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رجوة خالد آل سيف خطيبة الحسين ولي عهد الأردن.. تكبره بالعمر ومفاجأة بشأن جنسيتها

باسل النجار
كتب باسل النجار
رجوة سيف خطيبة الحسين watanserb.com
رجوة سيف خطيبة الحسين
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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن والدول العربية، بخبر خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله، ولي عهد الأردن، على الآنسة رجوة خالد، وفقا لما أعلنه الديوان الملكي الأردني، الأربعاء.

خطوبة ولي العهد الأردني

وقالت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” في بيان لها طالعته (وطن)، إنه بحضور الملك عبد الله الثاني، والملكة رانيا العبد الله، تمت اليوم، الأربعاء، خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

وبمجرد إعلان خبر خطوبة الأمير الحسين عبر الإعلام الرسمي الأردني، سارع النشطاء إلى البحث عن هوية خطيبته رجوة خالد.

وتصدر اسم رجوة قائمة المواضيع الأكثر بحثا بجوجل، وكذلك صعد اسمها في تريند تويتر وفيسبوك.

من هي رجوة خالد خطيبة الأمير الحسين؟

وبتتبع (وطن) لهوية الآنسة رجوة خالد بن مساعد، اتضح أنها شابة سعودية من عائلة “آل سيف” الشهيرة في المملكة.

وعائلة “آل سيف” تعود في الأساس إلى قبيلة “سبيع”، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير، نجد، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود.

وكان الديوان الملكي الأردني لفت إلى أنه جرت قراءة الفاتحة بخطوبة الأمير الحسين على رجوة خالد، في منزل والدها بالعاصمة السعودية الرياض.

رجوة خالد تكبر الأمير الحسين

ورجوة خالد آل سيف، من مواليد العام 1994وتحديدا يوم 28 أبريل، أي أنها تبلغ من العمر حاليا حوالي 28 عاما.

ويشار إلى أن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، من مواليد نفس العام (1994) في يوم 28 يونيو.

وبهذا يتضح أن رجوة خالد تكبر خطيبها الأمير الحسين، بشهرين.

أسرة السعودية رجوة خالد

وهي من مواليد الرياض ووالدها، هو خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

ووالدة رجوة هي السيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري.

ولخطيبة ولي عهد الأردن 3 أشقاء، هو (فيصل ونايف ودانا). ورجوة هي أصغر أشقائها بحسب المعلومات المتوفرة.

رجوة خالد خطيبة الأمير الحسين، تلقت دراستها الثانوية في السعودية.

كما أتمت تعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية بجامعة “سيراكيوز” بأمريكا.

الملك عبدالله والملكة رانيا يحتفلون بخطوبة ولي العهد

وذكر الديوان المكلي الأردني أنه بحضور الملك والملكة، وأصحاب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف، تمت خطوبة ولي العهد على الآنسة رجوة خالد.

وتابع بيان الديوان:”والديوان الملكي الهاشمي، إذ يهنئ صاحبي الجلالة بهذه المناسبة السعيدة، ليتمنى لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وللآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والهناء.”

خطوبة الحسين تأتي بعد شهر من خطوبة شقيقته الأميرة إيمان

جدير بالذكر أن خطوبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، تأتي بعد شهر تقريبا من إعلان خطوبة شقيقته الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، على رجل الأعمال الشاب جميل ألكساندر.

وخطيب الأميرة إيمان اتضح أنه كان يحمل الديانة المسيحية، والتي تركها واعتنق الإسلام قبل الخطوبة حتى يكون الزواج جائزا على الشريعة الإسلامية.

الأمير الحسين ورجوة خالد.. نجل ملك الأردن يعلن خطوبته (شاهد)

المصدربترا ،توتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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