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اليوم العالمي للقط الأسود: من أين تأتي الخرافات حول هذه الحيوانات الصغيرة؟

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
القط الأسود watanserb.com
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وطن– يوافق يوم الأربعاء 17 أغسطس المنقضي، اليوم العالمي للقط الأسود. وفي الحقيقة، لا شك في أن هذه الحيوانات الأليفة، تكون أحيانًا غير محبوبة، بيد أنها اليوم عادت إلى دائرة الضوء، ليبحث المجتمع عن أصل الخرافات التي تُطلق حولها، انطلاقا من مصر القديمة إلى العصور الوسطى.

على الرغم من أن وبر هذه القطط تكون سوداء عادة، لكن نجد المرقط منها والملوّن. وفي بعض الأحيان، تكون القطط السوداء محبوبة ومكروهة من قبل الناس. ومنذ فجر التاريخ، كانت موضوع الأساطير والخرافات. وفي الواقع وجودها مرتبط أيضا بالقوى الخفية وقصص السحرة، ودائما ما يُشاع أنها قطط تجلب الحظ السيئ، بحسب ما نشرته مجلة “فيمينا” الفرنسية.

دائما ما نسمع من أقاربنا والناس بصفة عامة عبارات على غرار: احذر من القطط السوداء في الشارع! ومع ذلك، هذه مجرد أساطير لا تستند حرفيًا إلى أي دليل ملموس.

وبالتالي، من المهم أن نتذكر أنه مثل جميع القطط الأخرى تحظى هذه القطط بالتقدير في مرحلة ما. فعلى سبيل المثال، كان هذا النوع من القطط في مصر القديمة رمز الحماية، وفقا لما ترجمته “وطن“.

ما سبب ارتباط القطط السوداء بالسحر؟

ونقلا عن موقع Neozone، فإن هذه القطط معروفة بالفعل بازدواجية مزاجها، فعلى الرغم من أنها تعتبر فئة من القطط مخلصة وودودة، فإنها في الوقت نفسه، هي كائنات مستقلة ويمكن أيضًا أن تكون شرسة وقاتلة.

علاوة على ذلك، يُعتبر وجودها في مرحلة ما من التاريخ،  تجسيدًا لـآلهة باستت؛ وهي إلاه الموقد والألفة. كما أنها تحمي من الأرواح الشريرة والأمراض.

ومع ذلك، على مر السنين وبشكل رئيسي في العصور الوسطى، سرعان ما ارتبطت القطط السوداء بالسحر الأسود، وطقوس الساحرات، بل واتُهمت بأنها تَنَاسُخٌ للشيطان، ما أكسبها صورة سيئة إلى الآن.

القطة السوداء من الحيوانات الأليفة المكروهة والمحبوبة في ذات الوقت
القطة السوداء من الحيوانات الأليفة المكروهة والمحبوبة في ذات الوقت

القطط السوداء مهجورة وأقل تبنيًا من غيرها

وعلى الرغم من كل هذه الشائعات المستمرة إلى اليوم، فإنه لا شك في أنها مجرد اعتقادات أو أساطير حضرية اكتسبت شعبية على مر السنين من قبل الرأي العام.

اليوم، لا تزال هذه القطط تعاني من هذه السمعة؛ حيث كشفت الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات (RSPCA) في بريطانيا العظمى أيضًا أنه من المرجح أن يتخلى عنها أصحابها ويمارس عليها في بعض الأحيان أشد انواع العنف.

وفي فرنسا، كما هو الحال في الولايات المتحدة، يعتبر يوم 17 أغسطس يومًا عالميًا للقط الأسود. ويهدف إلى تعزيز وجود القط الأسود من أجل تشجيع الناس على تكريمها وتبنيها.

كما شاركت مؤسسة 30 مليون صديق على حسابها على تويتر مقطع فيديو تقول فيه “لا للتخلي عن القطط السوداء”.

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المصدرفيمينا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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