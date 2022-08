رجوة خالد آل سيف خطيبة الحسين ولي عهد الأردن.. تكبره بالعمر ومفاجأة بشأن جنسيتها

وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن والدول العربية، بخبر خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله، ولي عهد الأردن، على الآنسة رجوة خالد، وفقا لما أعلنه الديوان الملكي الأردني، الأربعاء.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” في بيان لها طالعته (وطن)، إنه بحضور الملك عبد الله الثاني، والملكة رانيا العبد الله، تمت اليوم، الأربعاء، خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

وبمجرد إعلان خبر خطوبة الأمير الحسين عبر الإعلام الرسمي الأردني، سارع النشطاء إلى البحث عن هوية خطيبته رجوة خالد.

وتصدر اسم رجوة قائمة المواضيع الأكثر بحثا بجوجل، وكذلك صعد اسمها في تريند تويتر وفيسبوك.

وبتتبع (وطن) لهوية الآنسة رجوة خالد بن مساعد، اتضح أنها شابة سعودية من عائلة “آل سيف” الشهيرة في المملكة.

وعائلة “آل سيف” تعود في الأساس إلى قبيلة “سبيع”، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

وكان الديوان الملكي الأردني لفت إلى أنه جرت قراءة الفاتحة بخطوبة الأمير الحسين على رجوة خالد، في منزل والدها بالعاصمة السعودية الرياض.

ورجوة خالد آل سيف، من مواليد العام 1994وتحديدا يوم 28 أبريل، أي أنها تبلغ من العمر حاليا حوالي 28 عاما.

ويشار إلى أن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، من مواليد نفس العام (1994) في يوم 28 يونيو.

وبهذا يتضح أن رجوة خالد تكبر خطيبها الأمير الحسين، بشهرين.

وهي من مواليد الرياض ووالدها، هو خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

ووالدة رجوة هي السيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.

ولخطيبة ولي عهد الأردن 3 أشقاء، هو (فيصل ونايف ودانا). ورجوة هي أصغر أشقائها بحسب المعلومات المتوفرة.

رجوة خالد خطيبة الأمير الحسين، تلقت دراستها الثانوية في السعودية.

كما أتمت تعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية بجامعة “سيراكيوز” بأمريكا.

وذكر الديوان المكلي الأردني أنه بحضور الملك والملكة، وأصحاب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف، تمت خطوبة ولي العهد على الآنسة رجوة خالد.

