمعت مع مبابي ونيمار، من أجل انهاء الخلاف بينما، وتسويتها داخلياً بعيداً عن الأضواء.

حسب ما وردني، مشكلة مبابي ونيمار صحيحة وفعلاً كيليان تحدث مع من حوله عن عدم رغبته بتواجد البرازيلي في الفريق .. المشكلة أصبحت أكبر بعدما علم نيمار بذلك وعلم بأن والدة كيليان تحدثت مع الإدارة عن أن الأولوية من المفترض أن تكون لإبنها وأن يكون الرقم واحد في الفريق الباريسي. pic.twitter.com/jTvdJCuepJ — فيصل الهاجري (@Faisal_Alhajri0) August 17, 2022

وبدأت أزمة مبابي ونيمار، في المباراة الماضية لفريق باريس سان جيرمان. أمام مونبلييه، في منافسات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، بعد رفض الأخير لمبابي من تنفيذ ركلة الجزاء الثانية، وسط تنقاش بينهما داخل أرضية الملعب.

إهدار ركلة الجزاء

كما وتتطور الأمر بالوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي (تويتر)، بعد قيام البرازيلي نيمار جونيور، بعد إعجاب العديد من المنشورات المنتقدة لزميله مبابي بشأن ركلة الجزاء وإهدارها.

توابع أزمة مبابي ونيمار.. ماذا يحدث في غرفة ملابس باريس سان جيرمان؟ pic.twitter.com/XrybR5X306 — Yallakora (@Yallakoranow) August 18, 2022

وكان الفرنسي مبابي قد أهدر أول ركلة جزاء في منافسات الدوري الفرنسي، منذ عام 2019 أمام نظيره أولمبيك مارسيليا.

وجدد نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي، عقده مع النادي الباريسي. حتى صيف 2025، بعد ارتباط اسمه في الذهاب إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

كما وسيلتقي فريق باريس سان جيرمان (البي أس جي)، أمام منافسه ليل خارج دياره، الأحد، في منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة القدم.

ويتصدر النادي الباريسي جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 6 نقاط، كما وبفارق نقطتين مع الوصيف أولمبيك مارسيليا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط حتى يومنا هذا.