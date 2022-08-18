الخميس, أغسطس 18, 2022
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حياتنا

إذا كنت تخزّن هذا الطعام في الثلاجة، فعليك أن تقلع عن هذه العادة!

معالي بن عمر
كتب معالي بن عمر
لا تخزن هذا الطعام في الثلاجة watanserb.com
لا تخزن هذا الطعام في الثلاجة
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وطن-من الطبيعي أنه عند شراء منتحات من الأسواق، نُسرع لحفظها في الثلاجة، ولا شك أنه أحيانًا نشعر بالحيرة بشأن منتج ما؛ هل نضعه في الثلاجة أم نتركه خارجها؟

هناك بعض الفواكه والخضار التي نعرف جيدا كيفية تخزينها، مثل الحليب أو البيض، لكن هناك منتجات أخرى نشك في كيفية تخزينها ومنها على وجه التحديد اليقطين، فبحسب الخبراء، يجب ألا نخزن هذا الطعام في الثلاجة مطلقًا.

بحسب صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن اليقطين على عكس معظم الفواكه والخضروات، يصعب استهلاكه كلما نضج. لذلك، إذا اشتريناه ولم ينضج بعد، فمن الأفضل تخزينه في منطقة دافئة.

ولكن ماذا لو نضج اليقطين بالفعل؟ للحفاظ عليه في حالة ممتازة، من الأفضل تخزينه في منطقة مظلمة وباردة، ولا تضعه في الثلاجة.

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كيف تحافظ على اليقطين؟

يُعرف اليقطين بأنه من الأطعمة الصحية، حيث يحتوي على مجموعة واسعة من الخصائص المفيدة للصحة. كما يتكون من 90٪ من الماء ويوفر عددًا قليلاً جدًا من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى كمية كبيرة من المعادن والفيتامينات.

وللحفاظ على اليقطين في حالة جيدة لأطول فترة ممكنة، فإن أهم شيء هو حمايته من الضوء والحرارة إذا كان ناضجًا بالفعل. وأفضل مكان لتخزينه هو المخزن، وفقا لما ترجمته “وطن“.

اليقطين
اليقطين

إذا لم يكن لدينا خيار سوى وضع هذا الطعام في الثلاجة، فيجب علينا القيام بذلك عن طريق حماية اليقطين بغلاف بلاستيكي. ومع ذلك، ينبغي أن يكون هذا الخيار دائمًا هو البديل الأخير، لا سيما عندما الجو حارًا جدًا في المنزل.

هل يمكن تجميد اليقطين؟

نعم، بالإضافة إلى أنها أفضل طريقة لتخزينه لأشهر دون أن يفسد، عليك أن تجمده وهو نيئ ومقشرة ومقطع إلى مربعات. يمكننا صنع العديد من العبوات واخراجها من الفريزر عند الحاجة لذلك.

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أطعمة يجب ألا تضعها في الثلاجة

يعتبر الموز من أفضل الأطعمة التي يجب حفظها في درجة حرارة الغرفة لأنه يحتاج إلى حرارة لينضج. إذا وضعناه في الثلاجة، فلن ينضج، بالإضافة إلى أنه سوف يفسد سريعًا حتى قبل استهلاكه

في أشهر الصيف، عادة ما نحتفظ بالبطيخ في الثلاجة حتى يصبح طازجًا. لكن الخبراء لا يوصون بذلك لأنه يفقد عنصر البيتا كاروتين. وبمجرد فتحها، يمكننا الاحتفاظ بها في الثلاجة مع ضرورة حفظها بورق الألمنيوم.

نحن معتادون على حفظ الشوكولاتة في الثلاجة، لكن هذا شيء يجب ألا نقوم به أيضًا لأن الثلاجة تغير من نكهتها. علينا فقط وضعها في الثلاجة في حال كانت ستذوب.

لماذا لا يجب تخزين الخيار في الثلاجة؟ دراسة تجيب

 

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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